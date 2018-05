Ce trebuie sa stii despre tratamentul contra acneei?

Acneea este afectiunea epidermei ce a aparut ca urmare a hipersecretiei glandelor sebacee. Ea este caracterizata prin puncte negre, puncte albe sau cosuri care apar la suprafata pielii, dar in unele cazuri apar si leziuni mai profunde, denumite chisturi.

Din nefericire, pe termen lung ea da posibilitatea aparitiei semnelor inestetice. Schimbarile hormonale prin care trece organismul duc la producerea in exces de sebum, acea substanta uleioasa secretata de glandele sebacee din piele.

Desi in majoritatea cazurilor ea apare in timpul adolescentei, studiile cercetatorilor au demonstrat ca oamenii pot fi, de asemenea, afectati inainte si dupa pubertate. Si chiar daca devine mai putin comuna in perioada adulta decat in adolescenta, aproximativ jumatate dintre tinerii cu varste intre 20 si 30 de ani sunt predispusi sa aiba acnee.

In clipa in care sistemul imunitar detecteaza ca organismul are o problema, acesta trimite globulele albe pentru a distruge bacteriile. Asa se explica aparitia inflamatiilor de la nivelul pielii care duc in cele din urma ivirea cosurilor. Ele dau mancarimi provocand totodata si leziuni ale pielii sau cicatrici.

Care sunt alternativele de tratament?

Exista multe optiuni de tratament care imbunatatesc aspectul acneei (in prima faza) si ulterior ajuta la disparitia ei, dupa cum urmeaza:

- schimbari ale stilului de viata

- proceduri medicale cu aparatura de specialitate

- medicamente

- masti cosmetice si ceaiuri

- remedii naturiste

Este util de retinut ca tratamentul este necesar atat din considerente estetice, cat si din ratiuni ce privesc aspecte emotionale, cu mare impact psihologic. Increderea si stima de sine sunt aspecte ce sunt destul de afectate, prin urmare sfaturile unui specialist sunt mai mult decat binevenite. Tratamentul trebuie sa tina cont de istoricul fiecarui pacient in parte.

Asadar, medicul dermatolog sau endocrinolog trebuie sa individualizeze retetele de tratament in functie de gravitatea situatiei, varsta pacientului, leziunile prezentate si durata lor, precum si alte alternative utilizate anterior.

Effaclar Duo si-a dovedit eficacitatea si are rezultate anti-imperfectiuni si anti-urme, fiind eficient dupa 12 ore de la aplicare. El previne reaparitia imperfectiunilor si este recomandat persoanelor care se confrunta cu imperfectiuni moderate pana la severe, predispuse la semne. In plus, tratamentele actuale ale acneei sunt sub forma de crema si gel pentru formele mai putin severe si ajung pana la antibiotice puternice (pentru a omori bacteriile din piele).

In acelasi timp nu trebuie uitat ca rabdarea si perseverenta joca un rol extrem de important in lupta impotriva acestei afectiuni dermatologice. Efectele produselor utilizate se vor vedea in timp, prin urmare este de la sine inteles ca rezultatele nu pot aparea peste noapte.

Ce alte indicatii mai ofera specialistii?