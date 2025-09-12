Antena Căutare
Home Lifestyle Health Ce să pui pe o rană ca să se vindece mai repede: 6 soluții care ajută rana să se închidă rapid

Ce să pui pe o rană ca să se vindece mai repede: 6 soluții care ajută rana să se închidă rapid

Rănile superficiale se vindecă singure în timp, dar putem accelera procesul de regenerare aplicând pe piele anumite unguente și remedii naturale. Descoperă ce se pune pe o rană să se vindece mai repede și cum se îngrijește corect pentru a preveni infectarea.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Vineri, 12 Septembrie 2025, 10:05 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 10:22
Pentru a preveni infectarea, orice rană trebuie igienizată corect înainte de aplicarea oricărui tratament | Shutterstock

Tăieturile și zgârieturile superficiale pot fi tratate cu ușurință acasă dacă sunt curățate și îngrijite corespunzător. Prin rană superficială se înțelege o leziune care afectează doar stratul exterior al pielii, având o adâncime de maximum 5 milimetri.

Rănile mai profunde au nevoie de suturi sau copci și trebuie tratate la medic, pentru că pot implica structuri profunde precum vase de sânge, nervi, oase sau chiar organe interne.

Cum se curăță corect o rană

Înainte de a aplica orice pe rană, este esențial să o igienizăm corect pentru a preveni infectarea. Iată pașii recomandați de medicii de la Mayo Clinic pentru îngrijirea unei răni superficiale:

Articolul continuă după reclamă
  • Spală-te bine pe mâini cu apă și săpun înainte de a atinge leziunea;
  • Îndepărtează bijuteriile și hainele din jurul rănii;
  • Curăță rana sub un jet de apă curată pentru a elimina murdăria și impuritățile;
  • Aplică presiune ușoară cu o compresă sterilă sau un material curat pentru a opri sângerarea;
  • Verifică rana și îndepărtează orice corp străin (pietre, bucăți de sticlă etc.);
  • Usucă ușor rana prin tamponare, folosind comprese sterile sau un material curat.

Mergi la medic dacă observi semne de infecție pe piele sau în jurul rănii. Acestea pot include:

  • modificări de culoare care se extind
  • durere intensă
  • secreții
  • căldură locală
  • umflarea zonei cu leziunea

Dacă rana este adâncă, murdară sau a fost provocată de un metal ruginit, mergi la medic pentru a primi un vaccin antitetanos în cazul în care au trecut mai mult de cinci ani de la ultima doză administrată.

Ce poți aplica pe rană pentru a grăbi vindecarea

După ce rana este curățată și uscată, poți aplica remedii și soluții care accelerează vindecarea. De la unguente antibacteriene până la plante și produse alimentare, iată ce metode au efecte demonstrate științific, conform Medical News Today:

1. Unguent antibacterian

Unguentele antibacteriene pot preveni infecțiile, dar pot accelera și procesul de refacere a pielii. Acestea acționează ca o barieră de protecție și împiedică pătrunderea bacteriilor, ceea ce reduce riscul de infecții și favorizează o vindecare mai rapidă.

O recenzie a 27 de studii pe modele animale a arătat că tratamentele antibacteriene pot accelera vindecarea, scurtând timpul necesar refacerii țesuturilor lezate.

2. Aloe vera

Această plantă conține o fibră solubilă numită glucomannan, care ajută regenerarea celulară și stimulează organismul să producă colagen. Sinteza de colagen este esențială pentru repararea pielii și formarea cicatricilor. Totodată, gelul pe care îl conține frunza de aloe vera are proprietăți antiinflamatoare, antibacteriene și hidratante, astfel că:

  • poate reduce inflamația și roșeața
  • scade riscul de infecții
  • menține zona hidratată (ceea ce previne uscarea și formarea crustelor groase)

O analiză sistematică din 2019 confirmă efectul benefic al acestei plante în vindecarea rănilor, inclusiv a arsurilor de gradul I și II.

