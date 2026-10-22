Inserarea unui implant în aceeași ședință cu extracția și montarea rapidă a unei lucrări pe acel implant sunt două decizii diferite. Prima privește momentul inserării implantului, iar a doua privește momentul restaurării și al încărcării protetice. De aceea, formulări precum „implant imediat” sau „dinți în aceeași zi” trebuie clarificate înainte de tratament: pacientul trebuie să știe dacă implantul va fi introdus imediat după extracție, dacă va primi o lucrare provizorie și dacă aceasta va fi sau nu supusă forțelor masticatorii.

Implant dentar imediat după extracție sau după vindecare? | pexels.com

International Team for Implantology definește implantarea imediată ca inserarea implantului în alveolă în aceeași zi cu extracția. Încărcarea imediată se referă, în schimb, la conectarea implantului la o restaurare aflată în contact funcțional cu arcada opusă în prima săptămână. Există și restaurarea imediată, în care lucrarea este montată rapid, dar este protejată de contactele ocluzale.

Implant dentar imediat după extracție sau după vindecare? Cum se stabilește varianta potrivită

Prin urmare, întrebarea relevantă nu este doar „se poate pune implantul imediat?”, ci dacă osul, gingia, infecția existentă, stabilitatea implantului și viitoarea lucrare permit acest protocol în cazul respectiv.

Ce înseamnă implantarea imediată după extracție?

Articolul continuă după reclamă

Implantarea imediată presupune extracția dintelui și inserarea implantului în aceeași ședință. În cazurile atent selectate, această abordare poate reduce numărul intervențiilor distincte și poate scurta traseul chirurgical.

Totuși, rapiditatea nu reprezintă criteriul principal. După extracție, medicul trebuie să evalueze dacă structurile rămase permit poziționarea corectă și stabilizarea implantului. Uneori, situația observată după îndepărtarea dintelui confirmă planul inițial.

Alteori, defectele osoase, pierderea unui perete alveolar sau imposibilitatea obținerii stabilității necesare determină schimbarea strategiei.

De aceea, planul trebuie să includă și o variantă alternativă: dacă inserarea imediată nu mai este justificată, zona poate necesita conservare, reconstrucție și vindecare înaintea implantului.

Implant imediat nu înseamnă automat încărcare imediată

Un implant poate fi inserat imediat după extracție și totuși să fie lăsat să se osteointegreze înainte de realizarea lucrării definitive.

Această distincție este esențială. Implantarea imediată descrie momentul intervenției chirurgicale. Încărcarea imediată descrie momentul în care implantul începe să susțină o restaurare funcțională.

În anumite cazuri se poate realiza rapid o lucrare provizorie care are în primul rând rol estetic, dar care este protejată de contactele masticatorii. În alte situații, stabilitatea implanturilor și configurația reabilitării permit o încărcare rapidă. Criteriile nu sunt însă identice pentru înlocuirea unui singur dinte și pentru o reabilitare extinsă pe mai multe implanturi.

Din acest motiv, pacientul trebuie să întrebe concret dacă „dintele în aceeași zi” este o restaurare provizorie sau definitivă, dacă participă la masticație și când va fi realizată etapa protetică finală.

De ce este important CBCT-ul înaintea deciziei?

Planificarea implantului necesită informații detaliate despre os și structurile anatomice din jur. Examinarea clinică și radiografiile convenționale rămân utile, dar nu pot descrie în toate situațiile forma și volumul osului disponibil.

CBCT-ul poate ajuta la evaluarea:

grosimii și înălțimii osului;

formei alveolei;

pereților osoși rămași;

raportului cu sinusul maxilar sau canalul mandibular;

defectelor osoase existente;

anatomiei rădăcinilor și dinților vecini;

necesității unei reconstrucții osoase.

Pentru evaluarea preoperatorie a unui implant, CBCT-ul poate clarifica raporturile anatomice și poate ajuta la stabilirea condițiilor locale relevante pentru poziționarea implantului și pentru eventualele proceduri suplimentare. Investigația trebuie indicată în funcție de particularitățile cazului și realizată pe regiunea relevantă pentru planificarea tratamentului.

CBCT-ul nu stabilește singur momentul implantării. Imaginile trebuie corelate cu examenul clinic, starea parodontală, calitatea țesuturilor și poziția viitoarei restaurări.

