Facebook, WhatsApp, Instagram și Facebook Messenger au picat. Ce s-a întâmplat

Aplicaţiile deținute de grupul Facebook (WhatsApp, Instagram, Facebook și Facebook Messenger) au picat luni, după ora 17.00.

Oameni din întreaga lume au descoperit faptul că nu mai pot accesa respectivele site-uri și aplicații.

Facebook, WhatsApp, Instagram și Facebook Messenger au picat

„Suntem la curent cu faptul că unele persoane nu pot accesa aplicaţiile şi produsele noastre. Lucrăm pentru a reveni la normal cât mai rapid posibil şi ne cerem scuze pentru acest inconvenient”, a scris pe Twitter Andy Stone, un purtător de cuvânt de la Facebook, potrivit celor de la news.ro.

Experții în securitate sunt de părere că Facebook, WhatsApp, Instagram și Facebook Messenger au picat ca urmare a unei erori de configurare, ce ar putea fi rezultatul unei greșeli interne. Totuși, ipoteza unui sabotaj din interior nu este complet exclusă, anunță diferite publicații internaționale.

De asemenea, aceștia consideră că un atac din exterior nu este la fel de posibil decât în cazul în care ar fi vorba despre o coordonare între grupări criminale sau despre o tehnică inovativă în materie de atacuri cibernetice.

Problema pare să fie una de mari dimensiuni, fiindcă utilizatori din întreaga lume ai serviciilor Facebook, Instagram, WhatsApp şi Facebook Messenger nu şi-au putut accesa luni după-amiaza conturile. Acest lucru a fost semnalat pe diferite portaluri de la oameni din România, Statele Unite, Mexic, Franţa, Norvegia, Grecia şi alte ţări. Utilizatorii au sperat că este vorba despre o situație de scurt moment.

Totuși, orele au trecut și problema nu s-a remediat. Atunci când Facebook, WhatsApp, Instagram și Facebook Messenger au picat, la căutarea pe Google utilizatorii au primit următorul mesaj: „This site can't be reached. Check if there is a typo in ro-ro.facebook.com. If spelling is correct, try running Windows Network Diagnostics”. Un mesaj similar apare şi la încercarea de conectare pe Instagram.

Sunt și voci care susțin că, într-un fel sau altul, incidentul ar avea legătură cu Frances Haugen, fost manager de produs la Facebook și membru al unui grup de Integritate Civică. Aceasta a furnizat presei numeroase informații și documente importante prin care arată că caracterul nociv al rețelei Instagram, deținută în prezent de cei de la Facebook. Mai mutl decât atât, Haugen a mai explicat faptul că dezvoltatorii celebrei platforme de socializare încurajau în mod conștient și voit ura, cu scopul de-a atrage câștiguri și mai mari. Bazându-se pe faptul că o controversă generează mai multe acțiuni (aprecieri, reacții, comentarii, share-uri) din partea utilizatorilor și deci mai multe afișări, Facebook a favorizat ura și subiectele controversate, pentru a putea înregistra succes mai mare la reclamele vândute în cadrul rețelei sociale.

Aceasta a mai explicat faptul că la Facebook s-ar fi născut un conflict intern între cei care susţineau schimbările bune pentru public şi cei care urmăreau doar câștigul celor de la Facebook.

