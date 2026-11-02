Un bărbat a reușit să slăbească 177 de kilograme, fără operație la stomac. O singură frază a fost suficient de motivantă pentru a trece printr-o trasformare uluitoare.

Un bărbat a reușit să slăbească 177 de kilograme fără operație la stomac, după ce a ajuns să cântărească 309 kilograme la vârsta de dor 39 de ani. Omul obișnuia să mănânce 7.500 de calorii pe zi. Descoperă prin ce transformare uluitoare a trecut, dar șic are a fost fraza auzită care l-a ambiționat atât de mult. Descoperă în rândurile de mai jos întreaga poveste uluitoare a bărbatului.

Cum a slăbit un bărbat 177 de kilograme, fără operație și injecții de slăbit! Care a fost fraza auzită, care l-a ambiționat atât de mult încât să reușească

Aceasta este incredibila poveste de viață a unui bărbat pe nume Mark Bailey. Acesta a ajuns să poarte pantaloni chiar și cu talia de 183 centimetri după ce a ajuns să consume zilnic 7.500 de calorii pe zi. Totuși, omul a reușit să slăbească 177 de kilograme și s-a transformat total. A reușit să facă facă totul fără operație la stomac și fără injecții de slăbit.

Englezul Mark Bailey din Warwickshire spune că a fost mereu „un băiat mare”, având o înălțime de 1,93 metri. Totuși, omul a reușit să devină și mai mare după ce a început să își neglijeze dieta și să consume chiar și 7.500 de calorii pe zi. La micul dejun servea ciocolată, plăcinte, dar și mese formate din cinci cârnați, cinci felii de bacon, cinci ouă, cipsuri și băutură răcoritoare. La prânz servea fast food cu trei burgeri și cartofi prăjiți la prânz. Seara servea un kebab uriaș cu chipsuri și brânză cu usturoi, precum și bere din plin, așa a ajuns să poarte mărimea 7XL și pantaloni cu talia 183 de centimetri. Timpul a trecut și omul a ajuns să cântărească 309 kilograme.

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„Întotdeauna am fost un gurmand și lucrurile au escaladat. Pur și simplu nu m-am limitat niciodată la nimic, așa că am avut ce am vrut când am vrut”, a spus englezul.

După ce a fost diagnosticat cu un suflu cardiac în octombrie 2021, omul a avut nevoie de o operație pe cord deschis.

„Când am stat de vorbă cu cardiologul mi-a spus că dacă aș fi supus unei operații pe cord deschis cu greutatea pe care o aveam, șansele să ies de pe masa de operație erau foarte, foarte mici. Știam că m-am băgat singur în situația asta. E înfricoșător”, a zis omul despre momentul în care a realizat în ce situație dificilă și riscantă se află, potrivit mirror.co.uk.

Astfel, o simplă frază s-a transformat într-o ambiție.

Acesta a fost, de fapt, momentul de cotitură pentru el. A realizat că, dacă vrea să mai fie alături de familie, trebuie să schimbe ceva. Englezul a spus că i s-au oferit ca variante intervenții chirurgicale bariatrice pentru a-și micșora stomacul și injecții pentru slăbit, dar le-a refuzat pe ambele, deoarece nu dorea alte intervenții medicale.

S-a apucat de mers la sală, și-a stabilit un meniu bazat pe deficit caloric, a renunțat la gustările dulci și rezultatele nu au întârziat să apară. A slăbit 114 kilograme în doi ani, dar nu s-a oprit aici. A continuat să facă sport și să slăbească. Totuși, dificultățile de respirație și alte probleme cauzate de obezitate nu au dispărut. O ecografie de rutină din septembrie 2025 a confirmat că starea valvei sale s-a agravat, așa că nu au mai putut amâna operația pe cord deschis: „Chirurgul a spus că valva mea nu mai avea șase săptămâni, așa că a fost de acord să-și scurteze concediul pentru ca eu să mă poată repara”.

Mark Bailey are în prezent 106 kilograme și se mândrește cu faptul că a slăbit 177 de kilograme. Iată cum o simplă frază a determinat un bărbat să treacă printr-o transformare uluitoare.

