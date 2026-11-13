Organismul transmite uneori semnale atunci când ceva nu funcționează cum trebuie. Buzele uscate, căderea părului, durerile de cap, oboseala persistentă sau furnicăturile din mâini pot avea legătură cu hidratarea, alimentația, somnul ori anumite carențe nutriționale.

15 semne prin care organismul te poate avertiza că ceva nu este în regulă. Simptomele pe care nu ar trebui să le ignori | Shutterstock

Totuși, aceste manifestări nu indică automat o problemă anume și nu pot ține locul unui diagnostic medical.

O listă distribuită în mediul online asociază 15 simptome frecvente cu posibile cauze, precum deficitul de fier, lipsa vitaminei B12 sau a magneziului. Iată ce merită reținut despre fiecare dintre ele și de ce este important să nu tragem concluzii doar pe baza unui simptom.

Cele 15 semne și ce ar putea indica că organismul nu este în regulă

1. Buze uscate – posibilă deshidratare

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Buzele uscate pot apărea atunci când organismul nu primește suficiente lichide, dar și din cauza frigului, vântului, aerului uscat sau a unor produse cosmetice. Dacă senzația persistă, este bine să fie luate în calcul și alte cauze.

2. Unghii albe sau decolorate – posibilă anemie

Modificările aspectului unghiilor pot avea mai multe explicații. Unele forme de deficit de fier pot provoca unghii fragile sau modificări ale formei acestora, însă unghiile albe nu confirmă automat o carență de fier, arată medicalnewstoday.com.

3. Spasmul pleoapei – stres și oboseală

Tremuratul involuntar al pleoapei este frecvent și, de cele mai multe ori, nu indică o afecțiune gravă. Poate fi favorizat de stres, anxietate, oboseală, consumul de cofeină sau alcool. Dacă persistă mai mult de două săptămâni, este recomandat un consult medical.

4. Rărirea părului – posibile carențe nutriționale

Căderea sau subțierea părului poate avea legătură cu alimentația dezechilibrată și aportul insuficient de proteine, dar și cu deficitul de fier, modificările hormonale, stresul sau anumite afecțiuni. Nu trebuie presupus că există o singură cauză.

5. Dureri de cap frecvente – posibil somn insuficient

Lipsa somnului poate contribui la apariția durerilor de cap, însă acestea pot fi provocate și de deshidratare, stres, migrene, probleme de vedere sau alte afecțiuni. Dacă durerile sunt frecvente ori se intensifică, este indicată evaluarea medicală.

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6. Ceață mentală – posibil deficit de vitamina B12

Dificultățile de concentrare, problemele de memorie și senzația de confuzie pot apărea în cazul deficitului de vitamina B12. Aceste manifestări pot avea însă și alte cauze, iar confirmarea unei carențe necesită investigații.

7. Crampe la picioare – posibil deficit de magneziu

Crampele musculare pot apărea în cazul unui nivel scăzut de magneziu, mai ales când deficitul este important. Totuși, ele pot fi asociate și cu efortul fizic, deshidratarea sau alte dezechilibre.

8. Oboseală permanentă – posibil nivel scăzut de vitamina D

Oboseala persistentă poate avea numeroase explicații, de la somn insuficient și stres până la anemie, probleme tiroidiene sau alte afecțiuni. Un nivel scăzut de vitamina D poate fi relevant în anumite situații, dar oboseala singură nu confirmă acest deficit.

9. Poftă constantă de dulce – posibil dezechilibru alimentar

Dorința de a consuma dulciuri poate fi influențată de obiceiurile alimentare, mesele neregulate, stres sau lipsa somnului. Nu reprezintă, în sine, dovada unei carențe de vitamine sau a unei boli.

10. Mâini reci – posibil deficit de fier

Persoanele cu anemie provocată de deficitul de fier pot avea mâinile și picioarele reci. Totuși, această senzație poate fi legată și de temperatură, circulație sau alte probleme de sănătate.

11. Piele uscată – posibile probleme de alimentație sau hidratare

Pielea uscată poate apărea din cauza frigului, a dușurilor fierbinți, a produselor de îngrijire nepotrivite sau a unor afecțiuni dermatologice. Alimentația dezechilibrată poate contribui, dar pielea uscată nu indică automat lipsa acizilor grași Omega-3.

12. Imunitate scăzută – posibil deficit de zinc

Zincul contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Un deficit poate afecta apărarea organismului, însă răcelile repetate nu înseamnă neapărat că există o carență de zinc.

13. Amețeli – posibil deficit de fier

Amețelile pot apărea în cazul anemiei feriprive, alături de oboseală, slăbiciune și dificultăți de concentrare. Pot exista însă și alte cauze, precum deshidratarea, tensiunea arterială scăzută sau problemele urechii interne.

14. Furnicături în mâini – posibil deficit de vitamina B12

Furnicăturile și amorțeala mâinilor sau picioarelor sunt manifestări cunoscute ale deficitului de vitamina B12. Acesta poate afecta sistemul nervos și trebuie identificat și tratat la timp. Simptomele pot apărea și din alte motive, inclusiv în cazul compresiei unor nervi.

15. Schimbări de dispoziție – posibilă lipsă de somn

Somnul insuficient poate influența starea emoțională, răbdarea și capacitatea de concentrare. Schimbările de dispoziție pot avea însă numeroase cauze, inclusiv stresul, dezechilibrele hormonale sau anumite probleme de sănătate.

Când ar trebui să mergi la medic?

Un singur simptom nu este suficient pentru a identifica o carență sau o boală. Dacă manifestările persistă, reapar frecvent sau îți afectează activitățile zilnice, este recomandat să discuți cu medicul de familie.

În funcție de simptome, acesta poate recomanda analize de sânge pentru verificarea nivelului de fier, vitamine sau minerale.