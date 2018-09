Leacul din bătrâni despre care trebuie să afli! Supa care ține bolile la distanță, te întinerește și chiar te scapă de celulită

Cândva populară, supa de oase era consumată frecvent, aceasta reprezentând una dintre cele mai bogate surse de nutrienți. Tipul acesta de supă este un adevărat leac pentru problemele intestinale, ține bolile la distanță, are efect de întinerire și este chiar și un remediu pentru celulită.

Această supă conține o mare varietate de minerale, într-o formă uşor de absorbit, colagen şi alţi agenţi antiîmbătrânire, nutrienţi care ajută articulaţiile, dar și pielea, părul, precum şi întregul organism.

Supa de oase este benefică mai ales că în prezent, foarte mulţi oameni suferă de dezechilibre minerale şi carenţe cauzate de alimentaţie.

Compensează efectele cancerigene ale cărnii musculare consumate adesea

Potrivit unor cercetători, proteinele din colagen ce se găsesc în supa de oase compensează efectele cancerigene ale cărnii musculare care este consumată adesea.

În plus, supa de oase are un rol în vindecarea mucoasei intestinale, care are de suferit din cauza alimentației moderne. Obiceiurile alimentare de astăzi pot cauza inflamații, multe persoane având probleme intestinale.

De asemenea, supa de oase le vine în ajutor persoanelor cu intoleranţă la gluten (boala celiacă).

Supa de oase vine și în sprijinul sistemului imunitar, precum și bunei funcţionări a creierului şi a memoriei. Mai ajută la reducerea stresului și celulitei.

Supa de oase – efect de întinerire

O expertă în frumuseţe, Julia March, care s-a ocupat de aspectul unor celebrități hollywoodiene, susține că supa de oase poate combate lipsa de fermitate şi roşeaţa tenului. Potrivit ei, supa de oase repară, conferă fermitate, întinereşte şi vindecă tenul.

Acest fel de supă se prepară prin fierberea la foc mic a oaselor în apă, cu un strop de oţet, care absoarbe substanţele minerale, timp de câteva ore. Se pot adăuga legume şi verdeţuri. Apoi poate fi consumată ca atare sau folosită pentru alte feluri de mâncare. Poate fi congelată până la 6 luni.