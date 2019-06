6 metode prin care să scapi de țânțari fără soluții toxice sau pastile

Anotimpul verii aduce cu sine bucuria zilelor calde, a băuturilor reci și a ieșirilor nocturne, dar odată cu vara, numeroase insecte apar în peisajul utopic. Acestea ne pot încânta privirea sau ne pot provoca răni, umflături și durere. Țânțarii sunt cele mai cunoscutele insecte care provoacă neplăceri în perioadele calde.

Iată câteva soluții naturale recomandate de ele.ro pentru a elimina țânțarii:

1. Plasa anti-tantari la geamuri



Cea mai simpla si trainica metoda prin care poti tine tantarii departe de tine este sa pui plasa anti-tantari la geamuri. In acest fel, nicio insecta nu va putea intra in confortabilul tau camin. Plasa se aplica foarte simplu, fie direct pe cadrul geamului, fie pe un cadru separat, ce se prinde de geam.



2. Scapa de tantari cu lamai



Cumpara cateva lamai si taie-le in sferturi. Pune bucatile de lamai pe pervazul geamului, langa pat sau pe masa. Mirosul astringent emanat de lamai tine tantarii la distanta, astfel ca te poti bucura de un somn linistit noaptea sau de o seara placuta in compania iubitului, fara sa fii atenta la bazaitul tantarilor.



3. Foloseste usturoi



Pe vremuri, usturoiul era folosit pentru alungarea strigoilor, astazi il poti utiliza pentru a tine la distanta suflete ceva mai palpabile, cum ar fi tantarii. Intr-un blender, amesteca 4 catei de usturoi cu cateva linguri de apa.



Trece amestecul printr-o strecuratoare. Ai nevoie doar de uleiul din usturoi, nu si de pulpa. Amesteca lichidul cu 1 galon de apa si toarna-l intr-o sticla cu pulverizator.



Pulverizeaza usturoiul in zonele unde stii ca se inmultesc si isi fac veacul tantarii. Nu este indicat sa folosesti aceasta metoda de indepartare a tantarilor daca stai la bloc, pentru ca incaperile tale vor mirosi... destul de urat.



4. Nu lasa apa sa se adune in preajma casei



Apa statuta este mediul propice de dezvoltare pentru tantari, asa ca daca vrei sa ai o vara linistita, fara tantari prin preajma, scapa de orice recipient in care s-a adunat apa de ploaie, de exemplu.



5. Fa-ti un baldachin



Baldachinul este un element de inspiratie orientala, pe care il poti folosi in cel putin 2 scopuri. In primul rand, ca element de decor in dormitor - iubitul tau va fi super incantat de inventia ta, iar in al doilea rand, materialul vaporos va tine la distanta tantarii, musculitele sau alte insecte mici ce pot patrunde pe geam.



6. Aprinde o lumanare parfumata



Iti dai seama ce atmosfera romantica poti crea? Intai baldachinul, acum lumanarea parfumata. Este bine sa stii ca fumul incolor emanat de lumanare nu este deloc pe placul tantarilor, asa ca acestia vor sta la distanta de locul in care o tii. Cumpara o lumanare parfumata, ceva mai mare, care sa tina toata noaptea.