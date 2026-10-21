Alertă pe un aeroport din Germania, după ce mai mulți pasageri s-au îmbolnăvit în timpul zborului. Suspiciuni de norovirus

Momente de panică la bordul unui avion, după ce mai mulți pasageri s-au îmbolnăvit în timpul zborului. Iată care ar putea fi cauza.

Momente de panică la bordul unui avion | Shutterstock

Aeroportul Düsseldorf ar fi activat protocolul de intervenție în cazul unui incident cu victime multiple, după ce mai mulți pasageri s-au simțit rău în timpul unui zbor operat de Eurowings.

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Mai mulți pasageri s-au îmbolnăvit în timpul unui zbor de la Rhodos către Düsseldorf

Mai mulți pasageri aflați la bordul unui zbor operat de Eurowings au prezentat simptome de boală, existând suspiciunea unei infecții cu norovirus, pe fondul unui focar de infecție semnalat pe insula grecească Rhodos, potrivit Mirror.

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Pasagerii au început să prezinte simptome gastrointestinale în timpul zborului EW-9631, care efectua duminică seara cursa de la Rhodos către Düsseldorf, Germania. Un purtător de cuvânt al companiei Eurowings a declarat că echipajul de cabină a solicitat acordarea priorității la aterizare pe Aeroportul Düsseldorf.

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Potrivit publicației germane aero.de, după aterizare, mai mulți membri ai personalului medical, echipați în costume de protecție biologică, au fost văzuți urcând la bordul aeronavei. Aeroportul activase protocolul de intervenție în cazul unui incident cu victime multiple. Trei pasageri au fost transportați la spital.

Se suspectează că îmbolnăvirile ar avea legătură cu un focar de norovirus semnalat pe insula Rhodos încă din luna iulie. Norovirusul, cunoscut și drept virusul care provoacă vărsături în sezonul rece, cauzează vărsături și diaree, potrivit Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS).

La 2 octombrie, publicația greacă Kathimerini relata că, începând din 10 august, peste 1.400 de pacienți cu simptome gastrointestinale atribuite focarului fuseseră tratați la Spitalul din Rhodos.

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La acel moment, ziarul preciza că numărul total al cazurilor înregistrate de la jumătatea lunii iulie se apropia de 1.800. Totodată, publicația sublinia că numărul real al îmbolnăvirilor ar putea fi mai mare, întrucât statisticile nu includeau pacienții consultați de medici din sistemul privat și nici persoanele care nu solicitaseră asistență medicală în spital.

Nathalie Gombik, în vârstă de 28 de ani, din Breckerfeld, Germania, se afla la bordul aeronavei împreună cu partenerul său, în timp ce se întorceau acasă din vacanță.

„A fost destul de șocant să vedem, după aterizare, atât de multe ambulanțe și echipe de intervenție de urgență îmbrăcate în echipamente de protecție”, a declarat aceasta.

„În timpul zborului, mai mulți pasageri s-au simțit rău. Știu cu siguranță că trei pasageri au fost afectați, însă părea că alte aproximativ trei persoane prezentau simptome similare. Unii pasageri au vomitat în timpul zborului”, a mai spus ea.

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Nathalie a lăudat echipajul companiei aeriene germane pentru modul „calm” și „discret” în care a gestionat situația pe tot parcursul zborului.

„La momentul respectiv, nu aveam nicio idee că, potrivit relatărilor, fusese declarat un incident cu victime multiple, că fuseseră mobilizate numeroase ambulanțe sau că aeronavei noastre i se acordase, conform informațiilor apărute, prioritate la aterizare”, a adăugat aceasta.

Pasagera a precizat că persoanele aflate la bord au fost nevoite să rămână în aeronavă aproximativ 90 de minute înainte de a primi permisiunea de a debarca.

Nathalie a mai spus că, marți, la câteva zile după zbor, a început să prezinte simptome similare.

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Un purtător de cuvânt al companiei Eurowings a declarat:

„Putem confirma că mai mulți pasageri aflați la bordul zborului Eurowings EW9631, care a efectuat cursa Rhodos-Düsseldorf la 18 octombrie 2026, s-au simțit foarte rău în timpul zborului.