De ce contează atât de mult stabilitatea primară?

Stabilitatea primară descrie fixarea mecanică inițială a implantului în os imediat după inserare. Este unul dintre factorii importanți atunci când medicul analizează posibilitatea unui protocol rapid.

Dacă implantul nu poate fi stabilizat suficient, grăbirea încărcării protetice poate fi nepotrivită. În astfel de situații, protejarea implantului în perioada de osteointegrare poate avea prioritate față de dorința de a scurta tratamentul.

Stabilitatea poate fi evaluată prin parametri clinici și prin metode instrumentale, precum măsurarea cuplului de inserare sau analiza ISQ. Aceste valori nu trebuie însă interpretate separat de os, poziția implantului, tipul restaurării și forțele pe care aceasta le va suporta.

Ce se întâmplă dacă există o infecție?

Prezența unei infecții în zona dintelui nu poate fi tradusă automat prin „implant imediat permis” sau „implant imediat interzis”.

Medicul trebuie să stabilească tipul și extinderea leziunii, integritatea osului din jur, posibilitatea curățării riguroase a alveolei și cantitatea de os în care implantul ar putea fi stabilizat.

Într-un caz cu pierdere osoasă importantă sau cu o situație locală nefavorabilă, poate fi recomandată tratarea și vindecarea zonei înaintea implantării. Într-un alt caz, condițiile locale pot permite inserarea implantului în aceeași ședință, eventual asociată cu proceduri regenerative.

Decizia se bazează pe întregul tablou clinic, nu pe simpla existență a unei leziuni observate radiologic.

De ce trebuie evaluată gingia și starea parodontală?

Implantul nu trebuie planificat separat de sănătatea parodontală.

European Federation of Periodontology recomandă tratarea gingivitei și periodontitei până la obținerea unei situații stabile înaintea inserării implanturilor. Totodată, ghidul EFP privind prevenirea afecțiunilor periimplantare subliniază importanța evaluării factorilor de risc, a poziționării tridimensionale corecte și a planificării protetice care să permită igienizarea ulterioară.

Parodontologul poate evalua pierderea osoasă, inflamația, grosimea țesuturilor moi și eventualele condiții care trebuie stabilizate înainte de intervenție. În zona estetică, forma gingiei și integritatea pereților alveolari pot influența inclusiv posibilitatea unei restaurări provizorii rapide.

De ce trebuie proiectată viitoarea coroană înaintea intervenției?

Implantul nu este rezultatul final al tratamentului. El trebuie să susțină o coroană, o punte sau o lucrare protetică mai amplă.

Din acest motiv, poziția implantului nu ar trebui stabilită doar acolo unde pare să existe cel mai mult os. Proteticianul trebuie să analizeze unde trebuie să ajungă viitorul dinte, care va fi axul restaurării, cum vor fi distribuite forțele și dacă pacientul va putea igieniza lucrarea.

Scanarea intraorală și CBCT-ul pot fi corelate pentru a planifica implantul pornind de la rezultatul protetic urmărit. Această abordare este cu atât mai importantă în implantarea imediată, deoarece medicul lucrează în anatomia lăsată de dintele extras și trebuie să decidă dacă aceasta permite poziția necesară viitoarei restaurări.

Când poate fi necesară adiția osoasă sau sinus liftul?

Extracția nu înseamnă automat că osul rămas este suficient pentru implant. Pierderea osoasă poate exista deja din cauza infecției, bolii parodontale sau a traumatismelor, iar în zonele posterioare ale maxilarului superior trebuie analizat și raportul cu sinusul maxilar.

În funcție de anatomie, medicul poate recomanda:

conservarea alveolei după extracție;

adiție osoasă localizată;

regenerare osoasă ghidată;

sinus lift;

implantare asociată cu augmentarea;

reconstrucție osoasă într-o etapă separată.

În situațiile în care sunt anticipate proceduri de augmentare osoasă sau sinus lift, evaluarea tridimensională poate fi importantă pentru aprecierea volumului osos și a raporturilor anatomice din zonă. Aceste informații pot influența alegerea tehnicii chirurgicale, momentul inserării implantului și necesitatea etapizării tratamentului.

