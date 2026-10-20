Descoperă ce greșeală fac în mod frecvent românii, atunci când au nevoie să își dezinfecteze o rană. Un chirurg plastician a explicat totul.

Atunci când ai o rană, primul gând este acela de a dezinfecta zona cu spirt, rivanol, betadină sau apă oxigenată și să te asiguri că rana nu se infectează. Un chirurg plastician din Sibiu a explicat recent faptul că tocmai acest gest poate afecta vindecarea. Descoperă în rândurile de mai jos explicațiile complete oferite de medic.

Greșeala pe care mulți români o fac atunci când își dezinfectează rănile. Un medic explică ce poate întârzia vindecarea

George Mărginean este chirurg plastician la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu. De curând, spitalul a publicat un material numit „Chirurgia plastică dincolo de estetică: mituri, urgențe și adevăruri care pot salva vieți” în care se regăsesc explicațiile medicului.

Chirurgul susține faptul că una dintre cele mai surprinzătoare idei regăsite printre români este aceea că rana nu se spală niciodată. Surprinzător, această părere se mai găsește și printre oamenii din medicină.

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Se pare că ideea vine din vremuri de demult, chiar medievale, când apele ar fi putut fi contaminate și ar fi putut infecta rana rapid. În lipsa de antibiotice și alte materiale sanitare, oamenii nu aveau cum să se salveze și mulți mureau.

„Principala recomandare, care în mod surprinzător încă persistă în populație, inclusiv în breasla medicală, este că peste plagă nu ne spălăm niciodată: 'să nu udăm rana'. Acest principiu cu origine medievală era justificat în perioada respectivă, deoarece plăgile veneau în contact cu ape contaminate, care generau infecții și, în lipsa antibioticelor, survenea decesul. În prezent, apa provine din rețeaua publică pentru majoritatea pacienților și este potabilă. Spălatul cu apă și săpun (dușul) îndepărtează mecanic și prin micelare foarte eficient patogenii, secrețiile și crustele, asigurând un mediu optim vindecării; acest fapt este dovedit științific de multe studii și subiectul este încheiat de foarte multă vreme. Există puține situații, punctuale, în care nu se recomandă spălarea unei anumite plăgi”, a declarat George Mărginean pentru Agerpres.

Potrivit chirurgului, apa și săpunul au fost și rămân o idee bună pentru curățare și dezinfectare.

Atenție însă, există și excepții. Sunt câteva situații în care o anumită rană nu trebuie spălată. Din acest motiv, indicațiile medicului trebuie respectate.

O greșeală des întâlnită este folosire betadinei, a apei oxigenate, a alcoolului sau a rivanolului, produse care nu lipsesc din casele multor români.

„O altă greșeală frecventă este utilizarea betadinei, apei oxigenate, alcoolului medicinal și rivanolului în pansamentul plăgilor. Acestea sunt mai agresive pe țesuturi, decât pe patogeni și doar întârzie sau chiar împiedică procesul de vindecare”, a afirmat George Mărginean.

Explicația medicului e una simplă: aceste produse sunt mai agresive cu țesuturile noastre decât cu microbii. Cu alte cuvinte, în loc să ajute, pot face mai rău. Potrivit medicului, aceste produse „doar întârzie sau chiar împiedică procesul de vindecare”.

Ce trebuie să folosești ca să dezinfectezi rana corect

Medicul spune că există alternative mai bune. Chirurgul menționează în articolul publicat faptul că este important să folosim pansamente sterile și medicamente sau soluții speciale, în funcție de tipul de rană (julitură, arsură etc). Astfel, pielea nu riscă să sufere din cauza unei acțiuni prea agresive a produsului.

Chirurgul atrage atenția că o rană tratată greșit nu înseamnă doar că se vindecă mai greu, ci și faptul că pot apărea infecții, răni care nu se mai închid sau cicatrici anormale. În cazurile grave, când infecția se extinde prea mult, viața pacientului poate fi pusă în pericol.