Sarea iodată și sarea neiodată au ajuns din nou în centrul atenției, după apariția unei inițiative legislative care propune modificarea regulilor privind comercializarea sării în România.

Sare iodată sau neiodată? Care este, de fapt, diferența și de ce s-a ajuns la iodarea sării pe care o consumăm | Profimediaimages.ro

Dincolo de dezbaterea momentului, apare însă o întrebare simplă: care este, de fapt, diferența dintre sarea iodată și cea neiodată și de ce s-a ajuns ca iodul să fie adăugat în sarea pe care o consumăm?

În septembrie 2026, în spațiul public au apărut informații despre o propunere legislativă care urmărește modificarea actualelor reguli și posibilitatea ca oamenii să poată alege între sare iodată și neiodată. Potrivit www.mediafax.ro, inițiativa propune eliminarea caracterului obligatoriu al iodării universale a sării destinate consumului uman și introducerea posibilității de comercializare a ambelor variante.

Subiectul a generat și reacții în lumea medicală. Medicii citați în presa din România au atras atenția asupra motivelor pentru care iodarea sării a fost introdusă și asupra efectelor pe care deficitul de iod le poate avea asupra organismului. Dincolo de disputa actuală, povestea sării iodate este însă mult mai veche și are la bază o problemă reală de sănătate publică.

Sare iodată versus sare neiodată. Care este diferența

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La bază, diferența este exact cea sugerată de denumire. Sarea iodată este sare alimentară căreia i-a fost adăugată o cantitate controlată de iod, în timp ce sarea neiodată nu este fortificată cu acest micronutrient. Iodul nu este adăugat pentru ca sarea să fie mai sărată și nici pentru a-i îmbunătăți proprietățile de conservare. Motivul este unul legat de sănătatea publică: prevenirea deficitului de iod în rândul populației.

Potrivit informațiilor publicate de National Institutes of Health pe www.ods.od.nih.gov, organismul are nevoie de iod pentru producerea hormonilor tiroidieni. Aceștia sunt implicați în numeroase procese ale organismului, inclusiv în reglarea metabolismului, dar au și un rol esențial în dezvoltarea sistemului nervos central și a scheletului.

De ce s-a ajuns la iodarea sării

Povestea sării iodate nu a început ca o tendință alimentară. Fortificarea sării a fost introdusă ca măsură de sănătate publică pentru combaterea deficitului de iod. Cantitatea de iod existentă în mediul natural diferă de la o regiune la alta. În anumite zone, solul este sărac în iod, iar acest lucru poate influența și cantitatea de iod disponibilă prin alimente. Una dintre cele mai cunoscute manifestări ale deficitului sever de iod este gușa, adică mărirea glandei tiroide.

Lipsa iodului poate afecta însă și producția hormonilor tiroidieni. Problema devine cu atât mai importantă în timpul sarcinii și în copilărie, perioade în care hormonii tiroidieni au un rol esențial în dezvoltarea normală a creierului și a sistemului nervos.

Sarea a devenit vehiculul ideal pentru iod deoarece este un produs consumat pe scară largă, în cantități relativ constante și mici. Astfel, adăugarea unei cantități controlate de iod în sare a permis prevenirea deficitului la nivelul unor populații întregi. Organizația Mondială a Sănătății arată pe www.who.int că iodarea sării este o strategie sigură și eficientă pentru prevenirea și controlul tulburărilor cauzate de deficitul de iod.

De când se consumă sare iodată în România

Și România are o istorie importantă în ceea ce privește combaterea deficitului de iod.

În Hotărârea Guvernului nr. 779 din 2 octombrie 1995, disponibilă pe www.legislatie.just.ro, autoritățile precizau că măsurile privind iodarea sării erau adoptate pentru prevenirea bolilor provocate de deficitul de iod, despre care actul normativ arăta că aveau caracter endemic în România.

Documentul stabilea reguli privind producerea sării iodate destinate consumului uman și concentrațiile de iod utilizate pentru fortificarea acesteia. Ulterior, cadrul legislativ a fost modificat, însă motivul fundamental pentru introducerea sării iodate a rămas același: prevenirea deficitului de iod la nivelul populației. Cu alte cuvinte, iodul nu a fost introdus în sare pentru modificarea gustului produsului, ci ca măsură de sănătate publică.

Ce rol are iodul în organism

Iodul este un oligoelement de care organismul are nevoie în cantități foarte mici, însă rolul său este important. Glanda tiroidă utilizează iodul pentru producerea hormonilor tiroidieni T4 și T3. Acești hormoni sunt implicați în reglarea metabolismului și în numeroase alte procese din organism.

Potrivit National Institutes of Health, www.ods.od.nih.gov, necesarul zilnic recomandat pentru majoritatea adulților este de aproximativ 150 de micrograme de iod. Necesarul este mai mare în timpul sarcinii și alăptării. Iodul nu provine însă exclusiv din sarea iodată. Printre sursele alimentare se numără peștele și fructele de mare, produsele lactate și ouăle, cantitatea putând varia în funcție de aliment și de modul în care acesta a fost produs.

Ce se poate întâmpla dacă organismul nu primește suficient iod

Atunci când aportul de iod este insuficient, organismul nu mai dispune de cantitatea necesară pentru producerea normală a hormonilor tiroidieni. Una dintre manifestările clasice ale deficitului de iod este apariția gușii. Deficitul poate fi asociat și cu hipotiroidismul. O atenție specială este acordată femeilor însărcinate și copiilor.

