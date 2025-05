Dan Alexa, prima reacție după ce soția lui a fost surprinsă acasă la Alex Bodi, în plin proces de divorț. Ce a transmis

Dan Alexa a transmis un mesaj tranșant după ce fosta lui parteneră a fost văzută acasă la Alex Bodi. Concurentul Asia Express nu s-a mai abținut și a rupt tăcerea.

După 6 ani de relația, Dan Alexa a anunțat că divorțează de soția sa. Deși concurentul Asia Express nu a vrut să spună prea multe, avocatul său a fost cel care a oferit mai multe detalii. Cu toate acestea, situația a evoluat rapid, iar după ce fosta lui parteneră a fost surprinsă acasă la Alex Bodi, antrenorul a izbucnit.

Andrada, soția lui Dan Alexa, surprinsă acasă la Alex Bodi. Cum a reacționat concurentul Asia Express

La scurt timp după ce s-a aflat că Dan Alexa divorțează de soția sa, aceasta a fost surprinsă acasă la Alex Bodi. În timp ce nu se știe ce s-a întâmplat acolo, afaceristul este cunoscut drept un cuceritor în lumea mondenă, și cea care încă îi este soție lui Dan Alexa a fost pozată când iesea din curtea lui Bodi, relatează cancan.ro.

Acesta a fost momentul în care concurentul Asia Express a izbucnit. Chiar dacă a încercat să fie discret, până la urmă acesta a avut o reacție acidă. În mesajul publicat pe rețelele sociale, el a i-a oferit și un răspuns lui Alex Bodi, spunând că demnitatea și cum bărbația nu stă în obiectele scumpe pe care fiecare persoană le deține.

„Nu obişnuiesc să scriu pentru oameni care nu citesc, dar uneori tăcerea e prea elegantă pentru cine n-o poate interpreta. Există personaje care, în absenţa oricărei verticalități reale, îşi construiesc imaginea din lanțuri cu diamante, tatuaje ostentative și o colecție de obiecte scumpe care, din păcate, nu includ și caracterul. Când insulți oameni care îşi asumă cu demnitate prieteniile, care rămân prezenți lângă cei pe care îi respectă, chiar şi când nu e confortabil, nu faci decât să-ți proiectezi propriul disconfort față de valori pe care nu le-ai înțeles niciodată.

Bărbăția nu se cântăreşte în masă musculară și nici în valoarea bolidului, iar respectul nu vine cu suma din cont, ci cu suma gesturilor mărunte, făcute în tăcere, fără aplauze. E uşor să ridici tonul, greu e să ridici nivelul. E simplu să cumperi priviri, dar e imposibil să închiriezi suflete. Cât despre speculații, nu e treaba mea ce alegi să trăiești. Dar când teatrul din jurul tău devine mai strident decât adevărul, nu orientarea atrage atenţia, ci modul disperat în care o disimulezi. Poți fugi de trecut, poți cumpăra viitorul, dar respectul nu e și nu va fi niciodată de vânzare”, a scris Dan Alexa pe rețelele de socializare, citat de spynews.ro.

Cine este Andrada, fosta parteneră de viață a lui Dan Alexa

Originară din Timișoara, orașul natal al lui Dan Alexa, Andrada este femeia alături de care antrenorul și-a refăcut viața după divorțul de Izabela.

Cei doi formează un cuplu din 2019, de pe vremea când el era antrenorul celor de la Astra Giurgiu. Dan Alexa și Andrada au și un băiat, Dan Arkan.

Înainte să înceapă o relație cu Andrada, Dan Alexa a mai fost căsătorit cu Izabela, care i-a dăruit două fete. Căsnicia lor a ajuns la final în 2016, însă relațiile dintre ei sunt foarte bune.

Concurentul de la Asia Express a vorbit întotdeauna frumos despre fosta parteneră, cu care a avut o relație de peste un deceniu. Despre motivul separării, Dan Alexa mărturisea că au fost momente în căsnicia lor în care a fost imatur.

„Am avut parte de o soție foarte bună, care și-a dedicat viața pentru mine. Ea suferea foarte mult când jucam prost sau eram criticat. Și-a făcut viața după programul meu. Cred că am ajuns la divorț, pentru că am fost de foarte mult timp împreună. Cred că am fost imatur în relație. Atunci când cunoști pe cineva de mult, există și riscul ăsta, să nu te maturizezi împreună cu relația și să apară alte probleme odată cu creșterea în vârstă”, spunea Dan Alexa.