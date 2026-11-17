Descoperă ce este „boala regilor”, ce simptome dă mai ales în timpul nopții, dar și ce alimente pot declanșa afecțiunea.

O afecțiune care cândva era denumită „boala regilor” revine în atenția medicilor. Specialiștii spun că este vorba despre o condiție extrem de dureroasă, despre care multă vreme s-a crezut că îi afectează doar pe cei bogați, puternici și excesiv de indulgenți. De aici a venit și denumirea de „boala regilor”. Boala pare să revină în forță, lucru ce a atras atenție medicilor. Descoperă mai multe detalii despre subiect în rândurile de mai jos.

Ce este „Boala regilor”, care revine în atenția medicilor. Ce simptome are și ce alimente pot favoriza apariția acestei afecțiuni

În trecut, această afecțiune era denumită „Boala regilor” fiindcă mulți credeau că apare mai ales la cei bogați, puternici sau extrem de indulgenți. Cunoscută în trecut și drept „răul articulațiilor”, această boală i-a chinuit chiar și pe regele Henric al VIII-lea, Benjamin Franklin și Isaac Newton. Este vorba despre gută. Studiile recente au scos la iveală faptul că, începând cu anii 1990, numărul de cazuri a crescut cu peste 20% la nivel mondial, detaliu ce a atras imediat atenția specialiștilor.

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Formă inflamatorie a artritei, guta se dezvoltă atunci când în organism există un nivel mult prea mare de acid uric în sânge și în țesuturi (hiperuricemie). Acesta este un produs rezidual al organismului, format pe măsură ce organismul descompune compușii chimici numiți purine. În general, rinichii sunt răspunzători de eliminarea purinelor, care sunt prezente în alimentație. Totuși, când cantitatea de purine și, implicit de acid uric, crește alarmant de mult, cristale de acid uric (sau urați) se formează și se acumulează la nivelul articulațiilor. Acestea provoacă astfel inflamație și durere puternică, uneori chiar insuportabilă. Cele mai frecvent afectate zone sunt gleznele, genunchii, coatele și degetele de la picioare.

Guta poate da mari dureri de articulații

De ce se credea în trecut că guta este „boala regilor?”. Din simplul motiv că era mult mai prezentă în rândul celor bine înstăriți. Alimente bogate în purine sunt organele, carnea roșie de vită, porc, miel sau oaie, berea și alte băuturi alcoolice. Acestea erua consumate în special de regi, de nobili și de cei înstăriți, care își permiteau. Așa și-a primit guta reputația de „boala bogatului”, arată cei de la nypost.com.

Ce simptome are guta sau „boala regilor”

Printre cele mai frecvente simptome ale gutei se numără durerea articulară intensă, edemul (umflarea zonelor dureroase). inflamația, roșeața și aspectul lucios al pielii, dar și mobilitatea redusă, febră, frisoane și senzație de fierbințeală la atingere. Interesant este faptul că simptomele apar, în general, în timpul nopții.

Ce factori sau alimente favorizează apariția gutei

În zilele noastre, guta este o afecțiune frecventă în rândul populației. Există anumiți factori ce pot favoriza apariția afecțiunii. Obiceiurile alimentare moderne (precum consumul ridicat de carne sau de alimente bogate în purine), obezitate sau o altă afecțiune cronică influențează în mod direct apariția sau agravarea gutei. Alți factori sunt factorii genetici sau unele medicamente sau tratamente (precum aspirina sau tratamentele antihipertensivele sau imunosupresoarele).

Este important de menționat faptul că analizele efectuate regulat sunt deosebit de importante. În plus, un nivel ridicat de acid uric nu implică în mod obligatoriu prezența unui diagnostic de gută. Pacienții cu insuficiență renală cronică au nivelul de acid uric și uree ridicate ca urmare a pierderii funcției renale.