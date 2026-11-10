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O descoperire medicală aduce speranță pacienților cu boala de care suferă Céline Dion. Ce au reușit cercetătorii

O nouă descoperire medicală aduce speranță pacienților diagnosticați cu sindromul persoanei rigide, boala rară de care suferă Céline Dion. Ce au descoperit cercetătorii.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 10:22 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 10:23
O descoperire medicală aduce speranță pacienților cu boala de care suferă Céline Dion | Profimediaimages.ro
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O nouă descoperire medicală le-ar putea schimba viața persoanelor diagnosticate cu sindromul persoanei rigide, afecțiunea rară de care suferă și Céline Dion. Cercetătorii din Statele Unite au testat o terapie inovatoare, iar rezultatele sunt încurajatoare.

Tratament experimental pentru sindromul persoanei rigide, boala de care suferă Céline Dion

Sindromul persoanei rigide (SPS) este o boală autoimună rară care afectează sistemul nervos central. Aceasta poate provoca rigiditate musculară severă, dureri și spasme puternice. În unele cazuri, pacienții ajung să aibă dificultăți mari la mers și chiar la îndeplinirea celor mai simple activități de zi cu zi.

Deși cercetătorii studiază această afecțiune de mai multe decenii, în prezent nu există un tratament care să o vindece.

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O echipă de neurologi din Statele Unite a testat însă o metodă nouă de tratament. Este vorba despre terapia cu celule CAR-T, folosită deja în lupta împotriva anumitor forme de cancer.

Rezultatele studiului, realizat de specialiștii de la Mayo Clinic și publicat în revista medicală JAMA Neurology, au atras atenția comunității medicale. Unii dintre pacienți au înregistrat îmbunătățiri importante, după ce starea lor de sănătate le afecta serios viața de zi cu zi, notează theguardian.com.

Cum funcționează terapia CAR-T testată de medicii americani

Terapia CAR-T presupune folosirea propriilor celule imunitare ale pacientului. Mai exact, medicii recoltează celule T, care fac parte din sistemul imunitar, și le modifică în laborator. Scopul este ca acestea să recunoască și să distrugă celulele implicate în apariția bolii.

Metoda este deja utilizată în tratamentul unor tipuri de cancer. Acum, cercetătorii încearcă să afle dacă poate ajuta și persoanele care suferă de boli autoimune, inclusiv de afecțiuni neurologice rare.

Dr. Anastasia Zekeridou, neurolog și cercetător la Mayo Clinic din Rochester, a vorbit despre rezultatele obținute în cadrul studiului. Medicul a explicat că nivelul de îmbunătățire observat la unii pacienți a fost surprinzător: „Ceea ce ne-a impresionat cel mai mult a fost gradul de îmbunătățire pe care l-am observat la unii pacienți. Cu tratamentele existente, putem ameliora simptomele, dar foarte rar vedem pacienți care să-și recâștige nivelul anterior de funcționalitate. Aceste rezultate preliminare sunt foarte încurajatoare, iar întrebarea cheie acum este dacă aceste îmbunătățiri se vor menține în timp.”

Jonathan Walden, unul dintre pacienții din cadrul studiului, ajunsese în punctul în care mersul pe jos și activitățile zilnice de bază necesitau ajutorul familiei sale. Însă, după tratamentul CAR-T, s-a întors la muncă.

„Pot merge la muncă în fiecare zi. Pot face tot ce făceam înainte. Merg la vânătoare; pot merge la pescuit. Nu am mai avut niciun episod de când am primit tratamentul.”, a spus el, potrivit theguardian.com.

Medicii spun că terapia ar putea ajuta și în cazul altor boli autoimune

Rezultatele studiului le dau speranțe medicilor, nu doar în ceea ce privește sindromul persoanei rigide, ci și alte afecțiuni neurologice provocate de reacții anormale ale sistemului imunitar.

Dr. Sean Pittock, șeful departamentului de neurologie de la Mayo Clinic, a explicat că terapia CAR-T a schimbat deja modul în care sunt tratate anumite forme de cancer. Acum, specialiștii încep să descopere și alte posibile utilizări ale acesteia.

Céline Dion a anunțat că suferă de sindromul persoanei rigide în 2022

Céline Dion a dezvăluit în decembrie 2022 că a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide. Artista a vorbit atunci despre problemele grave pe care boala i le provoacă și despre felul în care i-a schimbat viața.

Într-un mesaj publicat pe Instagram, aceasta a explicat că afecțiunea îi afectează aproape toate activitățile zilnice. Printre problemele cu care se confruntă se numără și dificultățile legate de voce, un aspect extrem de important pentru cariera sa.

celine dion
celine dion
celine dion

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