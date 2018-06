Acestea sunt cele MAI PERICULOASE MEDICAMENTE de pe piață! Aveți mare grijă: pot provoca MOARTEA!

Cand suntem bolnavi suntem obisnuiti sa luam medicamente.

Putina lume stie insa ca exista pastile care, desi sunt prescrise de medici, ne pot face foarte mult rau, avand efecte secundare ce pot duce chiar la deces.

Iata care sunt acestea:

– Inhibitori ai pompei de protoni – multe persoane administreza aceste medicamente pentru a le atenua simptomele refluxului gastro-esofagian. Se pare ca aceste medicamente inhibitoare blocheaza absorbtia nutrientilor si impiedica productia necesara de acizi din stomac, ceea ce poate provoca alte probleme de sanatate;

– Statinele – medicamentele comune pe baza de statine (Lipitor si Crestor) cresc intr-o maniera importanta riscul de diabet, de boli de ficat, afectiuni la nivelul creierului, atrofie musculara si chiar moarte prematura;

– Antibioticele – antibioticele sunt de asemenea o clasa de medicamente care poate crea probleme de sanatate pe termen lung fara a aduce vreun beneficiu;

– Antipsihoticele – una dintre clasele de medicamente cele mai periculoase, antipsihoticele, sunt deseori prescrise pentru problemele ca schizofrenia, tulburarea bipolara, depresii severe, dar si pentru problemele mai putin importante ca tulburari lejere ale dispozitiei si anxietatea cronica;

– Analgezicele opioide – este oficial declarat ca medicamentele vândute in farmacii sunt una dintre cauzele principale ale decesului in zilele noastre. Aceasta se datoreaza in mare parte folosirii analgezicelor pe baza de opioide precum oxicodona, codeina si morfina;

– Extractele tiroidiene – provoaca bufeuri de caldura si transpiratie, palpitatii, semne de nervozitate. Aceste medicamente sunt periculoase, deoarece pot antrena tulburarile cardiace de multe ori mortale;

– Diureticele – acestea au fost folosite mult timp pentru a ajuta la pierderea de grasime. Ele sunt interzise pentru acest scop! Consumul acestor medicamente provoaca deshidratare, o micsorare a tensiunii arteriale, ameteala si sincope;