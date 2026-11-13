Un consum mai mic de proteine ar putea încetini îmbătrânirea și ar putea îmbunătăți sănătatea metabolică. Ce au descoperit cercetătorii după analiza a peste 350 de studii.

Proteinele sunt tot mai prezente în alimentația de zi cu zi, însă un consum ridicat nu înseamnă întotdeauna o sănătate mai bună. O analiză amplă, care a inclus peste 350 de studii științifice, arată că reducerea cantității de proteine din alimentație ar putea avea efecte benefice asupra organismului.

Cercetătorii au identificat mai multe mecanisme prin care un consum mai mic de proteine ar putea încetini anumite procese asociate îmbătrânirii, ar putea îmbunătăți metabolismul și ar putea contribui la o viață mai lungă. Totuși, specialiștii atrag atenția că necesarul de proteine diferă de la o persoană la alta, în funcție de vârstă și de nivelul de activitate fizică.

Consumul mai mic de proteine ar putea încetini îmbătrânirea. Ce au descoperit cercetătorii după analiza a peste 350 de studii

Potrivit publicației ScienceDaily, rezultatele arată că reducerea proteinelor din alimentație ar putea îmbunătăți sănătatea metabolică și ar putea influența mecanismele care controlează îmbătrânirea celulelor.

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În anumite condiții, această schimbare ar putea contribui și la prelungirea duratei de viață. Totuși, rezultatele nu înseamnă că oamenii ar trebui să elimine proteinele din alimentație sau să își schimbe singuri dieta.

De ce ar putea fi benefic să consumăm mai puține proteine

Oamenii de știință studiază de mult timp legătura dintre alimentație și longevitate. Cercetările anterioare au arătat că reducerea aportului caloric poate prelungi viața mai multor organisme. Problema este că o dietă cu mai puține calorii poate fi dificil de urmat pe termen lung.

Din acest motiv, cercetătorii au început să analizeze o altă posibilitate: reducerea cantității de proteine, fără să fie necesară reducerea numărului total de calorii.

Experimentele realizate pe șoareci și musculițe de oțet au arătat că un consum mai mic de proteine poate contribui la prelungirea vieții, chiar și atunci când animalele consumă aceeași cantitate de calorii. Acest lucru sugerează că nu contează doar cât mâncăm, ci și ce tipuri de nutrienți oferim organismului.

Au apărut rezultate interesante și în unele cercetări realizate pe oameni. Mai multe studii clinice au observat că reducerea proteinelor poate contribui la scăderea în greutate și a grăsimii corporale. În unele cazuri, cercetătorii au observat și îmbunătățiri ale glicemiei măsurate dimineața, înainte de masă.

Aceste rezultate nu demonstrează că persoanele care consumă mai puține proteine vor trăi mai mult. Ele arată însă că aportul de proteine poate influența metabolismul și unele procese legate de îmbătrânire.

Scientific American a explicat că rezultatele obținute în experimentele pe animale sunt promițătoare, însă există încă multe întrebări despre felul în care aceste mecanisme funcționează în organismul uman.

Ce hormon ar putea avea un rol important în încetinirea îmbătrânirii

Unul dintre mecanismele analizate de cercetători are legătură cu un hormon numit FGF21. Denumirea sa completă este factorul de creștere a fibroblastelor 21.

Acest hormon ajută organismul să se adapteze atunci când primește mai puțini nutrienți. El participă la reglarea metabolismului și influențează modul în care corpul folosește energia.

Cercetările au arătat că nivelul hormonului FGF21 poate crește atunci când aportul de proteine este redus. În același timp, acest hormon poate influența consumul de energie, reglarea glicemiei și procesele inflamatorii.

Studiile realizate pe șoareci au arătat că animalele care au niveluri mai mari de FGF21 pot trăi mai mult decât cele cu niveluri obișnuite. Efectul a fost observat în special la masculi.

Cercetătorii au constatat că și în organismul uman reducerea proteinelor poate duce la creșterea nivelului acestui hormon. Nu se știe însă dacă efectele sunt aceleași ca în cazul experimentelor pe animale.

Prin urmare, FGF21 reprezintă o direcție importantă de cercetare, dar nu poate fi considerat, în acest moment, o soluție dovedită pentru încetinirea îmbătrânirii.

De ce persoanele sedentare ar putea avea nevoie de mai puține proteine

Dudley Lamming, autorul principal al analizei, atrage atenția că proteinele au beneficii clare pentru persoanele care fac sport și vor să își dezvolte musculatura. Acestea ajută la refacerea mușchilor după efort și susțin recuperarea organismului.

Situația poate fi diferită în cazul persoanelor care petrec cea mai mare parte a zilei pe scaun și nu fac suficientă mișcare.

„Este absolut clar că proteinele aduc beneficii pentru creșterea musculară și pentru răspunsul organismului la exercițiile fizice în cazul persoanelor active”, a explicat Dudley Lamming, potrivit ScienceDaily.

Cercetătorul consideră că mulți adulți sedentari ar putea consuma mai multe proteine decât au nevoie. În opinia sa, acest lucru ar putea avea efecte negative asupra sănătății, cel puțin la nivelul populației.

De ce persoanele în vârstă nu ar trebui să reducă proteinele fără recomandarea medicului

Deși rezultatele analizei sunt interesante, cercetătorii nu recomandă reducerea proteinelor pentru toată lumea.

Proteinele rămân esențiale pentru buna funcționare a organismului. Ele contribuie la menținerea masei musculare, la repararea țesuturilor și la susținerea sistemului imunitar.

Odată cu înaintarea în vârstă, organismul pierde treptat din masa musculară. Acest proces poate duce la slăbiciune, probleme de mobilitate și un risc mai mare de cădere. Din acest motiv, persoanele în vârstă pot avea nevoie de un aport mai mare de proteine.

De asemenea, femeile însărcinate au nevoie de proteine suplimentare pentru dezvoltarea copilului. Persoanele care fac sport în mod regulat pot avea, la rândul lor, un necesar mai ridicat.

Așadar, o dietă potrivită pentru o persoană sedentară nu este neapărat potrivită pentru un sportiv sau pentru un adult în vârstă.

Dudley Lamming consideră că recomandările alimentare ar trebui adaptate în funcție de vârstă și de activitatea fizică. Nu există o cantitate ideală de proteine care să se potrivească tuturor.

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