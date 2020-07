Estetica dentara

In clinica stomatologica Life Dental Spa, tratamentul protetic este realizat in concordanta cu principiile minim-invazive, utilizand tehnologia CAD-CAM, de frezare computerizata si asistata de calculator.

Astfel, pacientul nu doar ca are parte de o reducere minima a tesutului dentar, dar poate vizualiza inclusiv rezultatul final, inca de dinainte de procedura!

Clinica Life Dental Spa realizeaza urmatoarele tipuri de interventii si tratamente protetice:

Fatete dentare pentru a redobandi un aspect natural la nivelul dintilor frontali

Coroane detare de acoperire integral ceramice

Coroane dentare de acoperire confectionate din zirconiu

Ai grija de zambetul tau!

In ceea ce priveste metodele de preventie, #LifeDentist-ii ofera o serie de sfaturi pentru pacienti, in scopul de a veni in ajutorul celor care doresc sa isi mentina un zambet frumos cat mai mult timp:

Evitarea consului excesiv de alimente si bauturi care pateaza dintii (cafea, Coca-Cola)

Respectarea vizitelor periodice la medicul specialist pentru igienizari profesionale – detartraj cu ultrasunete, periaj profesional si Air-Flow, pentru a elimina petele de la nivelul smaltului

Folosirea dusului bucal pentru o curatare in profunzime a spatiilor interdentare si a cavitatii orale

