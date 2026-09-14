Ce a făcut Céline Dion pentru a putea reveni pe scenă, la 58 de ani. Se antrenează mai multe ore pe săptămână

Céline Dion a revenit pe scenă la 58 de ani, după o perioadă extrem de dificilă în care s-a confruntat cu sindromul persoanei rigide, o afecțiune neurologică rară. Pentru a susține spectacole, marea artistă s-a antrenat din greu.

Céline Dion s-a antrenat intens pentru a puta urca din nou pe scenă, după ce a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide | hepta

Pentru a-și recăpăta forța și controlul necesare unei reveniri în fața publicului, artista a urmat un program intens de recuperare, care a inclus terapie fizică și vocală, exerciții de tip Pilates și cursuri de balet. În 2024, Dion povestea că lucrează cu specialiști cinci zile pe săptămână, antrenându-și corpul și vocea asemenea unui sportiv, potrivit eonline.com.

Cum s-a antrenat Céline Dion pentru a putea reveni pe scenă, după 6 ani de pauză

Efortul depus în ultimii ani a avut un obiectiv clar: să poată susține din nou concerte și să fie suficient de puternică pentru cerințele unei apariții live. Așadar, programul actual al lui Dion combină Pilates și balet de cinci ori pe săptămână, punând accentul pe forță, mobilitate, echilibru și control.

Deși exercițiile fizice nu sunt potrivite în același mod pentru toate persoanele care suferă de sindromul persoanei rigide, există unele dovezi că mișcarea supravegheată cu atenție poate ajuta la gestionarea simptomelor, potrivit womenshealthmag.com.

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Artista a urcat pe scenă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, în 2024, însă adevărata revenire la concerte a avut loc pe 12 septembrie 2026, când a susținut primul său spectacol complet după mai bine de șase ani. Concertul a avut loc la Paris și face parte dintr-o serie de 26 de spectacole.

Marea artistă a încântat Parisul cu reprezentația sa:

„Sunteți mulți aici în seara aceasta, veniți din toate colțurile lumii. Vă mulțumesc din suflet că ați venit. Dacă este prima voastră vizită la Paris, sper să vă îndrăgostiți de acest oraș, așa cum m-am îndrăgostit și eu. În cele din urmă, este minunat că suntem cu toții împreună. Am făcut o promisiune. Am promis că mă voi întoarce, că voi urca din nou pe scenă. Așa că iată-mă aici, cântând pentru voi și cântând pentru mine, cântând viața!”, a spus Céline Dion pe scenă.

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Înaintea revenirii, Céline Dion a vorbit deschis despre munca pe care a depus-o pentru a-și recâștiga capacitățile fizice. „Fie mă antrenez ca un sportiv și muncesc foarte mult, fie renunț”, explica artista, subliniind că a ales să lupte pentru a putea continua să cânte, potrivit People.com.

Pe lângă pregătirea fizică, recuperarea a inclus și terapie vocală.

La primul concert complet de după pauza lungă, emoțiile au fost puternice. Céline Dion a început spectacolul la Paris cu piesa „On Ne Change Pas” și a izbucnit în lacrimi la doar câteva secunde după ce a început să cânte, potrivit Variety.com.

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