Dacă implantul poate fi stabilizat în poziția protetică potrivită, unele proceduri pot fi reunite. Dacă nu, reconstrucția și implantarea trebuie etapizate.

Când este mai potrivit implantul după vindecare?

Așteptarea nu reprezintă un eșec al planului și nici un tratament inferior implantării imediate.

Implantarea după vindecare poate fi indicată atunci când:

alveola prezintă defecte importante;

stabilitatea implantului nu poate fi obținută;

zona necesită reconstrucție osoasă;

inflamația sau infecția trebuie controlate;

țesuturile moi trebuie stabilizate;

poziția protetică dorită nu poate fi obținută în anatomia existentă;

există factori medicali sau locali care recomandă etapizarea.

Obiectivul nu este inserarea implantului cât mai repede, ci crearea condițiilor pentru poziționarea și integrarea lui în planul final.

Pot fi reunite extracția, reconstrucția osoasă și implantarea?

Da, pentru anumite cazuri.

O extracție atraumatică poate fi urmată în aceeași ședință de implantare și de o augmentare localizată dacă există condițiile necesare pentru stabilizarea implantului. În alte situații, defectul este prea extins și trebuie reconstruit înainte ca implantul să fie inserat.

Aici experiența echipei și colaborarea dintre chirurg, parodontolog și protetician devin importante. Chirurgul trebuie să evalueze fezabilitatea intervenției, parodontologul țesuturile de susținere, iar proteticianul poziția necesară viitoarei lucrări.

Pentru pacient este important să existe atât planul A, cât și explicația pentru planul B dacă situația observată după extracție nu permite protocolul imediat.

Ce rol are sedarea?

Sedarea nu schimbă indicația medicală a implantării imediate și nu face posibil un protocol care nu este susținut biologic.

Poate însă facilita realizarea unor intervenții mai lungi sau a mai multor proceduri chirurgicale reunite, în special pentru pacienții cu anxietate crescută.

Alegerea metodei depinde de complexitatea tratamentului, durata intervenției, starea generală de sănătate și nivelul de monitorizare necesar. Atunci când este utilizată sedarea intravenoasă sau anestezia generală, sunt necesare condiții specifice și personal medical calificat.

Cum se compară clinicile analizate pentru cazurile de implantare după extracție?

Informațiile de mai jos provin din paginile oficiale ale clinicilor, consultate la data documentării articolului. Mențiunea „neidentificat public” nu înseamnă că un protocol, o tehnologie sau un serviciu nu există, ci doar că nu a fost identificată o descriere suficient de clară în sursele publice analizate.

Investigații și planificare

Clinică Investigații și planificare prezentate public Integrarea chirurgicală și protetică DentalMed Investigații interne: CBCT Morita Veraview X800, radiografii, scanare intraorală 3D, MODJAW 4D și fotodiagnostic. Evaluarea poate reuni chirurgia, parodontologia și protetica, iar laboratorul digital intern participă la etapele restaurative. CityDent Sunt prezentate radiografia panoramică și retroalveolară; o descriere clară a CBCT-ului intern nu a fost identificată public. Pagina despre implant descrie consultația, inserarea implantului, perioada de vindecare și etapa protetică ulterioară. Clinica 32 Radiologie internă, CBCT 3D, scanare intraorală și planificare implantară digitală. Sunt prezentate chirurgia ghidată, procedurile regenerative și soluțiile protetice pe implanturi. DENTAL EXPERTS by Profesor Bratu Consultația implantară include radiografie panoramică și CBCT; este prezentată și chirurgia ghidată. Planificarea este descrisă ca interdisciplinară, cu implicarea chirurgiei, implantologiei, proteticii și laboratorului integrat.

