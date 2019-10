Mare bucurie! Vitamina B17 de la Medicinas - disponibilă de azi in cel mai mare lant de farmacii din Romania.

Extractul din pulbere de sâmburi de caisă, ingredient regăsit în compoziția Casinovita B 17 - vitamina B 17, este recunoscut pentru proprietățile pe care le are asupra organismului, fiind o sursă excelentă de acizi grași, vitamine A, B, C, proteine, magneziu și fier, astfel că ajută la combaterea afecțiunilor grave, însă ajută și are și alte beneficii pentru organism, îmbunătățind funcțiile ficatului, sporind protecția la nivelul aparatului urinar, însă ajută și la normalizarea tensiunii arteriale. Ba mai mult, ajută și la detoxifierea organismului, lucru esențial mai ales în cazul bolnavilor de cancer.

Casinovita B17 - vitamina B17 - ce efecte are asupra organismului uman

Casinovita B17 - vitamina B17 este un remediu naturist obținut din extract de sâmburi de caisă, motiv pentru care este recomandat, în principal, pentru sistemul imunitar in cazul bolnavilor slăbiți cu diverse forme de cancer.

Obținută din extract de sâmburi de caisă, care sunt o sursă excelentă de vitamina B17, recunoscută încă din cele mai vechi timpuri ca aliat in cazul unor boli grave, Casinovita B17 - vitamina B17 ajută la stoparea dezvoltării celulelor haotice, dar și la eliminarea lor din organism, fiind un remediu naturist extraordinar pentru detoxifierea organismului. Mai mult de atât, potrivit experților în medicină naturopată, vitamina B17 sau amigdalina ajută în lupta cu celulele bolnave, mai ales în cazul complicațiilor fără speranță, împiedicând celulelor bolnave să se răspândească în organism. De asemenea, acest remediu naturist ajută la îmbunătățirea calității vieții bolnavilor cu afecțiuni tumorale, întrucât ameliorează durerile, întărește sistemul imunitar și detoxifiază organismul.