(P) Rețeta succesului pentru o dietă de slăbit eficientă – există aceasta?

Exista o reteta pe care o poti urma pentru a pune la punct dieta de slabit perfecta? Acest lucru poate fi foarte greu de obtinut. De ce anume?

Ei bine, poti oricand sa apelezi la diversele diete disponibile astazi care pot contribui cu adevarat pierderii in greutate. Totusi, acestea nu sunt de ajuns atunci cand vine vorba de slabit eficient si sanatos.

In aceeasi masura, nu te poti baza doar pe exercitii fizice intensive pentru a slabi. Chiar daca practici vreun sport, lipsa schimbarilor la nivel de dieta inseamna, de cele mai multe ori, lipsa rezultatelor pe care le astepti la capitolul greutate.

Asadar, chiar daca rar exista o reteta de succes pentru o dieta de slabit, exista in schimb cateva indicatii si sfaturi pe care le poti urma pentru a-ti pune la punct propria reteta de slabit.

Proteine, fibre si nutrienti

Proteinele, fibrele si nutrientii sunt elementele de care organismul tau are nevoie pentru a se dezvolta corespunzator. Proteinele, de exemplu, pot fi folosite de organism pe post de calorii pentru energie. Mai exact, daca reduci din caloriile furnizate de zahar, carbohidrati si grasimi, organismul va apela la proteine pentru a-si suplimenta nevoia de energie.

Apoi, o dieta de slabit bogata in fibre este absolut esentiala, mai ales atunci cand faci trecerea de la dieta ta normala la una sanatoasa. Evident, dieta sanatoasa implica un consum redus de calorii. Prin urmare, corpul tau va fi afectat de starea de foame mai frecvent – aceasta stare poate fi prevenita cu ajutorul fibrelor.

Nu in ultimul rand, nutrientii sunt cei care nu trebuie sa lipseasca din niciun produs, in special din produsele comercializate ca si pentru slabit. Acestia iti tin corpul in miscare, dar mai ales tin la distanta diferitele deficiente de vitamine si minerale care te pot afecta.

Un program alimentar strict

Unul dintre motivele pentru care oamenii nu respecta dietele in general este strictetea de care acestea sunt insotite. O dieta de slabit sanatoasa implica nu numai consumul de alimente sanatoase, dar si consumul acestora la anumite intervale.

Astfel, micul dejun, pranzul si cina vor trebui luate la aceeasi ora in fiecare zi. Apoi, trebuie sa astepti 3-4 ore de la ultima masa pentru a putea spune noapte buna – pentru a favoriza procesul de digestie.

Desigur, a sari peste micul dejun nu este nicidecum o optiune. Acesta nu poate fi ratat daca vrei sa slabesti si mai ales sa-ti mentii rezultatele pe termen lung. Pare greu, dar acestea sunt bazele unei diete de slabit cu adevarat eficiente si sanatoase.

Exercitii fizice realizate frecvent, dar nu excesiv

Moderatia este cheia in toate activitatile pe care le faci. Asadar, epuizarea in timpul exercitiilor fizice nu te va ajuta sa slabesti mai eficient. De altfel, scopul tau nu este sa arzi toate caloriile dintr-un singur foc. In schimb, trebuie sa arzi mai multe calorii decat ai consumat in ziua respectiva.

Astfel, daca urmezi o dieta de slabit care deja reduce aportul zilnic de calorii, exercitiile fizice pe care le faci nu trebuie sa fie excesive. In cazul unei diete sanatoase, este de ajuns sa faci miscare (plimbari sau exercitii fizice) cate 20 de minute pe zi, in doar 4-5 zile pe saptamana. Pe scurt, nu ai nevoie de un program exagerat de exercitii decat daca situatia o cere.

Daca vrei sa urmezi o dieta de slabit eficienta si sanatoasa si sa o incepi chiar maine, NUPO iti este alaturi. NUPO este una dintre cele mai cunoscute si urmate diete de tip VLCD din Romania, dar cu renume si la nivel european.

Aceasta dieta, cu ajutorul produselor de marca proprie, te ajuta sa-ti pui la punct un program zilnic care va produce rezultate, dar mai ales care va contribui la mentinerea acestora pe termen lung!