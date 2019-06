Surplusul de fier din sânge te distruge!

Conform unui studiu internaţional, surplusul de fier din sânge favorizează apariția diabetului și a bolilor de ficat.



Specialiştii au descoperit că persoanele cu niveluri ridicate de fier în sânge sunt protejate de anemie, o problemă de sănătate asociată cu deficienţa de fier, şi prezintă un risc redus de hipercolesterolemie. Însă, acestea au un risc mai mare de a dezvolta boli de ficat, diabet şi infecţii cutanate bacteriene.



Beben Benyamin, specialist în genetică în cadrul UniSA, a subliniat importanţa asocierii dintre surplusul de fier şi riscul scăzut de hipercolesterolemie.

''Am utilizat o metodă statistică, numită randomizare mendeliană, bazată pe informaţii genetice, pentru o mai bună estimare a legăturii de cauzalitate dintre nivelul de fier şi nouă sute de afecţiuni şi probleme de sănătate. Am descoperit astfel o legătură între excesul de fier şi un risc redus de hipercolesterolemie'', a explicat acesta.



''Acest lucru ar putea fi important având în vedere că nivelul ridicat de colesterol reprezintă un factor important (de risc) în bolile cardiovasculare şi accidentul vascular cerebral, cu circa 2,6 milioane de decese pe an, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. În acest studiu populaţional am oferit dovada că fierul este asociat cu anumite afecţiuni. Pasul următor constă în a afla, prin intermediul studiilor clinice, dacă manipularea directă a nivelului de fier îmbunătăţeşte starea de sănătate'', a adăugat Beben Benyamin.



De asemenea, Beben Benyamin a descoperit că persoanele care prezintă un nivel ridicat de fier în sânge au un risc mai mare de a avea celulită infecţioasă, o infecţie cutanată bacteriană care în 2015 afecta 21 de milioane de persoane şi a provocat 17.000 de decese, notează Xinhua..