O studentă credea că a răcit, dar a ajuns să se lupte pentru viața ei. În doar 48 de ore, situația a luat o turnură neașteptată

Caitlyn Sophie, o tânără cunoscută în mediul online a petrecut o seară în oraș cu familia și prietenii, iar în mai puțin de 48 de ore a ajuns de urgență la spital. Tânăra se luptă acum pentru viața ei. Ce s-a întâmplat.

Influencerița britanică Caitlyn Sophie a trecut printr-o experiență soră cu moartea, deși nu . Viața tinerei a luat o turnură complet neașteptată în mai puțin de două zile și a învățat pe pielea ei cât de fragili suntem.

În mai puțin de 48 de ore, aceasta s-a trezit pe un pat de spital în comă indusă din cauza unei infecții, nevoită să lupte pentru viața ei. Mai mult decât atât, medicii credeau că fata a încercat să își ia viața.

Caitlyn a ajuns în comă indusă și medicii credeau că a vrut să își ia viața. Ce s-a întâmplat, de fapt

Contactată de unilad.com, Caitlyn și-a povestit întreaga experiență, acum din postura de supraviețuitoare. Tânăra a fost diagnosticată de medici cu penumonie și sepis, iar viața ei a ajuns să atârne de un fir de ață, într-un timp extrem de scuet.

Pentru a oferi un tablou complet asupra stării ei de sănătate, ea a explicat că de-a lungul timpului a fost nevoită să se confrunte cu mai multe de probleme de sănătate. Printre acesta se numără sindromul Ehlers-Danlos, endometrioza, fibromialgia, precum și o listă de alte probleme, însă o altă afecțiune a dus-o pe patul de spital, în comă indusă.

Caitlyn a fost fost mereu deschisă despre luptele ei cu problemele de sănătate pe rețelele de socializare și a povestit prin ceea ce trece. Și la fel a făcut și acum!

Studenta a mărturisit că deși amintirile ei din acea perioadă sunt puțin neclare, știe că s-a simțit puțin amețită. Cu toate aceasta, ea a dat vina pe problemele pe care le avea în mod normal, cu care trăia de ani de zile.

„Februarie 2022, sâmbăta, eram foarte bine, am ieșit în oraș cu partenerul și cu părinții mei și totul a fost bine”, a spus ea. „Credeam că am răcit. Se pare că duminică am fost și la cinema, dar asta nu îmi amintesc deloc, așa mi-a povestit prietenul meu”, a adăugat fata.

„Luni m-am întors la facultate, el s-a întors acasă pentru că nu locuiam împreună în acel moment. Și la un moment dat, luni, a încetat să îi mai răspund”, își mai amintește ea.

Caitlyn a remarcat cum partenerul ei a simțit că ceva nu este în regulă și a devenit din ce în ce mai îngrijorat de lipsa ei de răspuns. Apoi i-a rugat pe vecinii și pe colega ei de apartament să o verifice.

„Toată lumea a spus: „Oh, doarme, e în regulă””, a povestit Caitlyn. Cu toate acestea, iubitul ei nu a cedat și i-a trimis pe colegii ei de apartament să o verifice, real îngrijorat.

„Colega mea de apartament a venit acasă de la serviciu, probabil pe la ora unu noaptea și m-a găsit în pat, dar nu a putut să mă trezească”, a mai declarat aceasta. Speriată, colega ei a chemat o ambulanță, dar inițial paramedicii care au văzut medicamentele pe care Caitlyn le ia în mod normal au considerat că tânăra a luat o supradoză.

Mai mult decât atât, până a ajuns la spital unde i-au făcut mai multe analize, medicii au considerat că a vrut să își ia viața. Însă, odată cu toate investigațiile, a primit diagnosticul de pneumonie și sepsis - o infecție răspândită în corp.

De asemenea, timp de două săptămâni, studenta a fost în comă indusă și își amintește că în toată perioada a avut coșmaruri extrem de ciudate. Când s-a trezit, ea a fost nevoită să îi convingă pe specialiști că nu a vrut să își ia viața.