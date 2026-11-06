Pâinea integrală sau cea cu mai multe cereale? Nutriționiștii explică ce variantă este mai sănătoasă și care sunt ingredientele pe care trebuie să le verifici pe etichetă.

Pâinea integrală și cea cu mai multe cereale par, la prima vedere, alegeri sănătoase. Totuși, diferențele dintre ele sunt importante. Specialiștii în nutriție explică de ce denumirea de pe ambalaj nu este suficientă și la ce trebuie să fim atenți atunci când cumpărăm pâine. Un detaliu de pe lista ingredientelor poate face diferența.

Pâinea integrală sau cea cu mai multe cereale? Care este mai sănătoasă și ce spun specialiștii în nutriție

Când vine vorba despre o alimentație sănătoasă, pâinea este unul dintre alimentele care ridică multe întrebări. Este mai bine să alegem pâinea integrală sau pe cea cu mai multe cereale? La prima vedere, varianta cu mai multe cereale pare mai sănătoasă. Are un aspect bogat, conține semințe și pare să ofere mai mulți nutrienți.

Totuși, lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Nu orice pâine cu mai multe cereale este și sănătoasă. La fel, nici pâinea care poartă eticheta „integrală” nu este automat cea mai bună alegere.

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Specialiștii în nutriție spun că ingredientele sunt cele care fac diferența. Contează tipul de făină folosit, cantitatea de fibre și prezența cerealelor integrale, scrie marthastewart.com.

De ce este pâinea integrală o alegere bună pentru sănătate

Pâinea integrală este făcută din făină obținută prin măcinarea bobului întreg de grâu. Acesta păstrează toate cele trei componente importante: tărâța, germenul și endospermul. Aceste părți conțin fibre, vitamine, minerale și alte substanțe nutritive de care organismul are nevoie.

„Pâinea 100% integrală este făcută în întregime din bobul complet de grâu”, explică dieteticianul Kristen Lorenz, potrivit marthastewart.com.

Pe lângă grâu, există și alte cereale integrale care pot face parte dintr-o alimentație echilibrată. Printre acestea se numără ovăzul, orezul brun, orzul, meiul și quinoa.

Un avantaj important al pâinii integrale este conținutul de fibre. Acestea ajută digestia și contribuie la menținerea unei stări bune de sănătate.

Ce beneficii are pâinea integrală

Pâinea făcută din cereale integrale oferă organismului fibre, vitamine din complexul B, fier, magneziu și zinc. De asemenea, conține antioxidanți care contribuie la protejarea celulelor. Potrivit specialiștilor în nutriție, consumul regulat de cereale integrale este asociat cu un risc mai mic de boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și anumite tipuri de cancer.

Fibrele au un rol important și în reglarea glicemiei. Ele încetinesc digestia și ajută la menținerea unui nivel mai stabil al zahărului din sânge. Acest lucru este important mai ales pentru persoanele care au diabet de tip 2 sau prezintă un risc de a dezvolta această afecțiune.

Un alt avantaj este senzația de sațietate. Pâinea integrală ține mai bine de foame decât cea făcută din făină albă. Astfel, poate ajuta la reducerea gustărilor dintre mese și la menținerea unei greutăți sănătoase.

Fibrele susțin și sănătatea intestinală. Acestea hrănesc bacteriile bune din intestin și contribuie la un tranzit intestinal regulat.

Este pâinea cu mai multe cereale într-adevăr mai sănătoasă?

Pâinea cu mai multe cereale poate fi o alegere bună, însă totul depinde de ingredientele folosite.

De obicei, acest tip de pâine combină mai multe cereale, precum grâul, ovăzul, orzul sau meiul. Unele sortimente conțin și semințe de in, floarea-soarelui, susan sau dovleac.

Problema este că termenul „multicereale” nu garantează că pâinea este făcută din cereale integrale.

„Multicereale” înseamnă doar că produsul conține mai multe tipuri de cereale. Nu înseamnă neapărat că acestea sunt integrale sau că au o valoare nutritivă ridicată”, explică Kristen Lorenz, potrivit marthastewart.com.

Cu alte cuvinte, o pâine poate avea mai multe tipuri de cereale în compoziție, dar poate fi făcută în principal din făină albă. În acest caz, beneficiile pentru sănătate sunt mai mici decât ne-am putea aștepta.

Nu orice pâine închisă la culoare este sănătoasă. Ce trebuie să verifici pe etichetă

Un aspect important este că pâinea sănătoasă nu se alege doar după culoare sau aspect.

Unele produse din magazine au o crustă acoperită cu semințe și ovăz sau o culoare mai închisă. Aceste detalii pot crea impresia că pâinea este integrală. În realitate, unele sortimente sunt făcute în principal din făină albă, la care se adaugă cantități mici de cereale și semințe.

De aceea, specialiștii recomandă să citim lista ingredientelor înainte de a cumpăra pâinea.

Un prim semnal de atenție este mențiunea „făină de grâu” sau „făină de grâu îmbogățită”. Aceste ingrediente nu înseamnă că produsul este integral.

În timpul procesării făinii albe, tărâța și germenul sunt îndepărtate. Astfel, se pierd o mare parte dintre fibre și nutrienți.

În cazul făinii îmbogățite, o parte dintre vitaminele și mineralele pierdute sunt adăugate ulterior. Printre acestea se numără unele vitamine din complexul B și fierul. Fibrele nu sunt însă înlocuite.

Din acest motiv, pâinea făcută din făină albă îmbogățită are, de regulă, mai puține fibre decât cea preparată din făină integrală.

Cum alegi o pâine sănătoasă din magazin

Dacă vrei să faci o alegere bună, nu te baza doar pe denumirea produsului. Verifică întotdeauna ingredientele și tabelul cu valorile nutriționale.

Iată câteva recomandări utile:

Alege pâinea 100% integrală. Caută produse pe care scrie „100% grâu integral” sau „100% cereale integrale”. Ideal este ca făina integrală să fie primul ingredient din listă.

Verifică aportul de fibre. O pâine bună ar trebui să conțină cel puțin 3 grame de fibre pentru fiecare felie.

Fii atent la zahărul adăugat. Este recomandat să alegi produse care au mai puțin de 3 grame de zahăr adăugat pe felie.

Urmărește cantitatea de sare. O alegere potrivită este pâinea care are cel mult 140 de miligrame de sodiu pe felie.

Citește lista ingredientelor. Cu cât aceasta este mai simplă și mai clară, cu atât îți va fi mai ușor să înțelegi ce conține produsul.

Evită excesul de îndulcitori. Siropul de porumb bogat în fructoză, siropul de malț sau melasa nu ar trebui să se afle printre primele ingrediente.

Aceste detalii te pot ajuta să faci diferența între o pâine cu adevărat nutritivă și una care doar pare sănătoasă.

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