Conform informațiilor publicate pe www.ods.od.nih.gov, deficitul sever de iod în timpul sarcinii poate afecta dezvoltarea fătului, iar iodul este important pentru dezvoltarea normală a creierului și a sistemului nervos. Tocmai aceste efecte au stat la baza programelor de iodare a sării implementate în numeroase țări.

Înseamnă că mai mult iod este întotdeauna mai bine?

Nu. Faptul că iodul este un nutrient esențial nu înseamnă că trebuie consumat în cantități cât mai mari. Atât un aport insuficient, cât și unul excesiv de iod pot avea efecte asupra tiroidei, în special în cazul anumitor persoane susceptibile.

Din acest motiv, programele de iodare presupun adăugarea unor cantități controlate de iod și monitorizarea aportului la nivelul populației. Organizația Mondială a Sănătății, pe www.who.int, subliniază importanța monitorizării concentrației de iod din sare și a statusului de iod al populației, tocmai pentru ca aportul să fie adecvat.

Sare iodată sau sare neiodată. Ce recomandă Organizația Mondială a Sănătății

Pentru populația generală, recomandările internaționale susțin în continuare iodarea sării alimentare ca strategie pentru prevenirea deficitului de iod. Există însă o nuanță extrem de importantă: acest lucru nu înseamnă că oamenii trebuie să consume mai multă sare pentru a obține iod. Dimpotrivă. Organizația Mondială a Sănătății recomandă adulților un consum de sub 5 grame de sare pe zi, echivalent cu mai puțin de 2 grame de sodiu. În același timp, OMS precizează că sarea consumată ar trebui să fie iodată, potrivit informațiilor disponibile pe www.who.int. Așadar, cele două recomandări nu se contrazic: cantitatea totală de sare trebuie redusă, iar sarea utilizată poate fi fortificată cu iod pentru prevenirea deficitului.

Când se folosește sarea neiodată

Sarea neiodată există și are numeroase utilizări alimentare. Unele tipuri de sare de mare, sare kosher, sare de Himalaya și alte sortimente speciale nu sunt iodate, dacă producătorul nu precizează contrariul pe ambalaj. Există și anumite situații medicale în care medicul poate recomanda temporar un regim cu un conținut scăzut de iod. Astfel de diete pot fi utilizate, de exemplu, înaintea anumitor proceduri sau tratamente pentru afecțiuni ale tiroidei.

Este însă importantă diferența dintre o dietă recomandată de medic într-o situație particulară și alimentația populației generale. Necesitatea limitării iodului în anumite cazuri medicale nu înseamnă că eliminarea iodului din alimentație este recomandată tuturor.

Sarea de mare și sarea de Himalaya conțin automat suficient iod?

Nu neapărat. Una dintre confuziile frecvente este ideea că o sare „naturală”, marină sau mai puțin procesată ar conține automat o cantitate suficientă de iod. National Institutes of Health arată pe www.ods.od.nih.gov că sărurile speciale, precum sarea de mare, sarea kosher, sarea de Himalaya sau fleur de sel, nu sunt în mod obișnuit iodate. Dacă iodul nu este adăugat în mod intenționat, cantitatea prezentă poate fi redusă și variabilă. Prin urmare, dacă un consumator vrea să știe dacă produsul cumpărat este sau nu iodat, cea mai sigură metodă este verificarea etichetei. Culoarea, prețul sau originea sării nu reprezintă o garanție a conținutului de iod.

Este sarea iodată mai sănătoasă dacă folosim mai multă?

Nu. Aceasta este probabil una dintre cele mai importante precizări din întreaga discuție. Iodarea sării urmărește prevenirea deficitului de iod, însă sarea rămâne o sursă majoră de sodiu. Consumul excesiv de sodiu este asociat cu creșterea tensiunii arteriale și a riscului de boli cardiovasculare. Recomandarea OMS nu este, așadar, „mâncați mai multă sare iodată”, ci reducerea cantității totale de sare consumate. Conform www.who.int, adulții ar trebui să consume mai puțin de 5 grame de sare pe zi.

De ce discuția despre sarea iodată și cea neiodată este mai complicată decât pare

La prima vedere, alegerea pare extrem de simplă: un produs conține iod adăugat, iar celălalt nu. Din punct de vedere al sănătății publice, lucrurile sunt însă mai complexe. Iodarea sării a fost introdusă deoarece deficitul de iod reprezenta o problemă reală și putea avea consecințe importante asupra sănătății, în special asupra funcției tiroidei și asupra dezvoltării copiilor. În același timp, recomandările medicale actuale insistă asupra reducerii cantității totale de sare consumate, pentru diminuarea riscului de hipertensiune și boli cardiovasculare.

Cele două obiective pot exista simultan: mai puțină sare în alimentație, dar un aport adecvat de iod. Mai mult, problema deficitului de iod nu aparține exclusiv trecutului. În 2024, Organizația Mondială a Sănătății – Biroul Regional pentru Europa avertiza, pe www.who.int, că schimbarea obiceiurilor alimentare poate crește riscul unui aport insuficient de iod pentru anumite categorii ale populației. Așadar, dezbaterea actuală despre sarea iodată și cea neiodată readuce în atenție o poveste care a început cu mult înaintea actualelor discuții legislative.

Diferența dintre cele două tipuri de sare este simplă din punct de vedere al compoziției, dar motivele pentru care iodul a început să fie adăugat în sare țin de zeci de ani de politici de sănătate publică. Recomandările internaționale actuale susțin în continuare prevenirea deficitului de iod prin sare iodată, concomitent cu reducerea cantității totale de sare consumate. În cazul persoanelor cu afecțiuni tiroidiene sau al celor cărora le-a fost recomandat un regim special, alegerea alimentelor și aportul de iod trebuie stabilite împreună cu medicul.

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