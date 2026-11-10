FDA avertizează asupra unui posibil risc de orbire asociat injecțiilor pentru slăbit și diabet. La ce simptome trebuie să fie atenți pacienții.

Alertă pentru persoanele care folosesc injecții pentru slăbit și tratarea diabetului! Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) cere actualizarea avertismentelor de siguranță pentru medicamentele din categoria GLP-1. Acestea ar putea fi asociate cu o afecțiune rară a nervului optic, care poate duce la pierderea permanentă a vederii, scrie nypost.com.

Alertă privind injecțiile pentru slăbit și diabet! FDA avertizează asupra riscului unei afecțiuni care poate provoca orbire

FDA a anunțat că medicamentele din categoria GLP-1 ar putea fi asociate cu un risc mai mare de apariție a unei afecțiuni numite neuropatie optică ischemică anterioară non-arteritică (NAION).

Aceasta apare atunci când fluxul de sânge către partea din față a nervului optic scade brusc. Nervul optic are un rol esențial în transmiterea informațiilor vizuale către creier. Atunci când este afectat, vederea poate avea de suferit, notează nypost.com.

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Din acest motiv, autoritățile americane au cerut producătorilor să actualizeze informațiile de siguranță ale medicamentelor. Noile avertismente trebuie să îi informeze atât pe pacienți, cât și pe medici despre acest posibil efect advers. Această afecțiune poate avea urmări grave. În prezent, nu există un tratament dovedit care să vindece boala sau să readucă vederea pierdută.

Care sunt simptomele care pot anunța o problemă gravă de vedere

Unul dintre primele semne ale afecțiunii poate fi pierderea bruscă și nedureroasă a vederii la un singur ochi. Unele persoane pot observa problema imediat după ce se trezesc dimineața.

Alte simptome care pot apărea sunt:

Vedere încețoșată la un singur ochi;

Pierderea unor porțiuni din câmpul vizual;

Apariția unor pete sau zone neclare în centrul imaginii;

Perceperea distorsionată a culorilor;

Scăderea bruscă a acuității vizuale.

FDA recomandă persoanelor care observă astfel de schimbări să ia legătura imediat cu medicul. Dacă există suspiciunea de neuropatie optică ischemică anterioară non-arteritică (NAION), pacientul trebuie evaluat cât mai repede de un medic oftalmolog.

Ce alte efecte adverse pot avea injecțiile pentru slăbit

Pe lângă posibilele probleme de vedere, medicamentele GLP-1 pot provoca și alte reacții adverse.

Cele mai frecvente sunt greața, vărsăturile, diareea și constipația. Aceste simptome apar mai ales în perioada de început a tratamentului sau atunci când doza este crescută.

Au fost raportate și probleme mai grave, precum afecțiuni ale vezicii biliare, pancreatită și leziuni renale. Acestea sunt mai rare, dar necesită atenție medicală.

De asemenea, anumite medicamente din această categorie au un avertisment special privind posibila apariție a tumorilor tiroidiene. Riscurile și contraindicațiile diferă în funcție de produs.

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