Pret implant dentar versus valoare implant dentar

Dintii sunt scumpi prin definitie. Daca alte interventii se mai fac si gratuit, la cabinetele de stomatologie te duci cu banii in mana.

Si consultatia si stabilirea planului de tratament costa si trebuie sa intelegi asta fiindca deschiderea unui cabinet stomatologic costa enorm. Din moment ce clientii vin la cabinet, cheltuielile cresc, fiindca este nevoie de consumabile, de aparate si echipamente, de achitarea facturilor de la cabinetul respectiv.

Ajungi sa binecuvantezi faptul ca poti avea dinti sanatosi si nu te mai intereseaza pret implant dentar fiindca ai notiunea valorii unei danturi perfecte.

Dintii sanatosi sunt cartea de vizita a unei persoane. Pai daca in gura sunt pete si carii netratate, un loc atat de important si vizibil, ce pot crede cei din jur despre intretinerea igienei in locurile care nu se vad?

In procesul de socializare ne apropiem unii de altii, zambim si vorbim, iar o respiratie urat mirositoare devine respingatoare. Oricat de bine imbracat si frumos ai fi, daca vrei sa contezi, ingrijeste-ti dantura!

Nu are cum sa nu te intereseze socializarea. In prezent exista locuri de munca in care zambetul este prevazut in contractul de munca.

La aceste aspecte se adauga argumente solide care sa iti demonstreze faptul ca oricat de scump ar fi un implant, valoarea sa este inestimabila.

Sa admitem ca nu iti pasa cum arati sau ce zic cei din jur de tine, dar sanatatea ta cu siguranta ca te intereseaza! O radacina compromisa lasata in rasul gingiei genereaza infectii care te chinuiesc cand iti este lumea mai draga, daca nu intervii la timp. Pleci intr-o excursie pe timp de vara si sunt geamurile la masina sau la tren deschise fiind foarte cald? A doua zi te trezesti cu obrazul gata sa iti plesneasca, o durere chinuitoare nu iti da pace si te face moroconos si uite asa s-a dus armonia grupului si concediul tau. Nu poti face poze fiindca iesi oribil cu umflatura aceea. La masa ai mari dificultati si nu te poti bucura de nimic. Este posibil ca durerea, complicatia sa apara cand ai un test important de dat sau un examen si sa nu te poti deloc concentra.

Ti se dau pentru a nu stiu cata oara antibiotice, dar organismul este invatat cu ele si proceseaza greu. Durerea surda, zvacnitoare pleaca de la radacina aceea si ajunge in varful capului, la ochi, pe tot obrazul si tinde sa cuprinda usor si urechea. Dintele este un organ minuscul care da complicatii mari. Din cauza faptului ca inghiti pe jumatate mestecat sa eviti locul dureros, te doare si stomacul.

Infectia netratata la timp se deplaseaza catre rinichi si pot surveni complicatii si mai mari.

Extrage radacina si nu mai crede ca ea iti tine gingia si obrazul fiindca fiind putreda face mai mult rau decat bine! Asteapta cat zice stomatologul priceput si empatic de la clinica Megasmile pana se vindeca locul respectiv, apoi fa un implant sa protejezi vecinatatile si sa nu strici mai multi dinti buni in locul celui retezat.

Implantul incepe cu inserarea unui surub de titan in gingie, in locul radacinii cu probleme pe care tocmai ai extras-o. Acest material se comporta asemenea radacinii naturale, de aceea va fi acceptat de maxilar si vindecarea va decurge total si repede.

Coroana alege-o orientandu-te dupa culoarea dintilor naturali, din cel mai bun material, mai ales ca implantul imita perfect dintele natural.

Oricum vei fi consiliat, cand ajungi la clinica, iar in prezent, un implant costa cu 50% mai putin decat pretul initial, adica 249 de euro.

Daca nu ai banii acestia, dar doresti sa fii sanatos si sa arati bine, ai doua posibilitati de care trebuie neaparat sa tii cont:

-te imprumuti sau vinzi ceva, fiindca dantura este esentiala. Un proverb romanesc spune ca atunci cand romanul nu mai are lei in casa se duce sa schimbe euro. Completand si parafrazand ideea, romanii au telefoane de ultima generatie, unii chiar doua-trei, bijuterii si este mult mai important sa iti asiguri danatatea decat sa tii la eleganta sacrificand-o pe prima.

-iti pui implanturile in 12 rate, fara dobanda fiindca la Megasmile se poate acest lucru. Clinica a semnat parteneriate cu bancile sa te ajute sa iti pui dinti si sa pastrezi sanatatea si igiena gurii in perfecta stare.

Implanturile valoreaza enorm de mult fiind esentiale in viata unui om, iar cu ajutorul lor se evita proteza. Frica de interventiile stomatologice se trateaza si ea, anestezierea fiind de diferite tipuri si eficienta 100%, fie ca vorbim de forma clasica, de inhalosedare sau de cea intravenoasa, al carui efect dureaza mai mult si permite efectuarea mai multor tratamente intr-o sedinta.