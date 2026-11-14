Reumpli zilnic sticla cu apă fără să o speli? Cercetătorii avertizează că în interior se pot acumula bacterii. Cât de des trebuie curățată.

Credeai că sticla din care bei apă este curată dacă doar o reumpli? | Profimediaimages.ro

O sticlă reutilizabilă poate părea curată dacă o umpli în fiecare zi cu apă proaspătă. În realitate, interiorul acesteia poate deveni un mediu favorabil pentru dezvoltarea bacteriilor.

Saliva, umezeala și resturile ajunse în recipient pot favoriza acumularea microorganismelor, mai ales dacă sticla nu este spălată corespunzător. Specialiștii atrag atenția că simpla clătire cu apă nu este suficientă pentru o igienizare corectă.

Credeai că sticla din care bei apă este curată dacă doar o reumpli? Ce au descoperit cercetătorii despre bacteriile din interior

Toată lumea are o sticlă de apă reutilizabilă în casă, geantă sau mașină. Se întâmplă des ca acea sticlă de apă să fie umplută de mai multe ori pe zi. Totuși, există un obicei pe care mulți îl ignoră, și anume spălarea recipientului. Faptul că îl reumpli cu apă proaspătă nu înseamnă că este și curat.

Articolul continuă după reclamă

Cercetările arată că pe pereții interiori ai sticlelor reutilizabile se pot acumula bacterii.

Un studiu publicat în aprilie 2024 în revista științifică Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences a analizat bacteriile prezente în interiorul sticlelor de apă folosite zilnic. Cercetătorii au comparat recipiente din plastic PET cu unele din oțel inoxidabil și au observat diferențe importante în ceea ce privește încărcătura microbiană.

Rezultatele arată de ce simpla reumplere a sticlei nu este suficientă și de ce curățarea regulată ar trebui să devină un obicei.

Ce au descoperit cercetătorii despre bacteriile din sticlele reutilizabile

Studiul, intitulat „Daily Use Water Bottles as a Hub for Microbial Population: A Comparative Study of PET vs. Stainless Steel Water Bottles and Outcome of Washing Strategy Intervention”, a fost realizat de cercetători de la Saveetha Medical College and Hospital din India.

Pentru cercetare au fost analizate 30 de sticle de apă folosite de persoane diferite. Dintre acestea, 15 erau fabricate din plastic PET, iar celelalte 15 din oțel inoxidabil.

Cercetătorii au prelevat probe de pe suprafețele interioare ale recipientelor, inclusiv din zona capacului și a gurii sticlei. Ulterior, probele au fost analizate în laborator pentru a măsura cantitatea de bacterii.

Rezultatele au arătat că sticlele din plastic PET aveau o încărcătură microbiană mai mare decât cele din oțel inoxidabil. La prima testare, valorile medii au fost de 68,8 unități formatoare de colonii pe mililitru pentru recipientele din plastic și de 35,4 pentru cele din oțel inoxidabil.

Potrivit cercetătorilor, diferența a fost semnificativă din punct de vedere statistic.

Un alt rezultat important a apărut după numai trei ore de utilizare. În cazul sticlelor din plastic PET, încărcătura microbiană a crescut cu aproximativ 70%. Pentru recipientele din oțel inoxidabil, creșterea a fost de 23%.

Cercetătorii au observat și că sticlele din care oamenii beau direct, atingând cu buzele gura recipientului, aveau mai multe bacterii decât cele folosite fără contact direct. Valorile înregistrate au fost de 234, respectiv 132 de unități formatoare de colonii pe mililitru.

Este important de precizat că studiul a fost realizat pe un număr mic de recipiente, astfel că rezultatele nu pot fi generalizate pentru toate sticlele de apă. Totuși, cercetarea arată că igiena acestora nu trebuie neglijată.

De ce nu este suficient să reumpli sticla cu apă proaspătă

Una dintre cele mai frecvente greșeli este să golești sticla și să o umpli imediat cu apă nouă, fără să o speli. Deși recipientul poate părea curat, pe pereții interiori pot rămâne microorganisme.

Acestea pot ajunge în sticlă prin contactul cu gura, mâinile sau alte suprafețe. În plus, umezeala rămasă în interior poate favoriza dezvoltarea microorganismelor.

Un fenomen care poate apărea în astfel de condiții este formarea biofilmului. Acesta reprezintă o comunitate de microorganisme care se fixează pe o suprafață și formează un strat protector. Odată format, biofilmul poate fi mai greu de îndepărtat printr-o simplă clătire cu apă.

Cercetătorii care au realizat studiul din 2024 explică faptul că bacteriile se pot atașa de suprafețele interioare ale sticlelor și pot forma astfel de comunități. De aceea, spălarea regulată este importantă pentru reducerea încărcăturii microbiene.

Problema nu este doar la interiorul recipientului. Capacul, filetul și zona prin care bei pot acumula și ele microorganisme. Aceste părți sunt adesea trecute cu vederea atunci când sticla este clătită în grabă.

Ce se întâmplă dacă folosești aceeași sticlă fără să o speli

Folosirea îndelungată a unei sticle nespălate poate favoriza acumularea bacteriilor. Unele microorganisme sunt inofensive, însă altele pot reprezenta un risc, mai ales dacă ajung în organism prin apă contaminată.

Un exemplu este prezentat într-un studiu publicat în revista MicrobiologyOpen, în 2020. Cercetătorii au identificat o bacterie numită Klebsiella grimontii într-o sticlă reutilizabilă de apă. Analizele au arătat că microorganismul putea forma biofilm și prezenta gene asociate rezistenței la anumite antibiotice.

Descoperirea nu înseamnă că toate sticlele reutilizabile conțin bacterii periculoase. Este însă un exemplu care arată că recipientele folosite zilnic pot găzdui microorganisme care merită luate în serios.

De asemenea, cercetarea din 2024 a arătat că spălarea reduce semnificativ cantitatea de bacterii. După intervenția de curățare, valoarea medie a încărcăturii microbiene a scăzut la 11,2 unități formatoare de colonii pe mililitru.

Cum trebuie să speli corect sticla de apă

Nu este suficient să torni puțină apă în recipient și să îl agiți de câteva ori. Pentru o curățare corespunzătoare, trebuie să acorzi atenție atât interiorului, cât și capacului.

Iată câteva reguli simple:

Spală sticla în mod regulat. Ideal este să o cureți zilnic, mai ales dacă o folosești frecvent.

Folosește apă caldă și detergent de vase. Curăță bine pereții interiori și nu uita de fundul recipientului.

Spală separat capacul. Filetul, garniturile și zona prin care bei pot acumula bacterii.

Folosește o perie pentru sticle. Aceasta te ajută să ajungi în zonele greu accesibile.

Lasă recipientul să se usuce complet. După spălare, păstrează-l deschis, pentru a permite circulația aerului.

Nu împărți sticla cu alte persoane. Contactul direct cu gura poate favoriza transferul microorganismelor.

Health Canada recomandă folosirea unor recipiente care pot fi spălate temeinic cu apă fierbinte și detergent. Autoritatea atrage atenția și asupra riscului microbiologic asociat reutilizării sticlelor de plastic de unică folosință atunci când acestea nu sunt curățate corespunzător.

Citește și: De ce să pui orez într-o sticlă pe care vrei să o cureți. Trucul simplu pe care puține gospodine îl mai folosesc