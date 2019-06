Află metoda de contracepție care nu are dezavantaje pe termen lung! Îți redobândești fertilitatea imediat după încetarea utilizării!

Steriletul este un dispozitiv intrauterin (DIU) în forma literei T. Plasat în uter pentru a preveni sarcina, steriletul este una dintre cele mai utilizate metode de contracepţie. Aflaţi mai multe informaţii despre ce este steriletul şi cât costă.

După pilula contraceptivă, a doua cea mai sigură metodă de contracepţie este dispozitivul intrauterin sau steriletul. Un dispozitiv intrauterin are o eficacitate care acoperă o perioadă de aproximativ 10 ani. După această perioadă, este necesară schimbarea lui pentru a putea conta pe acţiunea contraceptivă a acestei metode. Steriletul este indicat de obicei femeilor care au avut deja copii şi ca alternativă după mai mulţi ani de utilizare a anticoncepţionalelor. Steriletul are o eficienţă ridicată în prevenirea sarcinilor nedorite, dar nu protejează împotriva bolilor cu transmitere sexuală. Există două tipuri de dispozitive intrauterine: steriletul din cupru şi steriletul hormonal.

Ce este steriletul: Steriletul din cupru

Steriletul din cupru are dublă acţiune: el acţionează ca un corp străin care provoacă o reacţie inflamatorie la nivelul mucoasei uterine, ceea ce împiedică implantarea ovulului fecundat în uter. În plus, cuprul care acoperă steriletul este toxic pentru spermatozoizi. Acest tip de sterilet poate fi montat numai de către un medic ginecolog şi poate fi păstrat în uter timp de 5-10 ani. Procedura nu este dureroasă şi durează câteva minute. Deşi se spune că steriletul poate fi implantat în orice moment al ciclului menstrual, sunt medici care spun că momentul ideal este imediat după menstruaţie, deoarece colul uterin este mai moale, iar operaţiunea devine mai uşoară. Sângerarea ulterioară este normală. Pot apărea şi dureri abdominale, dar care cedează la administrarea unui analgezic obişnuit. Femeile care au sterilet trebuie să meargă o dată pe an la control ginecologic, moment în care se verifică şi starea DIU.

Ce este steriletul: avantaje şi dezavantaje

Printre avantajele steriletului se află evitarea administrării de hormoni, ceea ce înseamnă evitarea unor reacţii adverse ale anticoncepţionalelor. Având sterilet, femeile nu mai au stresul zilnic să nu uite de pilulă. Această metodă de contracepţie este eficientă pentru prevenirea unei sarcini nedorite în proporţie de peste 95%. Steriletul este o metodă contraceptivă reversibilă, după îndepărtarea lui poate fi redobândită fertilitatea. Dezavantaje: menstruaţii abundente şi uneori dureroase, dureri în momentul ovulaţiei, riscul expulzării steriletului din uter în vagin în primul an de utilizare (la 20 din 1000 de femei), riscul perforării uterului (la 1 din 1000 de femei), provoacă senzaţia psihică de corp străin.



Steriletul hormonal

Steriletul hormonal se plasează tot în uter, dar spre deosebire de cel clasic acoperit cu un fir de cupru, acţiunea lui constă în eliberarea continuă a unui hormon derivat din progesteron. Steriletul hormonal este indicat preponderent femeilor care nu tolerează steriletul clasic ori au menstruaţii abundente din cauza lui. DIU hormonal este recomandat după vârsta de 35 de ani şi numai femeilor care au născut deja. Tot în formă de T, montarea steriletului hormonal poate fi mai dificilă din cauza dimensiunii mai mari a rezervorului cu hormoni. Procedura este asemănătoare.

Ce este steriletul şi cât costă: avantaje şi dezavantaje

Avantaje:

-scade volumul sângerării menstruale, diminuează crampele şi chiar opreşte menstruaţia (ceea ce nu reprezint un pericol în primele luni de utilizare),

-previne cancerul endometrial,

-reduce în mod eficient evoluţia endometriozei,

-reduce riscul apariţiei unei sarcini extrauterine, nu determină creştere în greutate.

Dezavantaje:

-sunt posibile mici sângerări la începutul utilizării, dar dispar după câteva luni, riscul apariţiei chisturilor ovariene (benigne) care de obicei dispar fără tratament,

-reacţii hormonale adverse similare cu cele provocate de contraceptivele orale, cum ar fi sensibilitatea sânilor, modificări de dispoziţie, dureri de cap, acnee.

Acestea sunt manifestări rar întâlnite care, de obicei, dispar după primele luni.

Cât costă: costuri medii

Costurile pentru montarea şi extracţia steriletului variază de la un cabinet la altul, dar în medie acestea ajung la:

Montare sterilet: 200-300 lei, la care se adaugă 50-70 lei costul anesteziei locale

Extracţie sterilet: 100-120 lei, la care se adaugă 50-70 lei costul anesteziei locale

Costul unei consultaţii ginecologice variază între 100 şi 150 de lei.