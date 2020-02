Iată regulile speciale de îngrijire a danturii atunci când porți aparat dentar!

Periaza apoi fiecare dinte incepand cu linia gingiei si continuand in jurul bracketilor, iar durata periajului ar trebui sa depaseasca 3 minute. Pentru zonele mai greu accesibile, foloseste periute interdentare - acestea pot patrunde foarte usor printre bracketi si sub arcul aparatului dentar, fara a traumatiza tesutul gingival.

- Periuta de dinti poate acumula foarte multe bacterii, asadar este indicat sa o schimbi la cel mult doua luni. In plus, poti folosi tablete de identificare a placii bacteriene de 3 ori pe saptamana. Modul de utilizare al acestor tablete este foarte simplu: trebuie sa introduci tableta in gura si sa o plimbi pe toata suprafata dintilor si gingiilor cu ajutorul limbii si al salivei.

Scuipa apoi saliva si clateste gura cu apa. Zonele colorate in rosu de pe suprafata dintilor vor indica prezenta placii bacteriene, aceasta fiind cauzata de un periaj insuficient sau necorespunzator. Drept urmare, spala-te pe dinti pana cand acele pete vor disparea complet.

- Pentru a asigura o igiena optima a cavitatii bucale atunci cand porti aparat dentar, poti include in curatare si dusul bucal sau ata dentara speciala pentru aparate. Aceasta ata trebuie folosita cel putin zilnic pentru a curata zonele dintre bracketi si de sub arc.

- Dupa cum ai putut citi mai sus, alimentele tari trebuie evitate, iar aici sunt incluse nu numai fructele tari, ci si alunele, nucile sau preparatele de patiserie cu coaja groasa. In plus, trebuie sa eviti consumul gumei de mestecat, a caramelelor si a produselor alimentare bogate in zahar. Toate acestea pot provoca desfacerea cimentului dentar de sub benzi, ruperea bracketilor si a tuburilor atasate unui aparat dentar, curbarea sarmelor si alte neplaceri.