Aloe vera poate fi utilizată fie sub formă de gel pur, aplicat direct pe rană, fie ca unguent sau cremă dermatocosmetică.

Citește și: Ce puteri vindecătoare are aloe vera și nu știai asta! Ce beneficii are și cum trebuie folosită corect

3. Ulei de cocos virgin

Un compus din uleiul de cocos numit monolaurină îi conferă proprietăți antimicrobiene care pot reduce riscul de infecție în caz de leziuni. De asemenea, datorită efectului hidratant, uleiul de cocos menține rana umedă, ceea ce susține vindecarea și împiedică formarea crustelor groase.

Acest remediu poate fi util și pentru regenerarea țesuturilor. Grăsimile pe care le conține contribuie la refacerea pielii și a țesuturilor afectate. Într-un studiu de laborator, s-a observat că uleiul virgin de cocos accelerează vindecarea leziunilor. La fel ca celelalte remedii naturale, este recomandat doar pentru răni superficiale, zgârieturi sau tăieturi mici.

4. Miere

Acest remediu este folosit din cele mai vechi timpuri pentru vindecarea rănilor. În Egiptul Antic, Grecia și India, mierea era utilizată pentru tratarea leziunilor și a arsurilor. Hipocrate, considerat părintele medicinei, o recomanda pentru curățarea rănilor și prevenirea infecțiilor.

Mierea are proprietăți antioxidante, antibacteriene și antiinflamatoare. O recenzie publicată în 2016 arată că, în studii de laborator, ea a demonstrat că poate accelera vindecarea rănilor, reduce formarea cicatricilor și inhiba dezvoltarea bacteriilor în răni acute și arsuri.

Totuși, unele studii arată că, în cazul rănilor postoperatorii, utilizarea mierii poate crește riscul de infecții în comparație cu tratamentele convenționale. Din acest motiv, specialiștii recomandă aplicarea ei doar pe răni superficiale.

Mierea recomandată în tratarea rănilor nu este aceeași cu cea alimentară pe care o găsim în magazine. Pentru a putea fi utilizată în scop medical, ea trebuie să fie sterilizată, astfel încât să nu conțină bacterii sau spori dăunători. În plus, mierea de calitate medicală este testată și standardizată pentru a asigura un nivel constant de compuși activi. Este disponibilă în farmacii și magazine naturiste sub denumirea de „miere medicală”.

Mierea de Manuka are cea mai mare concentrație de metilglioxal - substanța responsabilă de efectul său puternic antibacterian.

5. Turmeric

Acest condiment conține curcumină, un compus cu proprietăți antibacteriene, antifungice și antiinflamatoare. Studiile sugerează că turmericul poate fi de ajutor în accelerarea vindecării rănilor.

O recenzie din 2016 arată că acesta stimulează producția factorilor de creștere necesari regenerării țesuturilor. Curcumina poate crește și producția de colagen la locul unei leziuni și stimulează transformarea fibroblastelor în miofibroblaste, arată o altă recenzie. Miofibroblastele au capacitatea de a se contracta și ajută rana să se închidă mai repede.

Ca remediu pentru răni, turmericul se folosește sub formă de pastă preparată cu apă caldă. Aceasta se aplică pe rană și se acoperă cu un bandaj curat. Este indicat să folosești turmericul doar pentru răni superficiale și minore, precum zgârieturi, tăieturi mici sau arsuri ușoare.

6. Usturoi

Usturoiul conține alicină, un compus cu proprietăți antimicrobiene și antiinflamatoare care îl fac util în procesul de vindecare a rănilor. Potrivit unei recenzii din 2020, mai multe studii clinice au demonstrat eficiența usturoiului în tratarea rănilor. În studiile preclinice, extractul de usturoi maturat a arătat potențial de vindecare a rănilor, în funcție de dozaj.

