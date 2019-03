HepaStopForte - 6 ingrediente speciale pentru un Ficat Curat!

HepaStopForte este un supliment alimentar revoluționar creat din șase extracte naturale din plante utilizate în medicina tradițională chineză pentru efectele benefice în bolile de ficat ca hepatita, ficatul gras, sau alte boli de ficat acute sau cronice.

Această formulă specială din extracte naturale din plante fără substanțe chimice are efect rapid si sigur atunci când avem cea mai mare nevoie, tipic pentru medicina tradițională chineză care ajută sănătatea oamenilor de mii de ani.

HepaStopForte se poate administra în boli de ficat ca hepatita A, hepatita B, hepatita C, steatoză hepatică, reflux biliar, intoxicații sau alte boli de ficat acute sau cronice. Extractele naturale din acest produs sunt obținute printr-un proces de extracție specific medicinei asiatice care face diferența în cantitatea de principii active ce se absorb rapid si ajung acolo unde trebuie, atunci când trebuie.

De ce HepaStopForte?

Pentru ca are in compozitie Astragalus și Brusture de exemplu care vin in sprijinul ficatului cand este afectat de hepatita B sau C, printr-un aport bogat de substanțe active. Ficatul in mod natural elimina toxinele si virusii si se regenereaza singur, dar mai rapid si mai usor atunci cand este ajutat.

Putem spune ca HepaStopForte este esențial persoanele interesate de o buna gestionare a bolilor de ficat, deoarece conține și cătina incasa o specie de cătină plină de vitamine si minerale cum este de exemplu zincul sau vitamina c care ajută sistemul imunitar in cazul unor infectiil cu virusi hepatici sau când este deficitar.

Într-un organism curat si vitaminizat, ficatul se regenerează și se detoxifiază singur, se spune că dacă ficatul rămâne functional în proporție de 20% și îi oferim mediul prielnic acesta se poate reface complet.

In sprijinul persoanelor interesate de beneficiile HepaStopForte vine Damiana ingredient valoros pentru ca este de folos persoanelor care cauta un diuretic natural ce ajută la eliminarea lichidului in exces, completând efectul detoxifiant al busuiocului de câmp care ajută la eliminarea constipatiei si fortifică sistemul imunitar, este des folosit în medicina chineză pentru afecțiunile tumorale.

Sunătoarea ingredientul care oferă prin principiile sale active o stare de calm si de relaxare bolnavilor de ficat care sunt de regulă irascibili și au probleme cu insomnia.Confortul emotional conform ultimilor cercetări in domeniu poate avea o contribuție deosebit de importanta asupra sănătații noastre si mai ales asupra ficatului centru energetic al emotiilor conform medicinei traditionale chinezesti.

HepaStopForte este un produs complet, de incredere ce se recomanda tuturor persoanelor interesate de sănătatea ficatului, fie ca vorbim de preventie sau atunci cand boala este deja instalata si cautam un aliat de nadejde!

HepaStopForte este disponibil aici sau în toate farmaciile Catena de la noi din țară.