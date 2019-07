Nereguli grave cu apa minerală și sucurile. Avertisment de la Protecția Consumatorilor

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a descoperit nereguli și a amendat cu 35.000 de lei anumite unități de distribuție și comercializare a apelor minerale naturale și a băuturilor răcoritoare, amplasate în Municipiul București și județul Ilfov.

În perioada 03 - 05.07.2019, au fost controlate 5 unități la care au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 35.000 lei, urmând ca verificările să continue pentru o parte din operatorii economici controlați la începutul săptămânii viitoare, scrie anpc.gov.ro.

Deficiențele constatate la momentul controlului au fost:

• Depozitarea băuturilor răcoritoare la temperaturi mai mari de 40 grade C (în timpul acțiunilor de control au fost contstate temperature de 48-50 grade C, în depozite);

• Depozitarea apelor minerale naturale și a băuturilor răcoritoare sub incidența directă a razelor solare, la temperaturi mai mari de 40 grade C;

• Depozitarea de ape minerale naturale și băuturi răcoritoare în vederea încărcării si distribuirii în autovehicule specializate carosate cu prelată impermeabilă în interiorul căreia s-au constatat temperaturi mai mari de 40 grade C.

Ca urmare a acțiunilor de control întreprinse, au fost dispuse măsuri de retragere de la comercializare și din circuitul consumului uman a unei cantități de 57.000 litri de ape minerale naturale și a băuturi răcoritoare în valoare totală de 231.000 lei.

Dat fiind că ne aflăm în plin sezon torid al perioadei estivale, marcat de o creștere considerabilă a consumului acestor categorii de produse, ANPC va continua verificările în domeniul băuturilor răcoritoare și apelor minerale și le va extinde la nivelul întregii țări.

Sfaturi pentru consumatori la achiziția de băuturi răcoritoare și ape minerale

– Acordaţi o atenţie deosebită asupra modului de prezentare a ambalajului, asupra etanşeităţii recipientelor;

– Acordaţi atenţie condiţiilor de depozitare atât în magazinul de desfacere, cât şi la domiciliu, atunci când producătorul impune condiţii în acest sens;

– Citiţi cu atenţie înscrisurile de pe etichete şi cumpăraţi numai acel produs care corespunde preferinţelor şi necesităţilor dumneavoastră:

– Gradul de mineralizare (înscris pe etichetă, în cazul apelor minerale naturale sub forma reziduului sec total), în special atunci când există restricţii medicale sau suferiţi de anumite boli;

–Nu confundaţi termenii „minerală” cu „carbogazosă”; în general, apele minerale naturale au un conţinut de săruri minerale diferit de cel al apei potabile din reţea;

– Aveţi în vedere faptul că apele cu conţinut de dioxid de carbon au un pH mai mic (aciditate sporită);

– Aveţi în vedere că apele cu un conţinut de fluor mai mare de 1,5 mg/l nu sunt recomandate consumului regulat al sugarilor şi copiilor sub 7 ani;

– Ţineţi seama de faptul că numai apa necarbogazoasă (plată) şi cu o mineralizare de maximum 500 mg/l („oligominerală” sau „slab mineralizată”) poate fi folosită la prepararea hranei sugarilor;

– Refuzaţi produsele care prezintă data durabilităţii minimale modificată sau depăşită;

– La cumpărarea produselor alimentare solicitaţi şi păstraţi bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doriţi să reclamaţi calitatea/siguranţa unui produs.

– Acordati o atenție deosebită când cumpărați sucuri, nectaruri din fructe și băuturi răcoritoare asupra modului de prezentare a ambalajului, asupra etanșeității recipientelor; în cazul în care ambalajul este bombat însemnă că a început procesul de fermentare;

– În cazul sucurilor si nectarurilor din fructe, odată deschise ambalajele, implică consumul lor într-un timp relativ scurt, iar ambalajele deschise vor fi păstrare în condiții de refrigerare (în frigider, nu în congelator);

– Cititi cu atenție înscrisurile de pe etichete și cumpărați numai acel produs care corespunde preferințelor și necesităților dumneavoastră.

