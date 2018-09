Iaurtul cu fructe sau cu ciocolată poate fi nociv din cauza cantităţii foarte mari de zahăr

Iaurtul cu fructe sau cu ciocolată reprezintă o gustare iubită atât de cei mici, cât şi de cei mari. Însă, medicii ne avertizează că şi acesta conţine o cantitate mare de zahăr. Aşa că, recomandat este să ne cumpărăm iaurt natural pe care să îl mixăm acasă cu fructele preferate.

În câteva secunde, micul-dejun e gata. Aşa îşi începe Georgiana fiecare dimineaţă. Cu un bol plin cu iaurt, peste care adaugă fulgi de ovăz şi fructe.

"Se pregăteşte destul de repede, e sănătos şi îl pun cu nişte cereale, nişte musli şi plec la facultate" a spus tânăra studentă.

O combinaţie pe care o preferă cei mai mulţi români. Puţini ştiu însă că gustarea aparent inofensivă poate ascunde cantităţi enorme de zaharuri. O demonstrează un nou studiu făcut de cercetătorii din Marea Britanie, care au analizat sute de sortimente de iaurt.

Deloc surprinzător, au descoperit că cel mai mult zahăr conţine iaurtul tip desert: aproximativ 16 grame la sută. Şocant este că printre produsele cu etichetă bio au găsit chiar şi 13 grame de zaharuri. Cu peste un gram mai mult decât în iaurturile cu fructe şi arome. Concret, într-un singur borcan, se află mai mult de două cuburi de zahăr.

"Un iaurt de bună calitate trebuie să aibă sub 3-4 grame de zahăr, nu mai mult. Atunci când vorbim de un iaurt cu fructe cantitatea se dublează. Doar dacă consumăm un iaurt am avut deja 10-12 grame de zahăr, din două iaurturi am depăşit cantitatea de zahăr" a spus Florin Bălănică, nutriţionist.

Medicii recomandă cel mult 25 de grame, adică şase linguriţe de zahăr zilnic, în cazul adulţilor. O cantitate pe care românii o depăşesc cu mult: fiecare consumă, în medie, 50 de grame în fiecare zi. Atenţie, zahărul nu se ascunde doar în dulciuri, ci aproape în fiecare aliment ambalat pe care îl găsim în supermarket, de la ketchup şi maioneză, până la pâine, cereale sau iaurt.

Aşa se face că în prezent un român din doi este obez sau supraponderal, iar unul din cinci suferă de diabet.

