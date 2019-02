Topul accesoriilor de telefoane în funcție de importanță – esențiale, recomandate sau de fițe

Metaforic vorbind, un smartphone de ultima generatie, fara accesorii, este ca o femeie neingrijita, care degeaba poarta haine scumpe si are un machiaj perfect, daca manichiura a fost facuta acum cateva saptamani.

Revenind la telefoanele mobile, mai tii minte ca voiai sa vorbesti la telefon, dar conduceai si nu aveai o casca bluetooth? Sau cand aveai nevoie sa trimiti un mail urgent, insa nu iti cumparasei baterie externa? Ei bine, despre aceste accesorii de telefoane vom vorbi, care nu doar ne fac viata mai frumoasa, dar ne pot scapa si de o multime de probleme.

Multe dintre ele sunt cunoscute, dar in lista am cuprins si accesorii de telefoane mai putin stiute, dar a caror utilitate este evidenta. Iata clasificarea acestora:

Accesorii de telefoane esentiale (care sunt oferite de producator, in cutia telefonului)

Incarcatorul sau, mai nou, cablul de date cu accesoriul pentru priza. S-a recurs la cele din urma accesorii pentru ca posesorii de smartphone sa isi poata incarca telefonul si la laptop sau la baterii externe. De asemenea, in lipsa charger-ului, cu ajutorul cablului de date se pot transfera informatii si documente de pe un telefon pe altul sau de pe telefon pe laptop. In continuare, cablul de date ramane cel mai eficient accesoriu pentru telefoane in cazul update-urilor de software.

Accesorii de telefoane recomandate

In primul rand, o folie de protectie, de preferat, din sticla. Daca tot ai prins reduceri la telefoane, de ce sa nu mai dai 50 de lei in plus pentru o folie de display buna, care sa il fereasca de zgarieturile inestetice, de fisurare sau chiar spargere?

Husele de telefoane

Fie ca optezi pentru huse de telefoane slim, din silicon sau chiar toc-uri, acestea sunt de real folos in protectia impotriva socurilor si a cazaturilor. Desi telefoanele inteligente se bucura de caracteristici tehnice uimitoare, nu putem spune acelasi lucru si despre rezistenta la socuri.

Atat in magazinele fizice, cat si in cele online, poti gasi o multime de modele de huse de telefoane, pentru Apple, Samsung, Huawei etc., care sa previna micile accidente ce se pot dovedi costisitoare sau chiar fatale. La moda sunt husele de telefon din silicon, insa nici cele slim nu sunt de evitat. Iar daca tocmai ti-ai achizitionat ultimul model de telefon si vrei sa fii invidiat de toata lumea, mai poti opta pentru modelele de huse telefoane transparente, care ofera acceasi protectie.

Cardul de memorie

Ca sa mai vorbim putin de husele de telefoane, stiai ca pe piata sunt si modele cu baterie externa, dar care ofera si spatiu de stocare in cazul in care smartphone-ul nu are slot de card de memorie? In cazul modelelor prevazute cu spatiu pentru card, oricand este binevenita o imbunatatire a memoriei interne pentru ca nu se stie niciodata cand vei avea nevoie.

Multe dintre telefoane vin cu spatii de stocare de 32 si 64 GB, dar pentru functionarea in parametri a smartphone-ului este recomandata achizitia unui slot de memorie.

Bateria externa

In conditiile in care tehnologia a evoluat, iar accesul la internet este nelimitat, cu siguranta ai nevoie de o baterie externa. In principiu, telefoanele cu ecran mare, utilizate intens, cu bluetooth-ul si cu Wi-Fi-ul pornit, are un consum ridicat de energie, deci este posibil ca bateria sa nu reziste mai mult de 4 ore.

Incarcatorul si suportul auto pentru telefon

Daca iti petreci mult timp la volan, dar trebuie sa folosesti GPS-ul, iti va fi de mare ajutor incarcatorul auto. La fel de important este si suportul auto pentru telefon, cu prindere cu clema, ce iti permite sa vizualizezi harti sau sa ai convorbiri, fara riscul de a te pune in pericol.

Tastatura wireless, un accesoriu de fite

Prea putin populara, tastatura wireless are o utilitate discutabila, in comparatie cu pretul piperat, ce poate ajunge si la 400 de lei. Acesta se ataseaza smartphone-ului prin bluetooth, insa pretul piperat nu ofera indeajuns de multe functii. Pana la urma, daca vrei o tastatura QWERTY, inca mai poti cumpara telefoane astfel dotate.