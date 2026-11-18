Înlocuirea sării obișnuite cu o alternativă îmbogățită cu potasiu ar putea preveni aproape 3 milioane de decese anual și milioane de cazuri de boli de inimă și rinichi, potrivit unui studiu.

Cu ce ar trebui să înlocuim sarea obișnuită | Profimediaimages.ro

O schimbare simplă în alimentația zilnică ar putea avea efecte importante asupra sănătății. Un studiu amplu, publicat în revista științifică Nature Health, arată că înlocuirea sării obișnuite cu sare îmbogățită cu potasiu ar putea preveni aproape 3 milioane de decese în fiecare an, la nivel mondial. Cercetătorii au analizat date despre alimentație și riscurile de îmbolnăvire pentru aproximativ 4,6 miliarde de adulți din 193 de țări.

Cercetarea a fost realizată de specialiștii de la George Institute for Global Health din Australia. Aceștia au analizat obiceiurile alimentare și riscurile de îmbolnăvire pentru aproximativ 4,6 miliarde de adulți din 193 de țări.

Rezultatele arată că înlocuirea sării obișnuite cu sare îmbogățită cu potasiu ar putea reduce numărul deceselor provocate de bolile cardiovasculare și renale, scrie nypost.com.

De ce ar trebui să înlocuim sarea obișnuită cu sare îmbogățită cu potasiu

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Consumul ridicat de sare este unul dintre factorii care favorizează apariția hipertensiunii arteriale. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), aproximativ 1,4 miliarde de adulți din întreaga lume au tensiune arterială ridicată.

Excesul de sodiu din sare determină organismul să rețină mai multă apă. Astfel, crește volumul de sânge, iar presiunea exercitată asupra pereților arterelor devine mai mare. În timp, hipertensiunea poate duce la probleme grave, precum infarctul, accidentul vascular cerebral și afecțiunile cronice ale rinichilor.

Alternativa analizată de cercetători este sarea îmbogățită cu potasiu. Aceasta înlocuiește o parte din sodiu cu potasiu și poate fi folosită atât la gătit, cât și la masă. Are un aspect și un gust asemănătoare cu cele ale sării obișnuite.

Potasiul are un rol important în reglarea tensiunii arteriale. Acesta ajută vasele de sânge să se relaxeze și contribuie la eliminarea excesului de sodiu din organism.

Câte vieți ar putea fi salvate prin înlocuirea sării

Cercetătorii au analizat mai multe scenarii pentru a estima efectele acestei schimbări asupra sănătății populației.

Dacă oamenii ar înlocui doar sarea folosită acasă, la gătit și la masă, numărul deceselor ar putea scădea cu aproximativ 1,85 milioane în fiecare an. În același timp, ar putea fi prevenite 6,19 milioane de cazuri noi de boli cardiovasculare și renale.

Un alt scenariu a analizat înlocuirea sării folosite în restaurante și în alimentele procesate. În acest caz, estimările indică aproximativ 1,56 milioane de decese prevenite anual și 5,46 milioane de cazuri noi de boli evitate.

Cercetătorii au analizat și o variantă care vizează persoanele diagnosticate cu hipertensiune arterială. Dacă 80% dintre acestea ar trece la sarea îmbogățită cu potasiu pentru consumul de acasă, ar putea fi prevenite aproximativ 590.000 de decese în fiecare an.

Țările care ar putea beneficia cel mai mult de această schimbare

Beneficiile estimate diferă de la o țară la alta. Acestea depind de numărul de locuitori și de sursele principale de sodiu din alimentație.

China ar putea înregistra cea mai mare scădere a numărului de decese, cu aproximativ 1,08 milioane de vieți salvate anual în scenariul înlocuirii complete a sării.

India se află pe locul al doilea, cu aproape 400.000 de decese care ar putea fi prevenite în fiecare an. În Statele Unite, estimările indică aproximativ 105.000 de decese prevenite și 492.000 de cazuri noi de boli evitate anual.

În multe țări din Asia și Africa, cea mai mare parte a sării consumate provine din preparatele gătite acasă. Din acest motiv, cercetătorii consideră că accesul mai ușor la alternativele îmbogățite cu potasiu ar putea încuraja schimbarea obiceiurilor alimentare.

În schimb, în țările occidentale, situația este diferită. Peste 70% din sodiul consumat provine din alimente procesate și din mâncarea servită în restaurante. Pentru a obține beneficii importante, ar fi nevoie și de implicarea producătorilor de alimente și a restaurantelor, scrie nypost.com.

Ce spun specialiștii despre rezultatele studiului

Rezultatele cercetării au fost comentate și de medicul Nathan Goodyear, de la Williams Cancer Institute din California. Acesta nu a participat la realizarea studiului, dar a explicat importanța unor schimbări simple în alimentație.

„Acest studiu arată că schimbările mici au un impact enorm asupra a două boli importante la nivel mondial: bolile cardiovasculare și bolile renale”, a declarat medicul pentru Fox News Digital.

Acesta a mai atras atenția că sănătatea nu depinde doar de factorii cu care ne naștem, ci și de mediul și obiceiurile pe care le construim de-a lungul vieții.

„Este ceva ce cultivăm. Este mediul pe care îl cultivăm”, a explicat Nathan Goodyear.

Medicul a subliniat și faptul că bolile cronice, precum afecțiunile cardiovasculare, bolile de rinichi, diabetul și cancerul, se dezvoltă în timp și au mai multe cauze.

Sarea cu potasiu nu este recomandată tuturor

Deși rezultatele studiului sunt încurajatoare, specialiștii avertizează că sarea îmbogățită cu potasiu nu este potrivită pentru toată lumea.

Un consum prea mare de potasiu poate provoca hiperkaliemie. Această afecțiune apare atunci când nivelul potasiului din sânge crește peste limitele normale și poate duce la tulburări periculoase de ritm cardiac.

Riscul este mai mare în cazul persoanelor cu afecțiuni renale avansate. Rinichii acestora pot avea dificultăți în eliminarea excesului de potasiu prin urină. De asemenea, anumite medicamente folosite pentru tratarea hipertensiunii pot crește nivelul potasiului din sânge.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca persoanele cu probleme renale care afectează eliminarea potasiului să evite aceste înlocuitoare de sare, cu excepția situațiilor în care un medic le recomandă.

Există și un obstacol legat de costuri. Potrivit cercetătorilor, sarea îmbogățită cu potasiu este, în medie, de aproximativ două ori mai scumpă decât sarea obișnuită.

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