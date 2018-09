Care sunt criteriile de selectie a unei clinici stomatologice?

Desi au existat perioade in care simpla pronuntie a cuvantului “stomatolog” genera teama, ei bine, odata cu trecerea anilor si datorita tehnicilor si produselor moderne, drumul catre obtinerea unui zambet perfect trebuie sa conduca negresit in cabinetul medicului dentist.

Iar daca mostenirea genetica nu a fost foarte generoasa, asta nu inseamna ca dantura trebuie sa fie privata de ingrijire specializata. Ba mai mult decat atat, in acest caz dintii au nevoie de ajutor si tu de cateva sfaturi pentru alegerea unei clinici potrivite necesitatilor, dupa cum urmeaza:



Produse si servicii raportate la nevoi

Alegerea unei clinici stomatologice nu este un lucru simplu si in general, trebuie sa tina cont de mai multi factori. Incepand de la adresa in care se afla locatia, produsele si serviciile de care dispune si pana la transparenta preturilor. Indiferent ca este vorba despre un simplu control periodic, un detartaj sau alte operatiuni mai complexe, precum inserarea unui implant, clinica in care vei hotari sa iti efectuezi aceste servicii trebuie sa iti castige total increderea.

De exemplu, daca vei alege sa ti se monteze un implant dentar de la Dental Progress sa stii ca lucrarea dentara se poate bucura de numeroase sanse de reusita. Pe de o parte datorita medicilor cu o experienta vasta pe zona implantologiei si de cealalta parte, gratie materialelor utilizate, de cea mai buna calitate.

Echipa profesionista si dedicata

O parte din procesul de selectie a unei clinici dentare este compusa si din cercetarea care presupune colectarea celor mai relevante informatii asupra experientei medicilor. Pentru ca vorbim despre rezolvarea unuor probleme medicale, increderea este un cuvant cheie.

Este important sa vezi in medicul tau persoana care te ajuta sa iti recapeti zambetul pierdut, sa creezi o buna comunicare si acest lucruri se intampla de regula, de la primele consultatii. In plus, daca ai nevoie de mai multe servicii dedicate este important sa stii cine si care sunt etapele unui consult, un posibil set de recomandari ori disponibilitate.

Un medic este ales in functie de experienta, dar si de modul in care isi trateaza pacientul la o simpla vizita, de abordarea pe care o are si in special, de atentie pe care acorda intelegerii problemei pacientului.

Recomandari si testimoniale pozitive

Oricate informatii am avea despre un medic sau o clinica, recomandarile venite din partea pacientilor existenti sunt cele care au cea mai multa greutate. Din fericire, mediul online pune la dispozitie aflarea cu usurinta a tuturor acestor testimoniale, iar procesul de selectie se simplifica automat. Niciodata nu vei indrazni sa te lasi pe mana unui medic care a primit numeroase recenzii negative, asa cum in egala masura, poti foarte bine sa fii influentat de aprecieri care umplu paginile site-ului.

Concluzionand, criteriile de selectie a unei clinici stomatologice sunt influentate de multi factori, dar cel mai indicat sfat ar fi ca hotararea pe care o vei lua sa fie in acord cu dorintele tale, sa raspunda eficient, rapid si sigur nevoilor stringente.