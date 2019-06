Întărește-ți imunitatea și scapă de bolile de inimă cu aceste plante medicinale!

Remdiile naturale au existat mereu și au fost folosite atunci când medicamentele nu dădeau rezultate. Următoarele plante medicinale te vor ajuta să te păstrezi sănătos indiferent de vreme!

Plante medicinale romanesti: Măceșul

Macesul creste peste tot, la campie sau pe dealuri, pe marginea drumului, in parcuri, astfel ca devine o planta accesbila oricui. De la maces, cel mai mult se folosesc fructele. Acestea se culeg toamna, ideal ar fi sa le culegeti inainte de bruma sau de ger.

Din macese puteti face pulbere (le deshiratati intial), ceaiuri sau chiar vin de macese – un adevarat medicament.

Semintele din macese vindeca afectiunile rinichilor si ale vezicii urinare, de aceea este indicat sa folositi macesele intregi.

Alte beneficii ale maceselor:

-refac tonusul vascular si regleaza tensiunea arteriala;

-cresc imunitatea prin continutul de vitamina C;

-sunt recomandate in starile infectioase, raceli, gripe, rinite etc.;

-detoxifica rinichii;

-mentin frumusetea din interior a pielii;

-trateaza tusea.

Fenicul

Fenicului este un bun aliat al sistemului digestiv. Feniculul calmeaza stomacul si reduce flatulenta, fiind indicat in starile de balonare, dar si de constipatie. Fenicului calmeaza si simptomele colonului iritabil.

Feniculul este un bun remediu in tratarea simptomelor din raceala si gripa, fiind un bun tratament pentru tusea seaca sau productiva.

Folosind ceaiul de fenicul in comprese la nivelul ochilor, riscul de conjunctivita scade, iar cearcanele sunt estompate. In caz de conjunctivita, se pot sterge pleoapele cu ceai de fenicul si musetel.

Anghinare

Anghinarea este iubita de femei, pentru ca le ajuta in mentinerea siluetei. Ceaiul de anghinare accelereaza procesele de ardere a grasimilor, devenind un bun aliat in curele de slabire.

Ceaiul de anghinare stimuleaza de asemenea functiile ficatului si ajuta in detoxifierea organismului, fiind indicat in afectiunile hepatice.

Anghinarea protejeaza si impotriva bolilor cardiovasculare, scazand colesterolul rau din sange si reducand tensiunea arteriala si riscul de infarct.

Pulberea de anghinare, obtinuta din planta uscata, trateaza guta, diabetul, migrenele si greata. Pulberea nu se prepara termic, deci nu va fi folosita in ceai. Pulberea se poate folosi in salate, in cantitati mici (cel mult o lingurita rasa de pulbere la o portie).

Daca suferiti de hemoroizi, beti ceai de anghinare.

Albastrele

Albastrelele cresc si ele pe camp, se gasesc cu usurinta si se foloseste planta cu flori pentru ceai.

Albastrelele au urmatoarele beneficii:

-vindeca miopiile usoare si mentin sanatatea ochilor;

-trateaza eficient depresiile;

-cresc tonusul muscular, de aceea sunt indicate inaintea programelor de miscare;

-scad riscul de pietre la rinichi (litiaza renala ) si infectii urinare.

(sursa: Garbo)