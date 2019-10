Ce afectiuni poti trata cu ajutorul cremelor pe baza de ulei CBD?

Acestea sunt absorbite usor in piele si ofera protectie pentru o perioada lunga de timp. Cremele cu ulei CBD contin canabidiol, o substanta cu proprietati curative. Foarte important de mentionat este faptul ca uleiul CBD nu contine THC, substanta care are efecte euforice, ceea ce inseamna ca nu provoaca dependenta si poate fi comercializat legal. Produsele pe baza de ulei CBD interactioneaza cu sistemul endocanabinoid prezent in organismul tuturor mamiferelor de pe Pamant.

Cremele sau lotiunile pe baza de ulei CBD pot fi folosite ca tratament pentru o serie de afectiuni la nivelul epidermei. Canabidiolul este potrivit pentru a fi utilizat ca tratament local, deoarece este absorbit prin pori si reuseste sa calmeze rapid afectiunile din zona respectiva.

Cum poti aplica lotiunile sau cremele pe baza de ulei CBD?

In primul rand, stabileste clar care este zona afectata. Chiar daca in unele cazuri este simplu, cum este cel al acneei, in situatiile in care ai anumite dureri, lucrurile se pot complica. Spre exemplu, daca te confrunti cu migrene, atunci ar trebui sa aplici crema pe baza de ulei CBD pe gat. De aceea, este important sa stii care este afectiunea de care suferi pentru a aplica lotiunea pe zona potrivita.