Usturoiul crud aplicat direct pe răni poate provoca iritații, arsuri chimice sau reacții alergice. Sunt recomandate doar creme și unguente pe bază de usturoi, preparate farmaceutic.

Citește și: Când poți face baie după operație. Ce se întâmplă dacă nu respecți recomandările

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

Ovăzul coloidal: ce este, ce beneficii are și cum se folosește... Ce este cervicalgia. Care sunt cauzele durerilor de gât...
Înapoi la Homepage
AS.ro “M-am îndrăgostit”. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român &#8220;M-am îndrăgostit&#8221;. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român
Observatornews.ro Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Andrușca, despre experiența trăită pe Insula Iubirii 🔥 Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Andrușca, despre experiența trăită pe Insula Iubirii 🔥 Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 11 septembrie 2025. Sara Ghimpu și Alexia Caras, detalii în premieră despre cel de-al treilea sezon al serialului ”Iubire cu parfum de lavandă”
Super Neatza, 11 septembrie 2025. Sara Ghimpu și Alexia Caras, detalii în premieră despre cel de-al treilea sezon al serialului ”Iubire cu parfum de lavandă” Joi, 11.09.2025, 11:06
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Miercuri, 10.09.2025, 23:59 Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Joi, 11.09.2025, 18:10 Mireasa sezonul 12, 11 septembrie 2025. Provocare foarte picantă! Cine a câștigat Mireasa sezonul 12, 11 septembrie 2025. Provocare foarte picantă! Cine a câștigat Joi, 11.09.2025, 16:52
Mai multe
Citește și
Ce este cervicalgia. Care sunt cauzele durerilor de gât
Ce este cervicalgia. Care sunt cauzele durerilor de gât
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut Catine.ro
Ovăzul coloidal: ce este, ce beneficii are și cum se folosește
Ovăzul coloidal: ce este, ce beneficii are și cum se folosește
Kerem Bürsin revine pe micile ecrane într-un nou proiect profesional. Despre ce este vorba
Kerem Bürsin revine pe micile ecrane într-un nou proiect profesional. Despre ce este vorba Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol Libertatea.ro
Viitorul Guvernului: Bolojan rezistă, dar se pregătesc deja nume pentru „premierul relansării”
Viitorul Guvernului: Bolojan rezistă, dar se pregătesc deja nume pentru „premierul relansării” Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri! Tatăl copiilor Cristinei Cioran trebuie să plătească 7.000 lei statului
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri! Tatăl copiilor Cristinei... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pandișpan cu pere și ciocolată, îmbogățit cu alune de pădure
Pandișpan cu pere și ciocolată, îmbogățit cu alune de pădure HelloTaste.ro
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile gospodăriilor din UE scad
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
1,7 miliarde de euro pierduți din neglijență ar fi salvat Educația și Administrația
1,7 miliarde de euro pierduți din neglijență ar fi salvat Educația și Administrația Jurnalul
Jessie J, revenire emoționantă după ce a fost diagnosticată cu cancer. Momentul în care și-a adus fiul de 2 ani pe scenă
Jessie J, revenire emoționantă după ce a fost diagnosticată cu cancer. Momentul în care și-a adus fiul de 2 ani... Kudika
Cum se împart bijuteriile și obiectele de valoare într-o moștenire
Cum se împart bijuteriile și obiectele de valoare într-o moștenire Playtech
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare Redactia.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
INDEMNIZAȚIILE pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul Bolojan: „Ne-au lovit pe noi, cei mai vulnerabili”
INDEMNIZAȚIILE pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul Bolojan:... Gandul
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Feli și-a anulat toate concertele, după ce a ajuns pe masa de operație: „Mă durea foarte, foarte tare”
Feli și-a anulat toate concertele, după ce a ajuns pe masa de operație: „Mă durea foarte, foarte tare” ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Prăjitură fragedă cu prune și scorțișoară. Un desert simplu, de toamnă
Prăjitură fragedă cu prune și scorțișoară. Un desert simplu, de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x