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De ce să pui orez într-o sticlă pe care vrei să o cureți. Trucul simplu pe care puține gospodine îl mai folosesc

Descoperă în rândurile de mai jos un truc simplu, dar foarte eficient în bucătărie, pe care puține gospodine îl mai folosesc în ziua de azi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 05 Septembrie 2026, 17:33 | Actualizat Sambata, 05 Septembrie 2026, 18:00
De ce să pui orez într-o sticlă pe care vrei să o cureți. Trucul simplu pe care puține gospodine îl mai folosesc | Shutterstok
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Majoritatea sticlelor ajung să fie aruncate la gunoi, întrucât pot fi curățate cu greu. Ceea ce nu știu, însă, multe persoane este că există un truc care face minuni când vine vorba de curățarea lor pe interior, în special a celor cu gât îngust.

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Pune orez într-o sticlă cu gât îngust murdară! Trucul te va uimi

În cazul multor sticle, mirosul și urmele ajung să fie cu greu eliminate. De cele mai multe ori, gâtul sticlei face imposibilă curățarea lor cu buretele de vase. În acest caz, trucul cu orez ajută extrem de bine la curățarea acestor recipiente, care pot fi, apoi, refolosite fără probleme.

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Pentru început, golește complet sticla și clătește-o cu apă. Apoi, pentru a pune boabele de orez mai ușor în sticlă poți folosi pâlnia, dar nu este neapărat necesar. Ulterior, adaugă aproximativ jumătate de cană de apă călduță, în funcție de dimensiunea recipientului pe care vrei să îl cureți. La sfârșit, poți pune câteva picături de detergent lichid de spălat vase.

Pe urmă, închide sticla foarte bine și agit-o preț de câteva minute. Este recomandat să faci acest lucru în mai multe direcții, astfel încât boabele de orez să ajungă în toate colțurile sticlei, inclusiv în locurile mai puțin accesibile.

Orezul va funcționa, în acest caz, ca un exfoliant blând, ajutând la curățarea interiorului, în timp ce săpunul de vase va spăla sticla în profunzime. La final, golește recipientul, clătește-l bine și lasă-l la uscat pentru a nu prinde miros de umiditate.

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Metode prin care să cureți sticlele de vin

Pe lângă boabele de orez, bicarbonatul de sodiu poate fi de mare ajutor pentru curățarea cu precizie a sticlelor de vin.

Pune o lingură de bicarbonat de sodiu și puțină apă, apoi agită sticla și lasă amestecul timp de câteva secunde să acționeze. La final, clătește bine recipientul, potrivit unei surse.

Și oțetul alb este recunoscut de gospodine datorită proprietăților sale de curățare și dezodorizare. După ce ai clătit-o, umple sticla de vin cu oțet și lasă-l să acționeze timp de câteva ore. După ce timpul s-a scurs, curăță foarte bine recipientul pentru a elimina mirosul și gustul de oțet, mai notează sursa citată mai sus.

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