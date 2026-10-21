De ce se iau pastile cu iod în caz de accident nuclear. Ce se întâmplă în organism și de ce nu protejează de toate radiațiile

De ce se iau pastile cu iod în caz de accident nuclear? Află din rândurile de mai jos ce se întâmplă în organism, când sunt recomandate, dar și de ce nu blochează toate radiațiile.

De ce se iau pastile cu iod în caz de accident nuclear | Profimediaimages.ro

În cazul unui accident nuclear, pastilele cu iod pot ajuta la protejarea tiroidei împotriva iodului radioactiv. Dar cum funcționează și ce se întâmplă în organism după administrare? De ce iodul nu protejează întregul corp de radiații și de ce aceste pastile trebuie să fie luate doar la recomandarea autorităților.

În cazul unui accident nuclear, pastilele cu iodură de potasiu pot ajuta la protejarea tiroidei împotriva iodului radioactiv. Specialiștii spun însă că acestea nu sunt un antidot pentru radiații și nici nu oferă protecție întregului organism. Efectul lor este limitat și depinde de momentul administrării, scrie www.who.int.

De ce se iau pastile cu iod în caz de accident nuclear

Pastilele cu iodură de potasiu sunt folosite pentru a reduce riscul ca iodul radioactiv să se acumuleze în glanda tiroidă. Această glandă, aflată în partea din față a gâtului, are nevoie de iod pentru a produce hormonii care ajută la reglarea metabolismului. Problema este că tiroida nu poate face diferența între iodul stabil, care nu este radioactiv, și iodul radioactiv. Dacă acesta din urmă ajunge în organism, glanda îl poate absorbi și depozita.

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În cazul unui accident nuclear, anumite substanțe radioactive pot fi eliberate în mediu. Printre ele se poate afla și iodul radioactiv, care ajunge în organism prin inhalarea aerului contaminat sau prin consumul de apă și alimente contaminate.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), administrarea iodurii de potasiu poate reduce expunerea tiroidei la iod radioactiv. Protecția este însă specifică acestui organ și acestui tip de contaminare.

Este important de precizat și reținut că pastilele cu iod nu se iau preventiv, în fiecare zi, doar pentru că există riscul unui incident nuclear. Ele se iau numai atunci când autoritățile competente recomandă acest lucru. Administrarea fără recomandarea autorităților poate avea efecte adverse.

Ce se întâmplă în organism după administrarea iodurii de potasiu

Tiroida are nevoie de iod pentru a funcționa normal. Atunci când o persoană ia o doză recomandată de iodură de potasiu, organismul primește o cantitate de iod stabil, care reduce temporar capacitatea glandei de a absorbi iod radioactiv.

Mai exact, tiroida primește iodul de care are nevoie, iar cantitatea de iod radioactiv pe care o poate capta scade.

Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC), administrarea pastilelor de iod la momentul potrivit poate împiedica sau reduce acumularea iodului radioactiv în tiroidă. Astfel, scade riscul de afectare a acestei glande, inclusiv riscul de cancer tiroidian asociat expunerii la iod radioactiv.

Efectul nu este însă permanent. O doză de iodură de potasiu oferă, în general, protecție tiroidei pentru aproximativ 24 de ore, dar durata poate varia în funcție de situație și de expunere. În anumite condiții, autoritățile pot recomanda o nouă doză.

De ce pastilele cu iod nu protejează împotriva tuturor radiațiilor

Specialiștii avertizează că iodura de potasiu nu protejează întregul organism în cazul unui accident nuclear. În realitate, efectul ei este limitat.

Pastilele protejează doar glanda tiroidă împotriva absorbției iodului radioactiv. Ele nu neutralizează radiațiile și nu împiedică toate substanțele radioactive să pătrundă în organism.

De exemplu, iodura de potasiu nu oferă protecție împotriva radiațiilor gamma provenite din exterior. De asemenea, nu protejează plămânii, pielea sau alte organe împotriva expunerii la radiații și nu împiedică absorbția altor substanțe radioactive.

În funcție de tipul incidentului, riscurile pot proveni din mai multe surse: radiații externe, inhalarea particulelor radioactive sau consumul de alimente și apă contaminate.

Din acest motiv, administrarea comprimatelor cu iod nu înlocuiește măsurile de protecție recomandate în caz de urgență nucleară. Adăpostirea într-o clădire, respectarea instrucțiunilor autorităților și evitarea alimentelor sau a apei despre care se anunță că sunt contaminate pot fi măsuri esențiale.

Așadar, iodura de potasiu nu trebuie confundată cu un tratament împotriva radiațiilor. Ea are un rol exact și anume reducerea expunerii tiroidei la iod radioactiv.

Ce reacții adverse pot apărea după administrarea pastilelor cu iod

Deși iodura de potasiu este folosită în situații de urgență pentru protejarea tiroidei, administrarea ei nu este lipsită de riscuri.

Unele persoane pot prezenta reacții adverse, iar în anumite cazuri pot apărea tulburări ale funcției tiroidei. Riscul depinde, printre altele, de vârstă, de starea de sănătate și de existența unor afecțiuni tiroidiene.

Persoanele cu anumite boli ale tiroidei sau cu sensibilitate la iod trebuie să respecte cu atenție recomandările medicale. De asemenea, administrarea repetată fără indicație poate crește riscul unor efecte nedorite.

Acesta este unul dintre motivele pentru care comprimatele nu trebuie luate preventiv, fără un anunț oficial. În cazul apariției unor simptome după administrare, este recomandată solicitarea sfatului medical, mai ales dacă simptomele sunt severe sau neobișnuite.

Ce spune Ministerul Sănătății despre pastilele cu iod în România

În 2022, în contextul războiului din Ucraina și al preocupărilor legate de riscul unui incident nuclear, România a organizat distribuirea comprimatelor de iodură de potasiu de 65 mg către populație.

Măsura a avut un caracter preventiv și a urmărit pregătirea populației pentru o eventuală situație de urgență. Distribuirea comprimatelor nu a însemnat că acestea trebuiau administrate imediat sau că orice incident din regiune impunea folosirea lor.

Ministerul Sănătății a precizat că administrarea trebuie făcută numai la indicația autorităților competente. Comprimatele sunt destinate unor situații bine definite, iar doza recomandată diferă în funcție de vârstă.

Cadrul de distribuire și informare a populației a fost reglementat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.648/2022, disponibil pe Portalul Legislativ.

Pentru informații actualizate despre administrare și recomandările aplicabile în România, este important să fie consultate comunicările oficiale ale Ministerului Sănătății.

Poate sarea iodată să înlocuiască pastilele cu iod?

Nu. Sarea iodată, suplimentele alimentare și alte produse care conțin iod nu sunt alternative la comprimatele de iodură de potasiu folosite în urgențele nucleare.

Deși toate pot conține iod, concentrațiile și formele diferă. Sarea iodată nu oferă doza controlată necesară pentru blocarea absorbției iodului radioactiv. Consumul unor cantități mari de sare sau de suplimente pentru a obține acest efect poate fi periculos.

Potrivit CDC, produsele alimentare și suplimentele cu iod nu trebuie folosite în locul iodurii de potasiu recomandate de autorități.

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