Cine se gândește și la ele? Anual, mii de animale folosite în testele de laborator: Sunt chinuite și ucise în cele din urmă

Cu toate acestea, cu cât este mai mare numărul de specii de animale, cu atât este mai mare riscul ca o specie să nu tolereze acest medicament. Acest lucru duce inevitabil la acumularea celui de-al doilea caz, unul catastrofal: medicamentele care ar putea trata bolile cu care se confruntă oamenii nu sunt puse în vânzare, deoarece în experimentele pe animale au fost clasificate greșit ca fiind dăunătoare.

‘’Deoarece speciile de animale diferă unele de altele din punct de vedere biologic în multe moduri semnificative, devine și mai puțin probabil ca experimentele pe animale să dea rezultate care să fie interpretate și aplicate corect condiției umane’’, susține PETA.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) este o organizație pentru drepturile animalelor cu sediul în Virginia, care pune la dispoziție o bază de date în care se găsesc produse netestate pe animale.