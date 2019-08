Cum beneficiezi de dinți ficși în doar 24 de ore?

Probabil ca ati auzit destul de frecvent in ultima vreme despre avantajele acestui tratament revolutionar care permite refacerea completa a zambetului si masticatiei intr-o singura zi! Practic, pacientul vine in cabinet total edentat sau cu niste dinti compromisi ce necesita extractie si pleaca fericit, cu un set nou de dinti ficsi, realizati in doar cateva ore! Suna bine, nu-i asa?

Etapele principale ale acestei proceduri sunt reprezentate de inserarea implanturilor si apoi de montarea lucrarii protetice fixe, care se sprijina pe aceste implanturi. La clinica dentara Life Dental Spa toata aceasta procedura este asistata laser, pentru o vindecare mult mai rapida si o integrare superioara a implanturilor in os.

Imediat dupa elaborarea unui plan de tratament bine organizat, efectuarea de catre pacient a unor analize medicale generale si o evaluarea completa a unui Computer Tomograf (CT) de catre medicul implantolog, interventia de inserarea implanturior dentare va fi programata.

Ulterior, la sfarsitul acesteia, se va efectua o amprentare directa pentru a transmite laboratorului de tehnica dentara situatia clinica actuala a pacientului. In urma transferului cazului, respectiv de catre medic la tehnicianul dentar, acesta va realiza o lucrare dentara provizorie ce se va putea incarca pe implanturi la 24 de ore.

Suntem constienti ca este extrem de importanta nu doar functia masticatorie, cat si cea estetica, increderea in sine si confortul psihologic fiind doua lucruri vitale in viata dumneavoastra. Imaginati-va ca va prezentati la noi cu problema lipsei dintilor, iar la o zi distanta deja puteti zambi cu incredere. Acest lucru este total realizabil prin protezarea provizorie care are loc la 24 de ore de la interventia dumneavoastra. In urma perioadei de osteintegrare a implanturilor (intre 3 si 6 luni), vom putea incarca acele implanturi cu lucrarea protetica defintiva.

Cum realizam procedura Fast&Fixed?

Fie ca vorbim de patru ,sase sau opt implanturi, acestea pot sustine un numar mare de dinti, nefiind nevoie sa inseram cate un implant in pozitia fiecarui dinte pierdut. Astfel, se reduce numarul de implante inserate, insa cel mai important este ca raspandirea fortelor ocluzale prezente in procesul de masticatie sa fie realizata intr-un mod echilibrat. In functie de osul restant disponibil, un rol important jucandu-l atat volumul cat si densitatea, medicul evalueaza numarul, pozitia si orientarea tridimensionala a implanturilor dentare in osul maxilar.

Care sunt, pe scurt, etapele intregii proceduri fast&fixed?

inserarea implanturilor

extractia dintilor irecuperabili (daca sunt prezenti)

amprentarea pentru realizarea lucrarii provizorii imediate, la 24 de ore

incarcarea implanturilor cu dinti ficsi

Bineinteles, manoperele asociate pot varia de la aditii de os pana la grefe de gingie, reconstructii complexe ale osului alveolar afectat de rezorbtii osoase sau infectii.

Implantologia asistata laser. Ce implica?

incizii fine minim invazive, fara sangerare

descoperirea implanturilor dentare inainte de amprentare

sterilizarea si biostimularea zonei asupra careia s-a intervenit

De ce Fast&Fixed?

In clinica Life Dental Spa, tratam omul ca un intreg, nu doar simpla lipsa a dintilor.

Avantajele fast&fixed

veti avea dinti ficsi mai repede decat v-ati inchipuit ca este posibil

gingia dumneavoastra si intreaga ei arhitectura vor fi remodelate de lucrarea provizorie

puteti uita de proteza mobila, in sfarsit

preveniti rezorbtia osoasa, alegand un tratament prin implant dentar si nu prin simpla protezare mobila

Acestea sunt doar o parte din procedurile efectuate de specialistii nostri in laser dentar:

inserare imediata post extractionala a implantului dentar

aditii de os minore sau majore

grefe de os si gingie

sterilizare, biostimulare si regenerare asistata laser

ozonoterapie

chiuretaj parodontal laser

terapie parodontala regenerativa asistata laser

