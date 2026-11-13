Până la sfârșitul primului an de tratament cu medicamente din clasa GLP-1, mai mult de jumătate dintre pacienți renunță la administrarea acestora.

Ce se poate întâmpla după ce renunți la injecțiile pentru slăbit. Medicii au raportat cazuri de halucinații și alte simptome | Shutterstock

Motivele sunt diverse: costurile ridicate, efectele secundare neplăcute sau faptul că sunt mulțumiți de kilogramele pe care au reușit deja să le piardă. Există însă o problemă: după întreruperea tratamentului cu GLP-1, kilogramele pierdute tind să reapară într-un ritm rapid.

Ce se poate întâmpla după ce renunți la injecțiile pentru slăbit

Injecțiile pentru slăbit din clasa medicamentelor GLP-1 au devenit tot mai cunoscute datorită rezultatelor pe care le pot obține în controlul greutății. Tratamente precum cele pe bază de semaglutidă sau tirzepatidă pot ajuta la reducerea apetitului și la scăderea în greutate, însă efectele lor vin și cu provocări. Costurile ridicate, reacțiile adverse și dificultatea de a continua tratamentul pe termen lung îi determină pe mulți pacienți să renunțe la administrare.

Iar oprirea injecțiilor poate avea o consecință importantă: kilogramele pierdute pot reveni, uneori într-un ritm considerabil.

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Mai mult de jumătate dintre pacienți renunță la injecțiile de slăbit în primul an

Potrivit unui studiu publicat în revista medicală JAMA Network Open, care a analizat datele a peste 125.000 de adulți din Statele Unite cu exces ponderal sau obezitate, aproximativ 53,6% dintre pacienți au întrerupt tratamentul cu medicamente GLP-1 în primul an.

Diferențele au fost importante în funcție de existența diabetului de tip 2. În rândul persoanelor fără acest diagnostic, procentul celor care au renunțat la tratament a ajuns la 64,8%, comparativ cu 46,5% în cazul pacienților cu diabet de tip 2.

Motivele sunt diverse. Unii pacienți nu își mai permit costurile tratamentului, alții se confruntă cu reacții adverse greu de tolerat, iar o parte sunt mulțumiți de rezultatele obținute și consideră că au ajuns la greutatea dorită.

O altă cercetare, care a analizat motivele pentru care pacienții întrerup tratamentele cu semaglutidă sau tirzepatidă prescrise pentru obezitate, a identificat costurile și problemele legate de asigurarea medicală drept principalele motive de renunțare. Acestea au fost menționate de 47,6% dintre pacienții analizați. Efectele secundare greu de tolerat au reprezentat un alt motiv important, fiind raportate de 14,6% dintre participanți.

Ce se întâmplă cu greutatea după întreruperea injecțiilor

Una dintre cele mai importante provocări ale tratamentelor GLP-1 apare după oprirea administrării. Deși pacienții pot obține o scădere semnificativă în greutate în timpul tratamentului, rezultatele nu sunt neapărat permanente dacă medicamentele sunt întrerupte.

Un studiu de extensie al cercetării STEP 1, publicat în 2022 în revista Diabetes, Obesity and Metabolism, a urmărit evoluția participanților după întreruperea tratamentului cu semaglutidă. În timpul celor 68 de săptămâni de administrare, persoanele care au primit medicamentul au pierdut, în medie, 17,3% din greutatea inițială.

În anul care a urmat opririi tratamentului, participanții au recâștigat aproximativ două treimi din kilogramele pierdute. Mai exact, au recuperat în medie 11,6 puncte procentuale din scăderea ponderală obținută anterior.

Rezultatele arată că obezitatea este o afecțiune cronică, iar menținerea greutății obținute poate necesita o strategie pe termen lung. Oprirea medicamentului nu înseamnă că organismul va păstra automat rezultatele obținute în timpul administrării.

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De ce sunt atât de greu de menținut rezultatele

Medicamentele GLP-1 acționează asupra mecanismelor care reglează apetitul și senzația de sațietate. Ele pot reduce senzația de foame și pot influența viteza cu care stomacul se golește, ajutând astfel la controlul cantității de alimente consumate.

După întreruperea tratamentului, aceste efecte se diminuează, iar apetitul poate reveni. Pentru unii pacienți, acest lucru face mai dificilă menținerea greutății obținute.

În plus, reacțiile adverse pot influența decizia de a continua tratamentul. Printre cele mai cunoscute se numără greața, vărsăturile, diareea, constipația și durerile abdominale. Intensitatea lor diferă de la o persoană la alta, iar medicul poate recomanda ajustarea tratamentului în funcție de toleranță.

Injecțiile de slăbit nu sunt o soluție rapidă, fără plan pe termen lung

Tratamentele pentru obezitate trebuie privite ca parte a unei strategii medicale, nu ca o metodă rapidă de a scăpa de câteva kilograme. Alegerea medicamentului, durata administrării și eventualele schimbări ale tratamentului trebuie discutate cu medicul.

De asemenea, întreruperea injecțiilor nu ar trebui făcută fără recomandare medicală. Alimentația echilibrată, activitatea fizică și monitorizarea greutății pot contribui la menținerea rezultatelor, însă nu garantează că kilogramele nu vor reveni.

Așadar, provocarea nu este doar să slăbești cu ajutorul injecțiilor, ci și să găsești, împreună cu medicul, o strategie prin care să menții rezultatele pe termen lung.