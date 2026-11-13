Antena Căutare
Home News Social Ce se poate întâmpla după ce renunți la injecțiile pentru slăbit. Medicii au raportat cazuri de halucinații și alte simptome

Ce se poate întâmpla după ce renunți la injecțiile pentru slăbit. Medicii au raportat cazuri de halucinații și alte simptome

Până la sfârșitul primului an de tratament cu medicamente din clasa GLP-1, mai mult de jumătate dintre pacienți renunță la administrarea acestora.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 09:14 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 09:19
Ce se poate întâmpla după ce renunți la injecțiile pentru slăbit. Medicii au raportat cazuri de halucinații și alte simptome | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Motivele sunt diverse: costurile ridicate, efectele secundare neplăcute sau faptul că sunt mulțumiți de kilogramele pe care au reușit deja să le piardă. Există însă o problemă: după întreruperea tratamentului cu GLP-1, kilogramele pierdute tind să reapară într-un ritm rapid.

Ce se poate întâmpla după ce renunți la injecțiile pentru slăbit

Injecțiile pentru slăbit din clasa medicamentelor GLP-1 au devenit tot mai cunoscute datorită rezultatelor pe care le pot obține în controlul greutății. Tratamente precum cele pe bază de semaglutidă sau tirzepatidă pot ajuta la reducerea apetitului și la scăderea în greutate, însă efectele lor vin și cu provocări. Costurile ridicate, reacțiile adverse și dificultatea de a continua tratamentul pe termen lung îi determină pe mulți pacienți să renunțe la administrare.

Iar oprirea injecțiilor poate avea o consecință importantă: kilogramele pierdute pot reveni, uneori într-un ritm considerabil.

Articolul continuă după reclamă

Mai mult de jumătate dintre pacienți renunță la injecțiile de slăbit în primul an

Potrivit unui studiu publicat în revista medicală JAMA Network Open, care a analizat datele a peste 125.000 de adulți din Statele Unite cu exces ponderal sau obezitate, aproximativ 53,6% dintre pacienți au întrerupt tratamentul cu medicamente GLP-1 în primul an.

Diferențele au fost importante în funcție de existența diabetului de tip 2. În rândul persoanelor fără acest diagnostic, procentul celor care au renunțat la tratament a ajuns la 64,8%, comparativ cu 46,5% în cazul pacienților cu diabet de tip 2.

Motivele sunt diverse. Unii pacienți nu își mai permit costurile tratamentului, alții se confruntă cu reacții adverse greu de tolerat, iar o parte sunt mulțumiți de rezultatele obținute și consideră că au ajuns la greutatea dorită.

O altă cercetare, care a analizat motivele pentru care pacienții întrerup tratamentele cu semaglutidă sau tirzepatidă prescrise pentru obezitate, a identificat costurile și problemele legate de asigurarea medicală drept principalele motive de renunțare. Acestea au fost menționate de 47,6% dintre pacienții analizați. Efectele secundare greu de tolerat au reprezentat un alt motiv important, fiind raportate de 14,6% dintre participanți.

Ce se întâmplă cu greutatea după întreruperea injecțiilor

Una dintre cele mai importante provocări ale tratamentelor GLP-1 apare după oprirea administrării. Deși pacienții pot obține o scădere semnificativă în greutate în timpul tratamentului, rezultatele nu sunt neapărat permanente dacă medicamentele sunt întrerupte.

Un studiu de extensie al cercetării STEP 1, publicat în 2022 în revista Diabetes, Obesity and Metabolism, a urmărit evoluția participanților după întreruperea tratamentului cu semaglutidă. În timpul celor 68 de săptămâni de administrare, persoanele care au primit medicamentul au pierdut, în medie, 17,3% din greutatea inițială.

În anul care a urmat opririi tratamentului, participanții au recâștigat aproximativ două treimi din kilogramele pierdute. Mai exact, au recuperat în medie 11,6 puncte procentuale din scăderea ponderală obținută anterior.

Rezultatele arată că obezitatea este o afecțiune cronică, iar menținerea greutății obținute poate necesita o strategie pe termen lung. Oprirea medicamentului nu înseamnă că organismul va păstra automat rezultatele obținute în timpul administrării.

Citește și: La ce oră începe Insula Iubirii, vineri, 13 noiembrie 2026. Programul Antena 1 și ce trebuie să știe telespectatorii

De ce sunt atât de greu de menținut rezultatele

Medicamentele GLP-1 acționează asupra mecanismelor care reglează apetitul și senzația de sațietate. Ele pot reduce senzația de foame și pot influența viteza cu care stomacul se golește, ajutând astfel la controlul cantității de alimente consumate.

După întreruperea tratamentului, aceste efecte se diminuează, iar apetitul poate reveni. Pentru unii pacienți, acest lucru face mai dificilă menținerea greutății obținute.

În plus, reacțiile adverse pot influența decizia de a continua tratamentul. Printre cele mai cunoscute se numără greața, vărsăturile, diareea, constipația și durerile abdominale. Intensitatea lor diferă de la o persoană la alta, iar medicul poate recomanda ajustarea tratamentului în funcție de toleranță.

Injecțiile de slăbit nu sunt o soluție rapidă, fără plan pe termen lung

Tratamentele pentru obezitate trebuie privite ca parte a unei strategii medicale, nu ca o metodă rapidă de a scăpa de câteva kilograme. Alegerea medicamentului, durata administrării și eventualele schimbări ale tratamentului trebuie discutate cu medicul.

De asemenea, întreruperea injecțiilor nu ar trebui făcută fără recomandare medicală. Alimentația echilibrată, activitatea fizică și monitorizarea greutății pot contribui la menținerea rezultatelor, însă nu garantează că kilogramele nu vor reveni.

Așadar, provocarea nu este doar să slăbești cu ajutorul injecțiilor, ci și să găsești, împreună cu medicul, o strategie prin care să menții rezultatele pe termen lung.

15 semne prin care organismul te poate avertiza că ceva nu este în regulă. Simptomele pe care nu ar trebui să le ignori... GPS-ul avioanelor bruiat, Microsoft blocat și frigidere atacate de hackeri. Ce se întâmplă cu tehnologia în Europa?...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Satul cu doar 1.500 de locuitori care ascunde o comoară de 5 milioane de euro. Puțini români știu de ea Satul cu doar 1.500 de locuitori care ascunde o comoară de 5 milioane de euro. Puțini români știu de ea
Observatornews.ro Percheziţii la şefi din Vamă, ANAF și Oil Terminal, pentru contrabandă cu petrol Percheziţii la şefi din Vamă, ANAF și Oil Terminal, pentru contrabandă cu petrol
Antena 3 Cea mai mare pensie specială din România e 67.000 de lei pe lună. Șefa Casei de Pensii: „E necontributivă, din zona magistraților” Cea mai mare pensie specială din România e 67.000 de lei pe lună. Șefa Casei de Pensii: „E necontributivă, din zona magistraților”
AS.ro Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu. Cum arată și cu cine și-a refăcut viața Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu. Cum arată și cu cine și-a refăcut viața
Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
Citește și
Marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat! Un român a dat 32,50 de lei pe bilet și a câștigat aproape un milion de euro
Marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat! Un român a dat 32,50 de lei pe bilet și a câștigat aproape un...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
De ce te relaxezi mai repede într-o cameră de hotel decât în propria locuință, chiar dacă este mai mică. Explicația surprinzătoare
De ce te relaxezi mai repede într-o cameră de hotel decât în propria locuință, chiar dacă este mai mică....
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x