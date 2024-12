Unde își va petrece Crăciunul Irinel Columbeanu. Fostul miliardar se alfă în prezent la azilul de bătrâni

Irinel Columbeanu se flă în continuare la azilul de bătrâni, iar în prezent starea lui de sănătate este una bună.

Fostul miliardar în vârstă de 67 ani se pregătește pentru sărbătorile de iarnă. Ion Cassian, patronul azilului de bătrâni, a povestit ce va face Irinel Columbeanu de Crăciun.

Pentru că fiica lui, Irina Columbeanu, e departe de România, Irinel Columbeanu nu poate spera la petrecerea sărbătorilor alături de ea, deși și-ar dori foarte mult acest lucru.

Unde își va petrece Crăciunul Irinel Columbeanu

„Fiecărui pacient, care locuiește la noi, le-am pus sub brad câte o pungă plină cu dulciuri, dar mai moi, căci mulți nu stau bine cu dantura, adică napolitate și cozonăcei, dar și mandarine. S-au bucurat cu toții, ca niște copii, și-au amintit de acasă. Iar la masa de prânz, le vom pregăti și un desert de sezon, ca de Moș Nicolae, va fi un prânz special”, a declarat Ion Cassian, pentru Click!.

Se pare că Irinel Columbeanu își va petrece Crăciunul la azil, acolo unde va avea parte de o cină specială și mai multe surprize alături de ceilalți rezidenți.

„La prânz, vom avea în meniu tobă, lebăr, șorici, sarmale, cozonac, toate bunătățile pe care românii le au pe masa de Crăciun. Vom avea grijă să nu mănânce totuși în cantități mari, căci, după o vârstă, se digeră mai greu. Dar, Irinel Columbeanu va veni și în vizită, la noi acasă, va petrece alături de familia mea, unde și aici îi vom pregăti multe bunătăți”, a mai dezvăluit Ion Cassian, pentru sursa citată mai sus.

Chiar dacă Irinel Columbeanu și-ar dori să călătorească în străinătate pentru a fi alături de fiica sa, acest lucru nu îi este permis din cauza problemelor de sănătate ce impun un tratament special. Fostul miliardar a suferit în trecut două AVC-uri.

În prezent, Irinel Columbeanu are o stare de sănătate bună, iar analizele recente au demonstrat că se recuperează bine după problemele de sănătate suferite.

„Recent, i s-au făcut analize, dar este în parametri, pentru vârsta lui, încă mai ia medicamente, dar nu foarte multe. Îi este bine la noi, e spălat, îngrijit, hrănit, avem și un nutriționist care îi pregătește meniul în funcție de afecțiuni”, a ma adăugat Ion Cassian.

Din nefericire, Irinel Columbeanu nu a primit o mărire de pensie, iar fostul miliardar duce dorul vieții pe care a trăit-o în trecut. În prezent, el primește în continuare ajutor de la prieteni, iar pensie lui este puțin peste 2000 RON.

Se pare că fostul om de afaceri va continua să aibă datorii la bănci o perioadă îndelungată, având în vedere că nu are alte venituri în plus cu care să le poată achita. El nu își permite nici măcar să plătească azilul în care stă, dar Ion Cassian a declarat în repetate rânduri că Irinel Columbeanu este binevenit să rămână acolo oricât timp are nevoie.