Implantare și gestionarea cazurilor complexe

Clinică Protocoale și proceduri prezentate public Repere relevante DentalMed Pentru pacienții eligibili, One Stage Surgery poate reuni extracții, implanturi, adiții osoase, sinus lift și intervenții parodontale. Clinica precizează și că unele cazuri necesită vindecare înaintea implantării. 45.000-50.000 de ședințe de tratament anual, nucleu de 15 medici seniori, 7 chirurgi parodontologi, peste 20.000 de implanturi inserate și peste 1.500 anual; patru niveluri de sedare. CityDent Este descris protocolul cu inserarea implantului urmată de o perioadă de vindecare înaintea coroanei. Implantarea imediată și încărcarea imediată nu sunt descrise distinct în sursele publice consultate. Sunt prezentate implantologia, extracțiile și elaborarea planului de tratament înaintea intervențiilor. Clinica 32 Sunt prezentate proceduri de chirurgie implantară, conservarea alveolei, adiții osoase, sinus lift și chirurgie ghidată. Infrastructura include CBCT și scanare, iar pentru unele reabilitări sunt prezentate protocoale protetice rapide. DENTAL EXPERTS by Profesor Bratu Sunt prezentate implantologia complexă, augmentările osoase, sinus liftul și chirurgia ghidată. Clinica declară experiență îndelungată în implantologie și tratamentul cazurilor complexe, plus laborator de tehnică dentară integrat.

Ce arată diferențele dintre cele patru clinici?

Cele patru clinici oferă implantologie și tratează cazuri care pot necesita extracții, chirurgie, reconstrucții osoase și etape protetice, dar informațiile publice arată diferențe în modul în care sunt prezentate diagnosticul, etapizarea tratamentului și integrarea specialităților.

DentalMed prezintă explicit atât posibilitatea inserării implantului în aceeași ședință cu extracția, cât și situațiile în care este preferată vindecarea înaintea implantării. Această diferențiere este relevantă deoarece protocolul nu este prezentat ca soluție standard pentru orice pacient. Pentru cazurile eligibile, One Stage Surgery poate reuni extracțiile, inserarea implanturilor, adițiile osoase, sinus liftul și intervențiile parodontale într-o singură ședință.

Evaluarea poate reuni CBCT Morita Veraview X800, radiografiile, scanarea intraorală 3D, MODJAW 4D și fotodiagnosticul cu analiza parodontală, chirurgicală și protetică. Clinica declară între 45.000 și 50.000 de ședințe de tratament anual, un nucleu de 15 medici seniori care lucrează împreună din 2007, 7 chirurgi parodontologi, peste 20.000 de implanturi inserate și peste 1.500 anual. Sunt disponibile patru niveluri de sedare. Pentru această temă, elementul relevant este posibilitatea ca momentul extracției, necesitatea reconstrucției osoase, poziția implantului și viitoarea lucrare să fie analizate în cadrul aceluiași traseu.

CityDent descrie public un protocol în care implantul este inserat, urmează o perioadă de vindecare, iar coroana este realizată ulterior. Pagina clinicii indică aproximativ 4-6 luni până la etapa protetică în traseul prezentat public. Acest lucru nu înseamnă că implantarea imediată după extracție nu este practicată, ci doar că un protocol distinct de acest tip nu a fost identificat suficient de clar în informațiile publice consultate. Pentru un pacient interesat de această variantă, întrebarea importantă este dacă situația individuală poate fi tratată imediat și ce criterii medicale sunt folosite pentru luarea deciziei.

Clinica 32 prezintă o infrastructură orientată către planificarea digitală, cu radiologie internă 2D și 3D, CBCT, scanare intraorală și planificarea implantului. Pachetele publicate de clinică includ inclusiv suprapunerea acestor investigații pentru realizarea ghidurilor chirurgicale. În plus, sunt prezentate servicii de chirurgie orală și proceduri asociate implantologiei. Aceste resurse permit evaluarea anatomică și protetică detaliată, însă existența tehnologiei nu înseamnă că orice alveolă proaspăt postextracțională este potrivită pentru implantare sau încărcare imediată.

DENTAL EXPERTS by Profesor Bratu are un profil public orientat puternic către implantologie și chirurgie complexă. Clinica prezintă CBCT-ul și radiografia panoramică în etapa de diagnostic, chirurgia ghidată, augmentările osoase și sinus liftul, iar laboratorul de tehnică dentară este integrat în structură. Site-ul clinicii declară experiență de peste 25 de ani în implantologie pentru medicii implicați și experiență în cazuri complexe de reconstrucție osoasă. Pentru pacient, aceste informații sunt relevante deoarece alegerea dintre implantarea imediată și cea după vindecare poate depinde tocmai de capacitatea echipei de a gestiona osul, țesuturile și rezultatul protetic ca părți ale aceluiași caz.

