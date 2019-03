A scăpat de HIV! Tratamentul miraculous prin care a fost vindecat de virusul ce produce SIDA

Un bărbat a scăpat de virusul HIV-1, cel care produce SIDA, devenind cea de-a doua persoană tratată de această boală. Cei doi pacienți au fost vindecați prin același tratament.

Bărbatul. cunoscut sub numele de „pacientul din Londra", nu a mai prezentat niciun semn de infecţie cu virusul HIV de peste 19 luni, a afirmat o echipă de cercetători.

Acest caz vine la zece ani după confirmarea primului caz al unui pacient cu HIV care a intrat în remisiune.



Ambii pacienţi au suferit transplanturi de măduvă osoasă pentru a trata cancere de sânge, primind celule stem de la donatori cu o mutaţie genetică rară ce împiedică instalarea virusului HIV, potrivit Agerpres.



„Ajungând la o remisiune în cazul celui de-al doilea pacient prin utilizarea unei abordări similare am demonstrat că 'pacientul din Berlin' nu a fost o anomalie", a declarat cercetătorul principal Ravindra Gupta, profesor la Universitatea din Cambridge, referindu-se la primul caz din lume de remisiune la un pacient cu HIV.



Milioane de persoane infectate cu HIV din întreaga lume ţin sub control boala cu ajutorul unei terapii antiretrovirale (ARV), însă acest tratament nu conduce la dispariţia virusului. "În prezent, singura modalitate de a trata HIV este administrarea de medicamente care conţin virusul şi pe care oamenii trebuie să le ia toată viaţa", a notat Gupta.



„Aceasta reprezintă o provocare în ţările în curs de dezvoltare", în care milioane de oameni nu au acces la un tratament adecvat, a adăugat el.



Aproape 37 de milioane de persoane din întreaga lume trăiesc cu HIV, însă doar 59% dintre aceştia beneficiază de tratamente antiretrovirale.



Aproape un milion de persoane mor în fiecare an din cauza afecţiunilor legate de HIV.