Prin urmare, echipajul de zbor a solicitat acordarea priorității la aterizare pe Aeroportul Düsseldorf. După aterizare, personalul medical i-a examinat și le-a acordat asistență la fața locului celor trei pasageri afectați. Ca măsură de precauție, aceștia au fost transportați la spital. Toți ceilalți pasageri și-au continuat călătoria spre casă în condiții normale.

La bord se aflau 212 pasageri și șapte membri ai echipajului. Cauza simptomelor nu este clară în acest moment și este în curs de investigare. Siguranța și sănătatea pasagerilor și ale echipajelor noastre reprezintă întotdeauna prioritatea absolută a companiei Eurowings.”

Potrivit NHS, norovirusul se transmite prin contact direct cu persoane infectate, prin atingerea suprafețelor contaminate, prin consumul de alimente sau apă contaminate, precum și prin consumul alimentelor preparate de o persoană purtătoare a virusului.

Deși simptomele pot fi extrem de neplăcute, acestea se ameliorează, de regulă, în aproximativ două zile.

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Ce este norovirusul

Conform Regina Maria, norovirusul este un agent patogen care, prin transmiterea sa, conduce la apariția unor simptome digestive. Rata de transmitere a acestui virus este foarte ridicată, iar manifestările infecției apar la 1-2 zile de la infectare și persistă pentru câteva zile.

Norovirusul a fost descoperit prima oară în anul 1968, in orasul Norwalk din Ohio, Statele Unite ale Americii. De aceea, pentru o perioada de timp a fost cunoscut si ca virusul Norwalk. Acesta face parte din familia Calciviridae si prezinta o contagiozitate ridicata. Cele mai multe cazuri de infectii cu norovirus se inregistreaza in perioada noiembrie-aprilie.

Infectarea se poate realiza prin următoarele modalități:

contact direct cu persoana infectată;

consumul alimentelor contaminate;

atingerea suprafețelor contaminate;

inhalarea particulelor virale din aer.

Virusul poate persista pe suprafețe până la câteva zile. Acestea necesită igienizare cu substanțe pe baza de clor. De cele mai multe ori, atingerea suprafețelor contaminate și apoi ducerea mâinii la gură este responsabilă de apariția infecției. În acest mod, poate apărea o epidemie norovirus.

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Factori de risc

Printre factorii de risc care pot favoriza apariția unei infecții cu norovirus sunt:

petrecerea timpului în spații închise (hoteluri, croaziere);

consumarea alimentelor gătite de o persoană infectată;

consumul fructelor sau al legumelor spălate necorespunzator;

locuirea în centre de îngrijire;

contactul direct cu o persoană infectată.

Tratament

În prezent, nu există tratament specific pentru infecția cu norovirus. Însă, pot fi indicate medicamente care ameliorează simptomele. Pentru a preveni deshidratarea se recomandă:

consumul unei cantități mari de lichide;

utilizarea soluțiilor de rehidratare;

evitarea băuturilor cu un conținut crescut de zaharuri, alcool și cafeina.

De asemenea, sunt indicate diete care conțin alimente ușor de digerat, precum:

supe de legume;

orez;

paste;

piure de legume.

Preventie

Infecția cu norovirus poate fi prevenită. Pentru aceasta, trebuie respectate următoarele reguli:

spală-te pe maini înainte de a consuma alimente sau de a atinge fața și gura;

igienizează-ți mâinile după ce ai utilizat toaleta, ai schimbat scutecul celui mic;

spală bine fructele și legumele înainte de consum;

dezinfectează constant suprafețele atinse frecvent (clanțe, întrerupătoare, blatul din bucătarie), folosind o soluție pe bază de clor;

evită contactul cu persoanele infectate.

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Igienizarea mainilor cu alcool nu este suficientă pentru a preveni infecția cu norovirus. Însă, o spălare corectă te va proteja. Pentru a te asigura că scapi de majoritatea agenților patogeni de la nivelul mâinilor, urmează urmatoarele instrucțiuni: