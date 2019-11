Cum te spionează Facebook: Ultilizatorii au descoperit camerele video aprinse, fără voia lor

Facebook este din nou în mijlocul unui scandal de proporții. Aplicația activează camerele video ale iPhone fără știrea utilizatorilor, în timp ce dau scroll pe platformă. Această problemă pare să fie doar la smartphone-urile care operează cu iOS 13.2.2 și se întîmplă rapid în timp ce aplicația Facebook este activată.

Un utilizator pe nume Joshia Madduz a fost primul care a sesizat problema și a postat mesajul pe Twitter.

”Am găsit o problemă de confidențialitate și securitate. Când aplicația este activă, se utilizează și camera”, a scris acesta.

”Am găsit o eroare în aplicație care vă permite să vedeți camera deschisă în spatele feed-ului. Rețineți că am avut camera îndreptată spre covor.” Prin mai multe testări, el a mai descoperit că această problemă pare să afecteze dispozitivele iOS care rulează pe 13.2.2, după cum a raportat prima dată The Next Web.