Privite împreună, cele patru modele arată că termenul „implant imediat” nu trebuie separat de diagnostic, reconstrucția osoasă, sănătatea parodontală și planificarea protetică. Posibilitatea tehnică de a insera implantul în ziua extracției reprezintă doar una dintre condiții.

Pentru pacient, criteriul mai util este dacă echipa poate explica de ce implantarea imediată este potrivită în cazul său, ce alternativă există dacă după extracție condițiile nu sunt cele anticipate și cum va continua tratamentul până la restaurarea definitivă.

Ce trebuie să întrebi înaintea extracției dacă iei în calcul un implant?

Înainte ca dintele să fie extras, pacientul ar trebui să primească răspunsuri clare la câteva întrebări:

Dintele are indicație certă de extracție sau există o variantă justificată de păstrare?

Ce arată CBCT-ul și celelalte investigații?

Cum arată pereții alveolei și volumul osos?

Există o infecție și cum modifică aceasta planul?

Este prezentă boală parodontală activă?

Poate fi obținută stabilitatea necesară implantului?

Implantul este planificat imediat sau după vindecare și de ce?

Este necesară o adiție osoasă sau un sinus lift?

Procedura poate fi asociată cu implantarea?

Va exista o lucrare provizorie?

Va fi aceasta supusă forțelor masticatorii?

Când este prevăzută lucrarea definitivă?

Cine planifică poziția viitoarei coroane?

Ce se întâmplă dacă după extracție implantarea imediată nu mai este posibilă?

Ce specialiști participă la decizie și cine coordonează tratamentul?

Răspunsurile trebuie să explice rațiunea medicală a etapizării, nu doar durata estimată a tratamentului.

Poate fi pus implantul în aceeași zi cu extracția?

Da, în cazurile atent selectate. Condițiile anatomice, osul disponibil, țesuturile, infecția, poziția viitoarei restaurări și posibilitatea stabilizării implantului trebuie evaluate împreună.

Faptul că implantarea imediată este posibilă tehnic nu înseamnă că reprezintă automat varianta recomandată.

Implantul imediat trebuie să primească și un dinte în aceeași zi?

Nu. Implantarea imediată și încărcarea imediată sunt două decizii distincte. Implantul poate fi introdus imediat după extracție și apoi protejat în perioada de osteointegrare.

În anumite cazuri se poate realiza o restaurare provizorie rapidă, fără ca aceasta să fie supusă acelorași forțe ca lucrarea definitivă. Acest aspect trebuie precizat explicit pacientului înaintea intervenției.

Dacă există infecție, implantarea imediată este exclusă?

Nu există o regulă universală bazată doar pe existența unei infecții.

Medicul trebuie să evalueze întinderea leziunii, starea pereților alveolari, osul disponibil și posibilitatea curățării zonei. O infecție asociată cu defecte osoase extinse poate conduce la etapizarea tratamentului, în timp ce alte situații pot permite o abordare diferită.

Decizia trebuie stabilită individual.

Este implantul imediat mai bun decât implantul pus după vindecare?

Nu în mod automat.

Implantarea imediată poate reduce numărul de intervenții în cazul potrivit. Implantarea după vindecare poate fi mai justificată atunci când țesuturile, osul sau stabilitatea nu permit un protocol imediat.

Protocolul mai rapid nu este neapărat protocolul medical mai potrivit.

Cum se alege între implantarea imediată și cea după vindecare?

Decizia trebuie să reunească examenul clinic, CBCT-ul, starea parodontală, cantitatea și forma osului, prezența unei infecții, stabilitatea estimată a implantului și poziția viitoarei lucrări.

Uneori, toate aceste condiții permit extracția și implantarea în aceeași ședință. Alteori, o etapă de vindecare sau de reconstrucție oferă un teren mai potrivit pentru implant.

Diferența esențială nu este între un protocol „rapid” și unul „lent”, ci între un protocol justificat de anatomia și biologia cazului și unul ales doar pentru a reduce timpul de tratament.

Informațiile despre clinicile analizate reflectă datele publice disponibile la 14 octombrie 2026. Serviciile, tehnologiile, echipele și protocoalele prezentate public se pot modifica în timp și pot varia între locații.