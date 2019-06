Vara, atunci când atmosfera devine tot mai încinsă, tot ce-și dorești este o băutură răcoritoare care să te energizeze și, dacă s-ar putea, să te ajute să te detoxifiezi și să slăbești - acesta este limonada de ceai verde, cu miere

Limonada de ceai verde este o băutură energizantă, dar și cu efect de slăbit, grație ingredientelor sale cu proprietăți antioxidante și diuretice, bogate în vitamine și minerale, care susțin funcția metabolică și luptă împotriva excesului de greutate.

Ceaiul verde este bogat în antioxidanți benefici pentru sanatatea organismului, fiind ideal pentru curele de detoxifiere. Acest ceai conține un antioxidant puternic, cunoscut sub numele de galactatul epigallocatechin (EGCG), care favorizează reducerea grăsimii, a colesterolului și a trigliceridelor. Consumat cu regularitate, acesta previne oxidarea lipidelor, favorizează eliminarea lichidelor reținute de organism și îmbunătățește sensibilitatea la insulină.

Vitamina C din lămâie are un efect de detoxifiere și favorizează eliminarea toxinelor. Conținutul de potasiu și de fibre îmbunătățește digestia, filtrează sângele și scade acumularea de lipide în pereții arteriali. Are o concentrație ridicată de polifenoli, antioxidanți care stimulează funcția hepatică pentru a reduce excesul de grăsimi. În plus, datorită conținutului de pectină, lămâia prelungește senzația de sațietate și împiedică dorința de a ingera excesul de calorii.

Cum prepari limonadă de ceai verde pentru slăbit, băutura verii

Rețetă limonadă de ceai verde pentru slăbit

Pentru a îmubunătăți proprietățile acestei băuturi răcoritoare de vară, am adăugat în reteta de limonadă de ceai verde pentru slăbit și ingrediente precum miere și ghimbir. Ghimbirul este un condiment natural cu efect antiinflamator, antibacterian, iar mierea nu acționează doar ca îndulcitor natural, ci dă energie și funcționează ca un antbiotic natural ce sprijină sistemul imunitar și reduce riscul de infecții.

Limonadă de ceai verde pentru slăbit - Ingrediente

1 litru de apă

2 lămâi

4 plicuri de ceai verde

2 linguri de miere organică pură (50 g)

1 lingură de ghimbir proaspăt (10 g)

Limonadă de ceai verde pentru slăbit - Mod de preparare

Apa se pune la fiert într-o cratiță. Între timp, spalați bine lămâile și radeți puțină coajă pentru a o adăuga în apă. Păstrați zeama pentru mai târziu. Lăsați coaja de lămâie să se fiarbă cinci minute la foc mic. Se ia vasul cu apă de pe foc și se adaugă ceaiul verde și ghimbirul. Acoperiți-l bine și așteptați încă 10 minute. Apoi, adăugați sucul de lămaie și mierea. Puneți apoi limonada la frigider timp de două ore sau până când este rece. Când este gata, treceți-o printr-o sită și consumați-o de două trei ori pe zi.

Limonadă de ceai verde pentru slăbit - SFAT

Deși consumul regulat al acestei limonade vă poate ajuta să pierdeți în greutate, este important să știți că efectele sale se văd doar atunci când sunt susținute de o dietă scăzută în calorii și grăsimi. Va fi inutil să beți limonada de ceai verde în fiecare zi dacă continuați să mâncați alimente pline de grăsimi saturate și zaharuri. De asemenea, este esențial să vă completați aportul de lichide șase sau șapte pahare de apă pe zi. Apa susține detoxifierea și este esențială pentru echilibrarea greutății.