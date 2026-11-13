Antena Căutare
Home Lifestyle Health Consumul mai mic de proteine ar putea încetini îmbătrânirea. Ce au descoperit cercetătorii după analiza a peste 350 de studii

Consumul mai mic de proteine ar putea încetini îmbătrânirea. Ce au descoperit cercetătorii după analiza a peste 350 de studii

Un consum mai mic de proteine ar putea încetini îmbătrânirea și ar putea îmbunătăți sănătatea metabolică. Ce au descoperit cercetătorii după analiza a peste 350 de studii.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 07:30 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 18:25
Consumul mai mic de proteine ar putea încetini îmbătrânirea | Profimediaimages.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Proteinele sunt tot mai prezente în alimentația de zi cu zi, însă un consum ridicat nu înseamnă întotdeauna o sănătate mai bună. O analiză amplă, care a inclus peste 350 de studii științifice, arată că reducerea cantității de proteine din alimentație ar putea avea efecte benefice asupra organismului.

Cercetătorii au identificat mai multe mecanisme prin care un consum mai mic de proteine ar putea încetini anumite procese asociate îmbătrânirii, ar putea îmbunătăți metabolismul și ar putea contribui la o viață mai lungă. Totuși, specialiștii atrag atenția că necesarul de proteine diferă de la o persoană la alta, în funcție de vârstă și de nivelul de activitate fizică.

Consumul mai mic de proteine ar putea încetini îmbătrânirea. Ce au descoperit cercetătorii după analiza a peste 350 de studii

Potrivit publicației ScienceDaily, rezultatele arată că reducerea proteinelor din alimentație ar putea îmbunătăți sănătatea metabolică și ar putea influența mecanismele care controlează îmbătrânirea celulelor.

Articolul continuă după reclamă

În anumite condiții, această schimbare ar putea contribui și la prelungirea duratei de viață. Totuși, rezultatele nu înseamnă că oamenii ar trebui să elimine proteinele din alimentație sau să își schimbe singuri dieta.

De ce ar putea fi benefic să consumăm mai puține proteine

Oamenii de știință studiază de mult timp legătura dintre alimentație și longevitate. Cercetările anterioare au arătat că reducerea aportului caloric poate prelungi viața mai multor organisme. Problema este că o dietă cu mai puține calorii poate fi dificil de urmat pe termen lung.

Din acest motiv, cercetătorii au început să analizeze o altă posibilitate: reducerea cantității de proteine, fără să fie necesară reducerea numărului total de calorii.

Experimentele realizate pe șoareci și musculițe de oțet au arătat că un consum mai mic de proteine poate contribui la prelungirea vieții, chiar și atunci când animalele consumă aceeași cantitate de calorii. Acest lucru sugerează că nu contează doar cât mâncăm, ci și ce tipuri de nutrienți oferim organismului.

Au apărut rezultate interesante și în unele cercetări realizate pe oameni. Mai multe studii clinice au observat că reducerea proteinelor poate contribui la scăderea în greutate și a grăsimii corporale. În unele cazuri, cercetătorii au observat și îmbunătățiri ale glicemiei măsurate dimineața, înainte de masă.

Aceste rezultate nu demonstrează că persoanele care consumă mai puține proteine vor trăi mai mult. Ele arată însă că aportul de proteine poate influența metabolismul și unele procese legate de îmbătrânire.

Scientific American a explicat că rezultatele obținute în experimentele pe animale sunt promițătoare, însă există încă multe întrebări despre felul în care aceste mecanisme funcționează în organismul uman.

Ce hormon ar putea avea un rol important în încetinirea îmbătrânirii

Unul dintre mecanismele analizate de cercetători are legătură cu un hormon numit FGF21. Denumirea sa completă este factorul de creștere a fibroblastelor 21.

Acest hormon ajută organismul să se adapteze atunci când primește mai puțini nutrienți. El participă la reglarea metabolismului și influențează modul în care corpul folosește energia.

Cercetările au arătat că nivelul hormonului FGF21 poate crește atunci când aportul de proteine este redus. În același timp, acest hormon poate influența consumul de energie, reglarea glicemiei și procesele inflamatorii.

Studiile realizate pe șoareci au arătat că animalele care au niveluri mai mari de FGF21 pot trăi mai mult decât cele cu niveluri obișnuite. Efectul a fost observat în special la masculi.

