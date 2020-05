Cadouri smart pentru copii fericiți! Gadgeturile Huawei perfecte pentru 1 Iunie

Pentru a oferi o experiență de utilizare sănătoasă copiilor, Kids Corner include și patru moduri de protecție a ochilor, precum filtrul pentru lumină albastră, alerte de postură, alertă de teren accidentat și un mod eBook pentru o experiență și mai confortabilă.

Banking, știri, divertisment, shopping – ce găsim în AppGallery?

Telefoanele Huawei Seria Y și tableta MatePad T8 dispun de magazinul de aplicații Huawei AppGallery preinstalat.

Peste 450 de aplicații românești pot fi găsite în Huawei AppGallery, cel de-al treilea magazin internațional de aplicații al HUAWEI. Platforma oferă securitate și protecție completă, inclusiv verificarea numelui real al dezvoltatorului și revizuire în patru pași pentru operarea securizată a aplicației.

Zeci de mii de aplicații internaționale, într-un singur loc: AppGallery. Pentru a proteja aplicațiile dezvoltatorilor împotriva activităților periculoase, acestea trec printr-un test strict de verificare.

AppGallery folosește un sistem de evaluare a vârstei, creând astfel un mediu sigur pentru copii, prin eliminarea aplicațiilor ce nu sunt potrivite vârstei lor.

În „catalogul” AppGallery găsim cele mai importante aplicații din zona de banking, cum ar fi: Banca Transilvania, BCR, Pago, Orange Money, BRD sau 24 Pay.

Știrile și divertismentul sunt și ele prezente în AppGallery, printre care Știrile PRO TV, Cinemagia, Ziare.com, Digi 24, Biziday, Antena Play, Orange TV Go, Telekom TV sau Digi Online.

Ne putem satisface pofta de shopping oricând, folosind Lajumate.ro, Olx.ro, Elefant.ro, Cel.ro, Dedeman sau Okazii.ro.

AppGallery găzduiește și numeroase aplicații utilitare: eJobs, BitDefender, Star Taxi, 7Card, Virtual Cards, Upfit Romania sau WorldClass, precum și cele ale operatorilor locali: My Orange Romania, My Account Telekom sau My Vodafone Romania.

Pentru cei dornici să învețe lucruri noi, AppGallery oferă cele mai utilizate aplicații de educație la nivel global. Printre acestea, aplicațiile de învățare a limbilor străine dezvoltate de Meta Language

Vrei să înveți o limbă străină? Ai profesorul, la distanță de o atingere. Pe AppGallery poți găsi Learn English, French, German, Japanese – aplicații dezvoltate ce Meta Language Pro, celebre la nivel global. Aplicația Mondly este și ea prezentă în AppGallery.

AppGallery este într-o continuă schimbare. Cele mai recente aplicații ce s-au alăturat catalogului online Huawei sunt Jerry’s Pizza și FoodPanda!

Ce este MoreApps?

MoreApps, disponibilă în AppGallery, este o aplicație creată de comunitatea locală de dezvoltatori, ca o soluție inteligentă ce înlesnește procesul de navigare prin gama variată de aplicații internaționale și locale.

Utilizând MoreApps, poți descărca și instala, în doar câteva minute și fără bătăi de cap, principalele aplicații de Social Media.

Dacă vrei să fii la curent cu toate noutățile din AppGallery, fii cu ochii pe pagina de Facebook și contul de Instagram, de unde poți afla care sunt cele mai noi aplicații urcate în platformă.