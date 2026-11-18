Avertisment pentru femeile care folosesc injecții GLP-1 pentru slăbit. Ce trebuie să știe despre contracepție, sarcină și alăptare.

Avertisment pentru femeile care folosesc injecții GLP pentru slabit! | Profimediaimages.ro

Femeile care folosesc injecții pentru slăbit, precum Mounjaro, Wegovy sau Ozempic, sunt avertizate să nu ignore un detaliu important legat de planificarea unei sarcini. Autoritățile medicale atrag atenția că aceste medicamente nu trebuie utilizate în timpul sarcinii, atunci când femeile încearcă să conceapă sau în perioada alăptării.

Avertisment pentru femeile care folosesc injecții GLP pentru slabit! Detaliul important pe care multe îl pot trece cu vederea

Avertismentul a fost transmis de Departamentul de Sănătate din Irlanda de Nord, după ce Agenția pentru Reglementarea Medicamentelor și a Produselor de Sănătate din Marea Britanie (MHRA) a publicat noi recomandări privind utilizarea medicamentelor din categoria GLP-1, folosite pentru controlul greutății sau pentru tratarea diabetului.

Specialiștii atrag atenția că medicamentele GLP-1 nu trebuie utilizate în timpul sarcinii, atunci când o femeie încearcă să conceapă un copil sau în perioada alăptării.

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Profesorul Cathy Harrison, farmacist-șef în cadrul Departamentului de Sănătate din Irlanda de Nord, a explicat că avertismentul vine într-un moment în care tot mai multe persoane folosesc tratamente pentru scăderea în greutate.

De asemenea, pacienții sunt sfătuiți să citească prospectul medicamentelor și să ceară informații medicului sau farmacistului atunci când au nelămuriri, scrie mirror.co.uk.

Injecții GLP-1 ar trebui oprite cu o lună înainte de o sarcină

În cazul injecțiilor GLP-1 care conțin tirzepatidă recomandările MHRA prevăd că tratamentul trebuie întrerupt cu cel puțin o lună înainte ca o femeie să încerce să rămână însărcinată.

În prezent, nu există suficiente date pentru a stabili dacă tratamentul poate afecta dezvoltarea copilului nenăscut. Din acest motiv, femeile care plănuiesc o sarcină trebuie să discute din timp cu medicul despre întreruperea tratamentului și despre pașii următori.

Atenție la anticoncepționalele folosite împreună cu injecții GLP-1

Un alt aspect important se referă la femeile care folosesc pilule contraceptive în timp ce fac astfel de injecții.

Potrivit recomandărilor MHRA, acestea ar trebui să folosească și o metodă contraceptivă suplimentară, de tip barieră, precum prezervativul, timp de patru săptămâni după începerea tratamentului și timp de patru săptămâni după fiecare creștere a dozei.

Această precauție este importantă deoarece tratamentul cu tirzepatidă poate influența eficiența contraceptivelor orale.

Ce trebuie să facă femeile care suspectează o sarcină

Recomandările NHS subliniază că tirzepatida nu trebuie utilizată în timpul sarcinii, deoarece nu există suficiente informații care să confirme că medicamentul este sigur pentru copil.

Femeile care cred că ar putea fi însărcinate în timp ce fac injecții trebuie să contacteze cât mai repede medicul sau persoana care le-a prescris tratamentul. Este important să primească sfaturi medicale și să nu ia singure decizii privind continuarea sau întreruperea tratamentului.

Autoritățile reamintesc că medicamentele GLP-1 trebuie obținute doar pe bază de prescripție medicală, în urma unei consultații, mai scrie mirror.co.uk.

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