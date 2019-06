Cele mai mari consumatoare de alcool sunt femeile inteligente!

Dintr-un studiu britanic, a rezultat că femeile care au studii superioare consuma mai mult alcool decat cele mai slab instruite. Acele reprezentante ale sexului frumos, posesoare de diplome, par sa fie de doua ori mai predispuse la consum zilnic de bauturi alcoolice si, de asemenea, mai deschise in a-si marturisi dependenta in aceasta directie.

O corelare similara intre nivelul studiilor si consumul de licori bahice s-a constatat si in cazul barbatilor, dar la un nivel mai scazut. Descoperirea vine in urma unui studiu desfasurat la Scoala de Economie din Londra, in cadrul caruia cercetatorii au urmarit vietile a mii de femei si barbati cu varsta de 39 de ani, toti nascuti in Marea Britanie, in timpul aceleasi saptamani din anul 1970.

Nivelul consumului de alcool in randul femeilor poate fi prezis, conchide studiul, chiar si numai din notele obtinute de acestea la testele scolare sustinute la varsta de numai sapte ani. Femeile ale caror calificative erau "medii" si "mari" in scoala prezinta o probabilitate de pana la 2,1 ori mai mare de incepe sa bea zilnic la maturitate.

Autoarele studiului, Francesca Borgonovi si Maria Huerta, sugereaza si cateva posibile explicatii ale acestei situatii. Femeile mai educate tind sa aiba copii mai tarziu, amanand asumarea responsabilitatii parentale. De asemenea, pot avea vieti sociale mai active sau sa lucreze in medii dominate de barbati, cu o toleranta ridicata pentru consumul de alcool. In plus, este posibil sa fi crescut in sanul unor familii de clasa mijlocie, unde si-au putut observa parintii band regulat.



Potrivit studiului, aportul substantial al efectului educational s-ar putea datora faptului ca femeile mai bine pregatite au mai multe oportunitati si tind sa duca stiluri de viata care inlesnesc expunerea inaintea unor circumstante ce favorizeaza consumul de alcool.