Cercetătorii au constatat că și în organismul uman reducerea proteinelor poate duce la creșterea nivelului acestui hormon. Nu se știe însă dacă efectele sunt aceleași ca în cazul experimentelor pe animale.

Prin urmare, FGF21 reprezintă o direcție importantă de cercetare, dar nu poate fi considerat, în acest moment, o soluție dovedită pentru încetinirea îmbătrânirii.

De ce persoanele sedentare ar putea avea nevoie de mai puține proteine

Dudley Lamming, autorul principal al analizei, atrage atenția că proteinele au beneficii clare pentru persoanele care fac sport și vor să își dezvolte musculatura. Acestea ajută la refacerea mușchilor după efort și susțin recuperarea organismului.

Situația poate fi diferită în cazul persoanelor care petrec cea mai mare parte a zilei pe scaun și nu fac suficientă mișcare.

„Este absolut clar că proteinele aduc beneficii pentru creșterea musculară și pentru răspunsul organismului la exercițiile fizice în cazul persoanelor active”, a explicat Dudley Lamming, potrivit ScienceDaily.

Cercetătorul consideră că mulți adulți sedentari ar putea consuma mai multe proteine decât au nevoie. În opinia sa, acest lucru ar putea avea efecte negative asupra sănătății, cel puțin la nivelul populației.

De ce persoanele în vârstă nu ar trebui să reducă proteinele fără recomandarea medicului

Deși rezultatele analizei sunt interesante, cercetătorii nu recomandă reducerea proteinelor pentru toată lumea.

Proteinele rămân esențiale pentru buna funcționare a organismului. Ele contribuie la menținerea masei musculare, la repararea țesuturilor și la susținerea sistemului imunitar.

Odată cu înaintarea în vârstă, organismul pierde treptat din masa musculară. Acest proces poate duce la slăbiciune, probleme de mobilitate și un risc mai mare de cădere. Din acest motiv, persoanele în vârstă pot avea nevoie de un aport mai mare de proteine.

De asemenea, femeile însărcinate au nevoie de proteine suplimentare pentru dezvoltarea copilului. Persoanele care fac sport în mod regulat pot avea, la rândul lor, un necesar mai ridicat.

Așadar, o dietă potrivită pentru o persoană sedentară nu este neapărat potrivită pentru un sportiv sau pentru un adult în vârstă.

Dudley Lamming consideră că recomandările alimentare ar trebui adaptate în funcție de vârstă și de activitatea fizică. Nu există o cantitate ideală de proteine care să se potrivească tuturor.

Citește și: Trei alimente bogate în proteine care conțin cele mai multe microplastice. Ce au descoperit cercetătorii într-un nou studiu

(P) Testarea genetică a embrionilor: de ce tot mai multe cupluri iau în calcul această opțiune...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Satul cu doar 1.500 de locuitori care ascunde o comoară de 5 milioane de euro. Puțini români știu de ea Satul cu doar 1.500 de locuitori care ascunde o comoară de 5 milioane de euro. Puțini români știu de ea
Observatornews.ro Percheziţii la şefi din Vamă, ANAF și Oil Terminal, pentru contrabandă cu petrol Percheziţii la şefi din Vamă, ANAF și Oil Terminal, pentru contrabandă cu petrol
Antena 3 Cea mai mare pensie specială din România e 67.000 de lei pe lună. Șefa Casei de Pensii: „E necontributivă, din zona magistraților” Cea mai mare pensie specială din România e 67.000 de lei pe lună. Șefa Casei de Pensii: „E necontributivă, din zona magistraților”
AS.ro Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu. Cum arată și cu cine și-a refăcut viața Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu. Cum arată și cu cine și-a refăcut viața
Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Radu Bucălae, în episodul nou Insula Iubirii | Parodia alături de George Tănase & Ionuț Rusu. Vezi acum în AntenaPLAY!
Citește și
(P) Testarea genetică a embrionilor: de ce tot mai multe cupluri iau în calcul această opțiune
(P) Testarea genetică a embrionilor: de ce tot mai multe cupluri iau în calcul această opțiune
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
10 alimente pe care să le consumi la micul dejun pentru a combate inflamația din organism. Ce recomandă specialiștii
10 alimente pe care să le consumi la micul dejun pentru a combate inflamația din organism. Ce recomandă specialiștii
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x