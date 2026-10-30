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Alertă privind epidemia de Ebola, după peste 4.900 de decese. Avertismentul unui oficial: virusul ar putea ajunge în Europa

Epidemia de Ebola a provocat peste 4.900 de decese în Congo. Un oficial avertizează că virusul ar putea ajunge în Europa. Ce spune ECDC despre riscuri.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Vineri, 30 Octombrie 2026, 09:33 | Actualizat Vineri, 30 Octombrie 2026, 09:56
Un oficial avertizează că epidemia ar putea ajunge în Europa | Profimedia
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Epidemia de Ebola din Africa provoacă îngrijorare la nivel internațional, după ce numărul deceselor a depășit 4.900. Un important oficial din domeniul sănătății avertizează că virusul s-ar putea răspândi și în alte regiuni ale lumii, inclusiv în Europa. În timp ce autoritățile cer intensificarea măsurilor de prevenție, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a publicat o nouă evaluare a riscurilor pentru populația europeană.

Un oficial avertizează că epidemia ar putea ajunge în Europa

Jean Kaseya, directorul general al Centrului African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (Africa CDC) a venit cu un avertisment cu privire la epidemia de Ebola, pe 28 octombrie 2026, potrivit The Guardian.

Oficialul a declarat că există riscul să se extindă și în Europa și a menționat Marea Britanie, însă consideră că nici alte țări nu ar trebui să ignore riscul, de aceea a cerut guvernelor să ia măsuri în cazul unei posibile epidemii. Oficialul a comparat riscul extinderii epidemiei de Ebola cu situația de la începutul pandemiei de COVID-19.

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Numărul cazurilor confirmate în Republica Democrată Congo

Potrivit raportului ECDC din 28 octombrie 2026, Republica Democrată Congo a înregistrat 10.141 de cazuri confirmate de Ebola, dintre care aproape 5.000 de oameni au murit. Datele analizate sunt raportate până la 26 octombrie. În Republica Democrată Congo, sunt opt provincii afectate. Cele mai multe cazuri și decese s-au înregistrat în Ituri, iar în luna octombrie au apărut cazuri și în Kenya și Nigeria, potrivit ecdc.europa.eu.

Virusul a ajuns deja în Europa prin cazuri importate

Din mai 2026, au existat patru cazuri de Ebola în Uniunea Europeană asociate epidemiei din Congo. Doi pacienți au fost transferați în Germania, altul în Țările de Jos și un alt caz a fost descoperit în Franța. Toate cele patru persoane lucrau în domeniul medical sau umanitar în zonele afectate. Suspiciuni de Ebola au existat și în Marea Britanie.

Persoana nu avea simptome, dar au fost luate măsuri preventive. Pe 26 octombrie, o femeie confirmată cu Ebola în Nigeria și un contact apropiat au fost transferate în Elveția, mai scrie sursa citată mai sus. Specialiștii spun, însă, că aceste cazuri nu arată că virusul s-a transmis și în Europa.

Care este riscul pentru România și celelalte țări europene

ECDC consideră că populația generală din Uniunea Europeană nu este expusă unui pericol semnificativ și ciscul ca virusul să ajungă în Europa și să provoace noi infectări este foarte redus.

Autoritățile europene urmăresc permanent situația și evoluția epidemiei. ECDC a transmis că eventualele cazuri importate pot fi identificate și izolate, conform ecdc.europa.eu.

Ce trebuie să știm despre virusul Ebola

Epidemia actuală este cauzată de virusul Bundibugyo, o variantă a virusului Ebola. Acesta se transmite prin contact direct cu sângele sau cu alte fluide corporale ale persoanelor infectate, potrivit ecdc.europa.eu.

Boala se poate manifesta prin febră, oboseală intensă, dureri musculare și de cap, vărsături și diaree. În cazurile grave, infecția poate provoca hemoragii și insuficiență a mai multor organe.

În prezent, nu există un vaccin sau un tratament specific autorizat pentru boala provocată de virusul Bundibugyo. Cu toate acestea, în Republica Democrată Congo se desfășoară studii clinice pentru testarea unor posibile vaccinuri, conform who.int.

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