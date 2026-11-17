Câte felii de pâine putem mânca zilnic fără să exagerăm? Află ce cantitate este potrivită pentru adulți și copii și care sunt diferențele dintre pâinea albă și cea integrală.

Câte felii de pâine este bine să mănânci zilnic | Profimediaimages.ro

Pâinea este unul dintre cele mai consumate alimente, însă cantitatea potrivită diferă de la o persoană la alta. Necesarul energetic, vârsta și alimentația generală sunt factori care influențează numărul de felii recomandat zilnic. Ce trebuie să iei în considerare atunci când stabilești câtă pâine să consumi și ce porții orientative sunt potrivite pentru adulți și copii.

Câte felii de pâine putem mânca zilnic

O felie medie de pâine cântărește aproximativ 35-40 de grame, însă greutatea poate varia în funcție de sortiment și de grosimea feliei.

Potrivit specialiștilor de la University Hospitals Sussex, două felii medii de pâine dintr-o franzelă mare furnizează aproximativ 30-40 de grame de carbohidrați. Aceasta este o porție orientativă folosită în ghidul lor pentru persoanele care trebuie să își monitorizeze aportul de carbohidrați. Nu reprezintă însă o limită zilnică pentru toată populația.

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Prin urmare, nu trebuie să ne raportăm doar la numărul de felii. Dacă mâncăm pâine la fiecare masă, este important să ținem cont și de alte surse de carbohidrați, precum cartofii, orezul, pastele sau cerealele.

Pâine albă sau integrală: ce variantă este mai bună?

Nu toate tipurile de pâine au aceeași valoare nutritivă. Pâinea albă este obținută din făină rafinată, în timp ce pâinea integrală păstrează mai multe componente ale bobului de grâu. Din acest motiv, are un conținut mai ridicat de fibre.

Potrivit Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS), pâinea integrală și cea din cereale complete aduc un aport mai mare de fibre, vitamine și minerale decât pâinea albă. Fibrele contribuie la buna funcționare a digestiei și ajută la menținerea senzației de sațietate.

Asta nu înseamnă că pâinea albă trebuie eliminată complet din alimentație. Poate fi consumată în cadrul unei diete echilibrate, însă specialiștii recomandă alegerea mai frecventă a variantelor integrale.

Este important și să verificăm eticheta produsului, deoarece nu orice pâine de culoare închisă este neapărat integrală.

Câtă pâine pot mânca zilnic copiii?

În cazul copiilor, cantitatea de pâine trebuie adaptată vârstei, apetitului și nivelului de activitate fizică. Cei mici au nevoie de energie pentru creștere și dezvoltare, iar pâinea poate face parte din mesele lor zilnice.

Potrivit British Nutrition Foundation, copiii mici au nevoie de aproximativ cinci porții de alimente bogate în amidon pe zi. În această categorie intră pâinea, orezul, pastele, cartofii și cerealele. Așadar, porțiile trebuie împărțite între aceste alimente, nu asigurate doar din pâine.

Numărul de felii de pâine nu trebuie privit separat de restul alimentației. O persoană care consumă zilnic cartofi, paste sau orez trebuie să țină cont și de aportul de carbohidrați din aceste alimente.

În concluzie, pâinea nu trebuie eliminată din alimentație doar de teama kilogramelor în plus. Contează cantitatea, tipul ales și echilibrul dintre toate alimentele consumate pe parcursul zilei.

Pentru persoanele cu diabet sau alte afecțiuni care necesită controlul carbohidraților, porțiile trebuie stabilite împreună cu medicul sau dieteticianul.

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